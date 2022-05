इंदौर आगजनी कांड के आरोपी का दो दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. जहां से पुलिस ने आरोपी का पांच दिन का रिमांड और बढ़ा दिया है. पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है. संजय दीक्षित ने कबूल किया है कि वह एक्शन वाले दृश्य और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के साथ साइको वीडियो देखने का शौकीन है. इस घटना को अंजाम देने से पहले भी उसने ऐसे ही एक वेब सिरीज को देखा था. मामले की जांच कर रही पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर भी लेकर जाएगी और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाएगी.

वीडियो देखने का शौकीन था इंदौर अग्निकांड का सिरफिरा आशिक, पुलिस पूछताछ में बताई आग लगाने की फिल्मी कहानी

इंदौर में रहने वाली एक मेडिकल की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. बता दें कि पीड़िता जहर खाकर कोचिंग पढ़ाई करने पहुंच गई और जब वहां पर जो शिक्षक मौजूद थे, उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो तुरंत उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. साथ ही पूरे मामले की परिजनों को भी जानकारी दी. (Student reached coaching after take poison) (Girl student in depression)

मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रही छात्रा जहर खाकर पहुंची कोचिंग सेंटर

प्रदेश में कोयला संकट के चलते अब ग्रामीण अंचलों में जारी बिजली कटौती के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में खड़ी फसलों पर संकट मंडरा रहा है. ऐसी स्थिति में जिले के मंत्रियों के पास पहुंच रही तमाम शिकायतों ने मंत्रियों की परेशानी बढ़ा दी है. कटौती रोकने के लिए विभिन्न मंत्री ऊर्जा मंत्री को फोन लगाते नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो कृषि मंत्री कमल पटेल का वायरल हो रहा है. इसमें कमल पटेल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से अनुरोध करते नजर आ रहे हैं कि यदि किसानों की फसल निपट गई तो किसान हमें निपटा देंगे. (Agriculture Minister on power cut) (Kamal Patel video vyral on power crisis) (Agriculture Minister said to the Energy Minister)

बिजली संकट पर कृषि मंत्री कमल पटेल बोले ऊर्जा मंत्री से- अगर फसल निपटी तो किसान हमें भी निपटा देगा, वीडियो वायरल

जबलपुर। बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए कैंपस में पहुंचे युवक ने कलेक्टर स्टैनो रूम नंबर 4 के सामने हंगामा करते हुए खुद पर पेट्रोल उडेल लिया. युवक अधारताल थाना पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी से मिलने पहुंचा. यहां युवक को जब कलेक्टर की शहर से बाहर जाने की जानकारी हुई तो उसने आक्रोश में आकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया. आग लगान से पहले की वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे हिरासत में ले लिया. (young man high voltage drama in jabalpur collectorate)

VIDEO: जबलपुर कलेक्ट्रेट में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खुद पर पेट्रोल डाल कलेक्टर को बुलाने का किया जिद

शिवराज सरकार के मंत्री अब यूपी के सीएम योगी के मंत्रियों की राह पर चलने लगे हैं. बुधवार को शिवराज सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने एक धार्मिक भंडारे में भोजन प्रसादी करने आए श्रद्धालुओं की पत्तलों को उठाया। यह देखकर वहां मौजूद लोग मंत्री की सादगी देखकर हैरान रह गए. (Shivraj's minister Suresh Dhakad in Bhandara) (Minister Suresh Dhakad picked up plate)

शिवराज के मंत्री सुरेश धाकड़ ने भंडारे में उठाईं श्रद्धालुओं की जूठी पत्तलें

ग्वालियर एसडीएम का आप की महिला नेता पर बुरी तरह भड़कते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एसडीएम ने महिला नेता मानिक्षा सिंह से कहा- “हट हट यहां से, यू जस्ट शट अप नॉनसेंस लेडी…' एसडीएम सीबी प्रसाद की बदतमीजी पर विवाद ज्यादा बढ़ने पर पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. (gwalior sdm miss behavior)

अफसरशाहीः आप की महिला नेता पर भड़के एसडीएम, कहा- हट हट यहां से, यू जस्ट शट अप नॉनसेंस लेडी...

इंदौर अग्निकांड मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक पर केस दर्ज कर लिया है. रहवासियों ने सात लोगों के जिंदा जलने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा की देने की मांग की है. इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कह रही है. (Indore agnikand FIR on buliding owner)

इंदौर अग्निकांड मामला: बिल्डिंग के मालिक पर FIR, दोषी को फांसी देने की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस!

ग्वालियर में फिंगरप्रिंट चोरी करके ग्रामीणों के खाते से पैसा उड़ाने वाली चार सदस्यीय गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह गैंग एमपी के ग्रामीण इलाकों में काफी सक्रीय था और फिंगरप्रिंट का ऑनलाइन इस्तेमाल अकाउंट से पैसे निकालने के लिए करता था. अब तक इस गैंग ने कई किसानों को कंगाल बनाया है. (fraud through stoling fingerprint in gwalior)

Gwalior Crime News: ग्वालियर में फिंगरप्रिंट से ठगी का बड़ा खुलासा! ग्रामीणों के खाते से ऑनलाइन लाखों रुपए उड़ाए गए

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावों में ओबीसी को 35% आरक्षण देने का दावा कर रही सरकार बैकफुट पर है. वहीं याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस फैसले पर एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है. (supreme court verdict on mp obc reserevation)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता नाखुश, पेश की एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, राज्य निर्वाचन आयोग को दी ये सलाह

शराब दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर दमोह जिले की पटेरा तहसील मुख्यालय में महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम लगा दिया. चक्का जाम समाप्त कराने पहुंचे तहसीलदार की भी महिलाओं ने नहीं सुनी. मामला क्षेत्र कुंडलपुर के परिधि एरिया में शराब विक्रय का है.(Demand for removal of liquor shop) (Debate with the Tehsildar)

शराब की दुकान हटाने की मांग पूरी नहीं होने पर किया चक्काजाम, तहसीलदार से हुई बहस