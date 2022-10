शराबबंदी को लेकर Uma Bharti का बयान, सरकार से पूछें मेरा साथ क्यों नहीं दे रही

मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और कभी बीजेपी की फायरब्रांड नेता रहीं उमा भारती आजकल शराबबंदी को लेकर चर्चा में हैं(Uma Bharati liquor campaign). पिछले कुछ समय से वह प्रदेश में शराब के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं. सागर पहुंची उमा भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "आप लोग सरकार से शराब को लेकर सवाल पूछिए".

MP foundation day प्रदेश की खूबसूरती को बयां करतीं हैं यहां की इमारतें

मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस आगामी एक नवंबर को मनाया जाएगा. भारत का दिल कहने जाने वाले इस प्रदेश की दास्तान को बयां करती हैं यहां खूबसूरत इमारतें. यादों के झरोखे से इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरों की कहानी बताने जा रहा है ईटीवी भारत. प्रदेश की तरक्की के साथ-साथ इन इमारतों से लोकतंत्र और नवाबी हुकूमत की झलक साफ दिखाई देती है.

शिवपुरी में ट्रक में भड़की आग, जलकर हुआ खाक, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

शिवपुरी। जिले के देहात थाना क्षेत्र में आने वाले झांसी-कोटा फोरलेन हाइवे पर एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया. दुर्घटना में ट्रक पलटने के बाद उसमें आग भड़क गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर बिग्रेड को सूचना दी. जिसके बाद फायरब्रिगेड की मदद से ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया गया. इस दुर्घटना में ट्रक और ट्रक में भरा पशु आहार जलकर खाक हो गया. देहात थाना पुलिस ने घायल चालक को शिवपुरी जिले के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है

Indore में अवैध पिस्टल के साथ 4 गैंगस्टर गिरफ्तार, पंजाब से हथियार खरीदने आए थे नामी गिरोह के सदस्य

इंदौर क्राइम ब्रांच ने पंजाब के चार गैंगस्टरों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी पंजाब से इंदौर सिकलीगरों से हथियार खरीदने के लिए आए थे, जो खरगोन क्षेत्र के सिकलीगरों से अवैध हथियार खरीद कर पंजाब ले जा रहे थे. सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों पर पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस हथियारों की सप्लाई करने वाले आरोपी की तलाश कर रही है.

Khargone Land Scam मुस्लिमों का खौफ दिखाकर हिंदू संगठनों ने सस्ते दामों पर खरीद ली किसानों की जमीन, मचा हड़कंप

वर्तमान समय की राजनीति हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर चल रही है. इसी परिप्रेक्ष्य में एक और चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से आयी है. यहां मुस्लिमों का डर दिखाकर हिंदुओं से खुद हिंदू संगठनों द्वारा जमीन औने-पौने दामों पर खरीदने का मामला उजागर हुआ है. बजरंग दल के नेता और हिंदू संगठनों ने मिलकर करीब 200 एकड़ जमीन बहुत कम कीमतों पर खरीद कर वहां कॉलोलियां काटनी शुरू कर दी हैं.

नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों पर डालिए नजर

नवंबर में आपको बैंक में काम है तो छुट्टियों पर नजर जरूर डाल लें, इस महीने 10 दिन बैंक बंद रहेंगे (Banks will remain closed for 10 days in November). किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

Khargone Tanker Blast हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 10, इलाज के दौरान रविवार को 3 और लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में डीजल से भरे टैंकर में 26 अक्टूबर को आग लग गई थी. हादसे में 23 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 17 लोगों को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था. एमवाय हॉस्पिटल में रविवार को तीन घायलों ने दम तोड़ दिया. इससे पहले शनिवार को 5 गंभीर घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. ऐसे में अब हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है.

BJP Mission 2023 वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों संग लिया महाकाल का आशीर्वाद, चुनाव तैयारियों को लेकर की बैठक

भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे. उन्होंने अपने अधिकारिक कार्यक्रम के पहले श्री महाकाल लोक जाकर महादेव का पूजन अर्चनकर आशीर्वाद लिया. उनके साथ भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि भी दर्शन करने पहुंचे थे.

Singrauli: एक परिवार पर 20 से 25 दबंगों ने किया वार, सामान फेंक घर से निकाला बाहर, सड़क पर बैठा पीड़ित परिवार

सिंगरौली से एक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को कुछ लोगों ने मिलकर पहले खूब मारा और फिर घर से सारा सामान निकाल बाहर फेंक दिया. पीड़ित का कहना है कि कुछ दबंग रात को घर आए और उनके साथ मारपीट की. पुलिस ने 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भिंड में मंत्री के मोहल्ले में फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, लगवाए ये नारे

भिंड। कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को शहर के अलग अलग इलाकों में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी ‘अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’ कहते हुए नजर आए. जानकारी के मुताबिक मीरा कॉलोनी के रहने वाले फरियादी विमल दुबे ने 26 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस में मामले की शिकायत की थी.