ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा. इसके साथ ही आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बताई. उन्होंने कहा कि महाविजय के साथ शंखनाद प्रारंभ करें. पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे. कांग्रेस ने चुनाव को रुकवाने का पाप किया है.

सीएम शिवराज का शंखनाद, कहा- कार्यकर्ता तैयार हो जाएं, हम महाविजय का इतिहास रचेंगे; ओबीसी आरक्षण स्थगन पर कांग्रेस को बताया पापी

भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की जून से अगस्त के बीच रिक्त होने जा रही 57 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को करवाया जाएगा. चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की खाली इन राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों को ऐलान कर दिया गया है. इनमें तीन सीटें मध्यप्रदेश की भी हैं. 29 जून को एमपी की तीन सीटें एमजे अकबर, सम्पतिया उइके और कांग्रेस के विवेक तन्खा का कार्यकाल खत्म होगा. (Announcement of elections for 57 RS seats) (voting held on June 10) (Three seats of RS in MP)

राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 10 जून को होगा मतदान, एमपी की तीन सीटें

भोपाल में युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी अत्याचार और ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने को लेकर युवा शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार पर पुलिस पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. (Youth Yuva Shankhnaad bhopal)

एमपी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वॉटर कैनन, कमलनाथ बोले- महंगाई और बेरोजगारी पर शिवराज कब चलाएंगे बुलडोजर

कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्‍यांकन का परिणाम शुक्रवार 13 मई को दोपहर 3 बजे घोषित किया जायेगा. प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के सभाकक्ष क्रमांक 2 में पोर्टल पर क्लिक कर परिणाम घोषित करेंगी.

13 मई को दोपहर तीन बजे आएगा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, 12 साल बाद हुआ ऐसा मूल्यांकन

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में स्थित देश के सबसे बड़े महाराजपुरा एयरबेस पर नीलगाय इस समय सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं. एयरबेस पर लगभग 150 नीलगाय हैं. इन नीलगांव से उड़ने वाली फ्लाइट और लड़ाकू विमानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है. इतना ही नहीं ये नीलगाय अब एयर फोर्स के रिहायशी इलाकों में भी आतंक मचाने लगी हैं. (Terror of Nilgai at Maharaja airbase) (Air Force's concern increased) (Country's largest airbase in Gwalior)

देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस पर नीलगायों का आतंक, एयर फोर्स की बढ़ी चिंता - इस समस्या से कैसे निपटें

एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर मचे हलचल के बीच अब वोटर्स को रिझाने का खेल भी शुरु हो चुका है. राज्य की दो प्रमुख पार्टियों के बीच मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं. सीएम फिर से अपने दावे और घोषणाओं के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि OBC रिजर्वेशन को लेकर जो विवाद उपजा है उससे बाहर निकला जा सके. वहीं कांग्रेस, बीजेपी को घरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और सारी समस्याओं का ठीकरा शिवराज सरकार पर फोड़ रही है.

MP: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा, कांग्रेस ने ओबीसी वोटर्स को रिझाने के तरीके खोजे

सुप्रीम कोर्ट ने MP में स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला दिया है. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है. रीवा में पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. (panchayat election mp) (Rewa congress burnt effigy shivraj government)

त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण का घमासान : कांग्रेस ने राज्य सरकार का फूंका पुतला, राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

एमपी के छतरपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता आधी रात को घर से बाहर निकली थी तभी 4 लोगों ने दबोच लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Chhatarpur Crime News: एमपी के छतरपुर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, चार गिरफ्तार

बैतूल में विपरीत दिशा से आ रहे कंटेनर ने कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचवाया. इसके साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

रॉन्ग साइड से आ रहे कंटेनर ने कार और बाइक को मारी टक्कर, तीन की मौत एक गंभीर घायल

इंसान का लालच जंगल और जंगली जानवरों के लिए मौत का सबब बन रहा है. दरअसल, जंगली उत्पादों और अपने लालच के लिए इंसान जंगलों को आग लगाकर छोटे-मोटे फायदे तो हासिल कर रहा है, लेकिन आगजनी की ये घटनाऐं पूरे ईको सिस्टम के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं. प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो नौरादेही में सिर्फ मार्च और अप्रैल माह में आगजनी की करीब 25 घटनाएं सामने आई हैं. (25 times fire in Nauradehi sanctuary) (humans are the enemy of forests) (Nauradehi sanctuary in Bundelkhand)

ETV भारत SPECIAL : आखिर इंसान क्यों बन रहा है जंगलों व जानवरों का दुश्मन, नौरादेही अभ्यारण्य में ही दो माह में 25 बार लगी आग