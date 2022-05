आज 1 मई को जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके चलते 1 से 4 मई के बीच हल्की बारिश और आंधी के भी आसार है. (madhya pradesh active western disturbance)

मौसम ने बदली करवट: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जिलों में 3 दिनों तक बारिश की संभावनाएं

सतना में रीवा ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर छापेमार कार्रवाई की है. इस छापामार कार्रवाई में करोड़ों रुपये की संपत्ति बरामद हो चुकी है.

करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला जूनियर साइंटिस्ट, ईओडब्ल्यू की रेड में हुआ खुलासा, कार्रवाई जारी

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पास अस्पताल चौराहे पर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी. इसके बाद उसे सिटी कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया. राजस्थान के देवरी का रहने वाला अखिल वर्मा शहर में रहने वाली एक युवती को एक साल से लगातार फोन कर परेशान कर रहा था. वहीं मामला का खुलासा होते ही पता चला कि आरोपी युवती का रिश्ते में दूर का भाई लगता है. दोनों एक ही समाज के हैं.

शिवपुरी में युवक की पिटाईः युवती के भाइयों ने की प्रेमी की धुनाई, फिर किया पुलिस के हवाले

प्रदेश भर में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. शादी विवाह के सीजन में बीती रात अचानक महाकाल की नगरी में अंधेरा छा गया. इस मामले पर तराना विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने देर रात 12 बजे ग्रामीणों के साथ धरना दिया. मक्सी स्टेट हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इसके बाद से ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि तराना विधानसभा सहित पूरे ग्रामीण अंचल में अघोषित बिजली कटौती से गांव वाले परेशान हैं.

बिजली संकट पर कांग्रेस का हल्लाबोलः कांग्रेस विधायक महेश परमार ने ग्रामीणों के साथ दिया धरना

आज 2 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Love Horoscope: आज लव लाइफ में आ सकती हैं परेशानियां, मनमुटाव के बाद बढ़ेगा प्यार

महिला अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी कड़ी में इंदौर के दो थाना क्षेत्रों से रेप की घटना सामने आई है. पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है. (Indore women crime)

Indore rape case: फेसबुक की मोहब्बत चढ़ी परवान! रिश्तेदार ने हवस का बनाया शिकार, युवती ने दर्ज कराई एफआईआर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आस्था के प्रतीक बाढ़ वाले गणेश मंदिर में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जाने से रोक दिया. इसके बाद 2 घंटे तक कड़ी धूप में शिक्षक धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की.(Teachers Dhwaj yatra)

शिक्षकों का हंगामा! मंदिर जाने पर पुलिस ने लगाई रोक, गुस्साए शिक्षकों ने बीच सड़क पर दिया धरना, जमकर की नारेबाजी

भोपाल के सब्जी मंडी में पैसों के लेनदेन में हत्या की वारदात सामने आई है. जीजा ने अपने ही साले की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (brother in law killed brother in law in bhopal)

500 रुपए के लिए जीजा ने साले का कर दिया मर्डर, रॉड से किया हमला

जबलपुर। प्रदेश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दिन का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में भीषण गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं. कोयला संकट के बीच अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें बढ़ रही हैं. खासकर ग्रामीण इलाके में आए दिन बिजली गुल होने की समस्या सामने आ रही हैं. भीषण गर्मी के बीच बिजली की आंख-मिचौली से परेशान लोग जबलपुर के विद्युत सब स्टेशन में शिकायत लेकर पहुंचे. सब स्टेशन में अंधेरा कायम था. बिजली बंद कर कर्मचारी सब स्टेशन के अंदर शराब खोरी कर रहे थे. यह नजारा देख ग्रामीण आग बबूला हो गए. शराब खोरी कर रहे कर्मचारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कर्मचारियों ने सब स्टेशन के अंदर किस तरह से महफिल सजाई थी. (Jabalpur Daru Party viral Video)

बिजली बंद कर सब स्टेशन में कर्मचारियों ने सजाई महफिल! दारू पार्टी का वीडियो वायरल

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के मजदूर दिवस मनाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया. साथ ही सारंग ने कमलनाथ के कर्ज माफी बयान पर जवाब देते हुए राकेश सिंह और अजय सिंह की मुलाकात पर भी चुटकी ली.

कमलनाथ पर जमकर बरसे विश्वास सारंग, कहा- हिंदू विरोधी नीति पर काम करती ही कांग्रेस, गरीबों के मसीहा सिर्फ शिवराज