विश्व विख्यात पीताम्बरा पीठ पर बुधवार को बिल्कुल दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया. आज मां पीताम्बरा के प्राकट्य दिवस और दतिया के गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है. इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और वसुंधरा राजे भी शामिल हुईं हैं.

मां पीतांबरा की शोभायात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, सीएम ने कहा- आज अद्भुत है दतिया का नजारा

खरगोन के एसडीएम मिलिंद ढोंके जानकारी देते हुए बताया कि शांति समिति की बैठक के बाद कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि अब सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. उन पर भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

खरगोन में 24 दिन बाद कर्फ्यू पूरी तरह खत्म, सभी धार्मिक स्थल खोले गए, शांति समिति की बैठक में हुआ फैसला

हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी को यह निर्देश दिए हैं की इसकी जांच की जाए. इसके अलावा हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज करते हुए मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का तबादला कहीं और कर देने के निर्देश भी दिए हैं.

दुष्कर्म और गर्भपात का मामला, DNA सैंपल के लिए रखे भ्रूण से छेड़छाड़ पर HC सख्त, दिए एडीजी,एसपी, सिविल सर्जन के ट्रांसफर के आदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है. दूसरे वर्ग के छात्रों की तरह संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति दी जाएगी. (sanskrit student scholarship in MP)

MP में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को जुलाई से मिलेगी स्कॉलरशिप

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान न कभी बना था, ना कभी बनेगा और ना कभी हम बनने देंगे. खालिस्तान का सपना जो भी देख रहे हैं, उनको मेरे जैसे बिट्टा की हजारों लाशों से होकर गुजरना होगा. उन्होंने कहा कि में 14 बार इनके हमले झेल चुका हूं. यह कुछ नहीं कर पाएंगे.

खालिस्तान पर बिट्टा का बड़ा बयान, कहा- ये न कभी बना है और न ही बनेगा, सिख भाइयों से की अपील

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मध्यप्रदेश में कोरोना केसज की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. मंत्री सारंग ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप मढ़ते हुए कहा कि औरंगजेब भले ही दुनिया में न हों लेकिन सरकार उन्ही के पदचिन्हों पर चल रही है. (Medical Education Minister Vishwas Sarang)

विश्वास सारंग ने राजस्थान की गहलोत सरकार को बताया औरंगजेब की सरकार, कहा- कांग्रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हिंदू विरोधी है

इंदौर ट्रैफिक पुलिस के जवान और डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर रंजीत सिंह अब दिल्ली में केरल के राज्यपाल के हाथों भारत गौरव सम्मान से सम्मानित होने जा रहे हैं. रंजीत को सम्मानित करने का फैसला संबंधित संस्था ने लिया है, जिसका निमंत्रण पत्र उन्हें हाल ही में मिला है. (Indore's dancing cop Ranjit Singh) (Dancing cop Ranjit select for honour) (Bharat Gaurav Samman to Ranjit Singh)

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को दिल्ली में मिलेगा भारत गौरव सम्मान

जिला प्रशासन ने बुधवार को रांझी तहसील के खमरिया-पिपरिया में धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन ढाई करोड़ की जमीन मुक्त करवाई है. जबलपुर कलेक्टर के अनुसार खमरिया थाना के पिपरिया गांव में रहने वाले एक किसान अजय पांडे ने धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय की जमीन पर करीब 1 साल से कब्जा कर रखा था.

धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय के जमीन पर माफिया ने किया था अतिक्रमण, 2.58 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त

इन दिनों शहडोल में भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर दिखा, जब हल्के बादल छाए, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही तेज धूप. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी पांच दिन में हल्के बादल छाने की संभावना है लेकिन गर्मी से निजात मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे. (Next four days light clouds in Shahdol) (No hope of relief from scorching heat)

आगामी चार दिन में हल्के बादल रहेंगे लेकिन भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं

बढ़ती गर्मी के बीच कोयला संकट ने नई समस्या पैदा कर दी है. जिस कारण अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. Etv Bharat की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में लोगों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पॉवर कट किया जा रहा है. साथ ही विभाग के अधिकारी कर्मचारी का लापरवाह रवैया होने से खेतों में लगी फसल सूखने की कगार पर हैं. (Power crisis in MP) (Undeclared power cut in Madhya Pradesh)

Power crisis in MP : अघोषित बिजली कटौती से किसानों की बढ़ी चिंता, मूंग और उड़द की फसल सूखने की कगार पर