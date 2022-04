खंडवा के मां नवचंडी मेले में शनिवार रात फिल्म स्टार नाइट में एक्ट्रेस अमीषा पटेल पहुंचीं, जहां 3 मिनट ही स्टेज पर परफॉर्म किया और 5 लाख रुपए लेकर वह वापस लौट गई. इसके बाद खंडवा कोतवाली थाने एक्ट्रेस के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, अब अभिनेत्री ने भी मामले में ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की है.

अमीषा पटेल के खिलाफ खंडवा में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला, एक्ट्रेस ने बताया- जान को खतरा

मध्यप्रदेश में एक बार फिर कोरोना (Corona) गति पकड़ रहा है. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक बुलाकर कोरोना के मामलों की समीक्षा की. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करें और अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखी जाएं. सीएम ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात सामान्य हैं.

सावधान! फिर से पैर पसारने लगा कोरोना, सीएम शिवराज ने ली समीक्षा बैठक,आवश्यक निर्देश दिए

छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड के गावों में नल से जल पहुंचना तो दूर. पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है. भीषण गर्मी में पानी के सभी प्राकृतिक स्त्रोत सूख गए हैं. ऐसे में लोग झिरिया और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं.

'पाताल' में पानी की कमी, जिस पानी से हाथ नहीं धो सकते उसे पीने को मजबूर हैं छिंदवाड़ा के भारिया आदिवासी

मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का विवाद लगातार गरमाता जा रहा है. अब लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने बयान दिया है. उन्होंने पांच बार हनुमान चालीसा के पाठ को बदलता फैशन बताया है.

Hanuman Chalisa Row: शिवराज के मंत्री बोले फैशन बदला, टेक्नोलॉजी बदली, हमने भी बदला हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका

सागर मे 12 साल का एक छात्र हाथों से लाचार है. लेकिन उसके हौसलों की उड़ान इस लाचारी के आगे नहीं आती. दिव्यांग होने के बावजूद तपिस श्री घोसी के अंदर लिखने-पढ़ने का जुनून देखते ही बनता है. अब वह लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है.

ऐसी कठिन तपस्या! दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन अपनी लिखावट से सबको हैरान कर देता है तपिस

उज्जैन जिले से बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है. विधायक का बेटा रेप सहित कई मामलों में फरार चल रहा है. उसके इनाम संबंधी पोस्टर बड़नगर में पुलिस ने चस्पा किए हैं.

बड़नगर कांग्रेस विधायक के फरार बेटे करण मोरवाल पर इनाम की राशि बढ़ी, शहर में पोस्टर चस्पा

सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत करही खुर्द ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक कच्चे मकान में भीषण गर्मी की वजह से अचानक आग लग गई. हालांकि आग का कारण अभी तक अज्ञात है. यह आग बैजनाथ विश्वकर्मा के घर में लगी. घर में आग लगने से घर के अंदर मौजूद बैजनाथ की बूढ़ी मां पार्वती विश्वकर्मा उम्र 80 वर्ष घर के अंदर ही जलकर खाक हो गई.

कच्चे मकान में आग लगने से बुजुर्ग महिला की मौत, दो लोग झुलसे

अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ना केवल अपनी परेशानी बल्कि मौत को गले लगाने वाले वीडियो भी वायरल करने लगे हैं. ऐसा ही एक मामला शमशाबाद थाना अंतर्गत सामने आया है, जिसमें भगवानदास धाकड़ नाम के युवक ने पहले सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल किया. वीडियो में युवक ने अपनी पत्नी, सास, मामा ससुर को मौत का जिम्मेवार ठहराया है.

जहर खाने से पहले फेसबुक पर डाला वीडियो, कहा- मेरी मौत के जिम्मेवार पत्नी, सास और माम ससुर हैं...

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने राणा दंपती के समर्थन में उतरते हुए शिवसेना पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवसेना की बुद्धि हुई भ्रष्ट हो गई है और अब पार्टी पतन की ओर है. (Jaibhan Singh Pawaiya slams on shiv sena) (Jaibhan Singh Pawaiya came out in support of Rana couple)

राणा दंपती के समर्थन में उतरे जयभान सिंह पवैया, बोले- शिवसेना की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पतन की ओर है पार्टी