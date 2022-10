Dhanteras 2022 Shopping धनतेरस की शॉपिंग करें तो खाली बर्तन घर में लाने की गलती से बचें, इन चीजों को रखकर करें एंट्री

Dhanteras 2022 Shopping: धनतेरस की बाजारों में धूम है. इसे कोरोना के बाद लोगों के लिए ये पहला मौका है जब बाजार में बिना पाबंदी के शॉपिंग होगी. मगर इस दिन घर की लक्ष्मी के साथ अगर खरीददारी करने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का जरुर ध्यान दें नहीं ही अपशकुन होगा. ( how to bring utensils in house Dhanteras 2022) आमतौर पर लोग इन बातों को इग्नोर कर देतें हैं या महत्व नहीं देते. मगर जानें की क्यों धरतेरस पर घर में केवल बर्तन खरीदकर घर में ना आएं. कुछ चिजें जरुर रखें.

Gopal Bhargava On Congress: मंत्री गोपाल भार्गव का मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना, कहा कठपुतली अध्यक्ष

शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव गुरुवार को झाबुआ पहुंचे. जहां उन्होंने शिवराज सरकार के कामों के बारे में बात की तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला. मंत्री गोपाल भार्गव में खड़गे को गांधी परिवार का कठपुतली बताया है.

Civil Aviation Minister Scindia बोले - देश के 780 जिलों में हाइवे पर हेलीपैड तैयार करने की योजना, आपात स्थिति में काम आएंगे

केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने कहा है कि देश के हर जिले में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी. इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ऋषिकेश से होगी. वहां के एम्स से जुड़कर सवा सौ किलोमीटर की परिधि में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा. जिससे किसी भी आपात स्थिति में आपदा में फंसे लोगों को निकाला जा सके और उन्हें समुचित इलाज के लिए भेजा जा सके.

Rewa Principal Shamed नशे में बस्ता सिरहाने लगाकर सोते मिले प्राचार्य, पुलिस के जगाने पर उठे, जाने गुरु जी की शर्मिंदगी की करतूत

रीवा के एक सरकारी स्कूल से गुरु घंटाल की करतूत सामने आयी है. गुरु घंटाल इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानाचार्य होने के बावजूद उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब शायद ही उन्हें कोई गुरु जी का दर्जा दे. यहां के चचाई हाई स्कूल के प्रधानाचार्य की शर्मशार करने वाली तस्वीर से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शिक्षा विभाग भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है. महागुरु का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कक्षा से बच्चों को हटाकर वहीं टाटपट्टी पर बस्ता सिरहाने लगाकर सो रहे हैं.

MP में 31 जनवरी से शुरू होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मलखंभ को किया शामिल, CM को सौंपी मशाल

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्यप्रदेश में किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पांचवीं खेलो इंडिया गेम्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मशाल सौंपी. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार मध्य प्रदेश के खेल मलखंभ को शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम से मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी. उन्होंने मध्य प्रदेश को मेजबानी दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया.

Education Department Gift विभाग ने जारी की RTE की 116 करोड़ की राशि, 22 शिक्षा केंद्रों के खाते में भेजी गई

स्कूलों के आंदोलन का असर अंततः रंग लाया. शिक्षा विभाग ने RTE के लंबित पड़े फंड को दीपावली के पहले जारी कर शिक्षा केंद्रों को एक तरह से गिफ्ट दे दिया है. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने 116 की स्वीकृति राशि को जल्द से जल्द जिला शिक्षा केंद्रों को हस्तांतरित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं. इसके बाद शेष बचे स्कूलों को भी संबंधित राशि शीघ्र ट्रांसफर कर दी जाएगी.

MP Jhabua : PWD मंत्री गोपाल भार्गव के लिए बुलाई कार में ऐसा क्या देखा कि अफसरों में मच गया हड़कंप

एक और जहां कर्नाटक में राशन कार्ड पर जीसस की तस्वीर होने का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं गुरुवार को झाबुआ में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का दौरा भी इसी तरह के एक मामले को लेकर सुर्खियों में आ गया. दरअसल, मंत्री के लिए जो कार बुलाई गई थी, उस पर आगे जीसस लिखा था और अंदर धर्म विशेष से जुड़े प्रतीक चिह्न थे. जब अधिकारियों की नजर पड़ी तो तत्काल इस कार को हटाते हुए दूसरी कार का इंतजाम किया गया.

MP Chambal Bridge: 4 महीने से बंद है यूपी और एमपी को जोड़ने वाला पुल, त्योहार के मौसम में आवागमन में हो रही परेशानी

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला चंबल पुल के बीते 4 महीनों से बंद होने के चलते लोग बड़ी परेशानी से जूझ रहे है. उन्हें 30 किलोमीटर की यात्रा 90 किलोमीटर घूमकर पूरी करनी पड़ रहा है.

शिवपुरी के छात्रों का कमाल, कहीं से भी लगाएं ब्रेक, कार होगी स्टॉप, हजारों किलोमीटर दूर से कर सकते हैं ऑपरेट

मध्‍य प्रदेश के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है. शिवपुरी के स्कूली छात्रों ने एक ऐसी अनोखी कार बनाई है जो हजारों किलोमीटर दूर से ऑपरेट की जा सकती है. गीता पब्लिक स्‍कूल के रोबोटिक क्‍लब के स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग के बाद इस कार को बनाया है, जिसका कंट्रोल मोबाइल से किया जा सकता है. इसके लिए छात्रों को पीएम मोदी से प्रेरणा मिली है.

ATC से ऐसे करते हैं फ्लाइट को कंट्रोल, एटीसी के 100 साल पूरे होने पर इंदौर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम

फ्लाइट के पायलट को सही दिशा दिखाने वाली एटीसी के 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष में इंदौर एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में एटीसी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया. एटीसी की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई. इस मौके पर एटीसी के कर्मचारियों का सम्मान किया गया. ETV भारत ने एटीसी में जाकर देखा कि ये काम कितना चुनौतीभरा है.