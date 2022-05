आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (Aatmnirbhar Madhya Pradesh) की दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढाते हुए अब प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लांच होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM MOD) 13 मई को इसे वर्चुअली लांच करेंगे. इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे. इस मौके पर पीएम मोदी एमपी के नए और युवा उद्यमियों से बात करेंगे. ये ऐसे युवा हैं, जिन्होंने अपने कौशल के दम पर स्टार्ट अप को नए मुकाम पर पहुंचाया है. बड़े-बड़े उद्योगपति इनके हुनर के दीवाने हैं. (PM Modi impressed by these 6 young) (PM Modi will talk these 6 young entrepreneurs) (PM Modi will launch the startup policy)

ETV भारत EXCLUSIVE : MP के इन 6 युवा उद्यमियों से प्रभावित हुए PM MODI, 13 मई को करेंगे सीधे बात, जानें... क्या है इन युवाओं की खासियत

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद आजकल गर्म है. ज्ञानवापी मस्जिद की ही तरह अब उज्जैन में एक मस्जिद को लेकर इसी तरह के सवाल उठने लगे हैं. उज्जैन में महामंडलेश्वर ने एक मस्जिद पर दावा किया है कि यहां अंदर शिव और गणेश प्रतिमा मौजूद हैं. महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने कहा है कि मस्जिद की जांच हो. यहां वीडियोग्राफी करवाई जाए. अगर प्रशासन के जिम्मेदारों ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है.(Matter heats up on a mosque in Ujjain) (Gyanvapi Masjid controversy and now Ujjain) (Demand of documents related to mosque)

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब उज्जैन की एक मस्जिद पर मामला गर्माया

मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में ताल ठोक रही है. कांग्रेस का ग्वालियर चंबल अंचल में खास फोकस है और उनके इलाके में पहुंच कांग्रेस के दिग्गज नेता दौरे और मीटिंग्स कर रहे हैं. इधर अब ज्योतिरादित्स सिंधिया ने भी अपनी सक्रीयता एमपी में तेज करने के संकेत दिए हैं. (jyotiraditya Scindia active in mp) (mp congress vs scindia in gwalior chambal)

कांग्रेस ठोक रही ज्योतिरादित्य के गढ़ में ताल, MP में सक्रियता बढ़ाएंगे सिंधिया और देंगे जवाब!

रीवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गुलाब नगर इलाके में एक दूल्हे ने शादी के मंडप में शराब के नशे में टल्ली होकर जमकर हंगामा किया. दुल्हन ने सात फेरों से ठीक पहले शादी से इनकार कर दिया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. फिर लड़की वाले बारातियों से समारोह में खर्च हुए पैसों की मांग करने लगे और बिना दुल्हन के बारात वापस चली गई. (Rewa Marriage)

रीवा में दारू के नशे में टल्ली दूल्हे का शादी के मंडप में तलवार से हंगामा! दुल्हन ने वरमाला तोड़ दूल्हे को भगाया, परिजन मांग रहे खर्च का हर्जाना

उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर लगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिछले कई दिनों से फटा हुआ है. जिसको देखकर यात्रियों में रोष है. इस मामले में अधिकारियों ने उसे ठीक कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. तिरंगे के अपमान पर जब यात्रियों मे हंगामा किया तो आनन फानन में इस बदलने के लिए कार्रवाई शुरु की गई. यह भी कहा जा रहा है कि दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी. (Ujjain railway station torn flag)

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर तिरंगे का अपमान, फटा हुआ झंडा कई दिनों से लहरा रहा, यात्रियों ने गुस्सा दिखाया तो अधिकारियों को आया होश

Hanuman Chalisa Vs Azan Controversy: मध्य प्रदेश में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मांग की थी. अब भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय भी लाउडस्पीकर से अजान का विरोध कर रहे हैं और इसे हटाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरे तो हनुमान चालीसा बनेगा अजान के विरोध का तरीका. (Demand to remove loudspeakers)

MP में लाउडस्पीकर से अजान पर विवाद! BJP विधायक ने कहा, नहीं उतरे लाउडस्पीकर तो हनुमान चालीसा बनेगा विरोध का हथियार

भगवान शिव में आस्था रखने वाले सागर शहर और बुंदेलखंड के लोगों की आस्था के केंद्र भूतेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा. लाल पत्थर से बनने वाले मंदिर में भक्तों की सुविधा और त्योहारों पर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान रखते हुए कई व्यवस्थाएं की जाएंगी.

सोमनाथ टेंपल की तर्ज पर होगा सागर के ऐतिहासिक भूतेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, बुंदेलखंड के लोगों की आस्था का है केंद्र

अवैध रेत के खनन को लेकर अब अपराधियों को अधिकारियों का भी खौफ नजर नहीं आ रहा. इसी का नतीजा है कि नर्मदा घाट पर रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान एसडीएम को अवैध खनन करने वालों ने पहचान की धौंस दिखाई थी. इसपर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. (narmadapuram police case against sand mining)

नर्मदा घाट पर रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान SDM को दिखाई थी पहचान की धौंस, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज

विदिशा शहर में बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया. बिना नंबर की पल्सर वाहन से आए बदमाशों ने एक व्यापारी का बैग लूट लिया. बैग में 14 लाख से ज्यादा नगदी थी. जब व्यापारी ने पीछा किया तो बदमाशों ने उन पर मिर्ची फेंकी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है. टीआई ने कहा कि चारों तरफ से घेराबंदी कर तलाश की जा रही है. हालांकि शाम तक बदमाशों का सुराग नहीं मिल सका. (Robbery in broad daylight in Vidisha) (Bike riding miscreants looted 14 lakhs)

विदिशा में दिनदहाड़े लूट, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 14 लाख लूटे, व्यापारियों में रोष

अनूपपुर कलेक्टर ने 11 अधिकारियों पर जुर्माना ठोका है. सीएम हेल्पलाइन पर हुईं शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के कारण यह कदम कलेक्टर ने उठाया. (Anuppur collector fined 11 officers) (Negligent on complaints of CM helpline)

अनूपपुर कलेक्टर ने 11 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर लापरवाही