वनकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले भाजपा विधायक के बेटों पर मामला दरज किया गया है, जिसके बाद एसडीओपी रामतिलक मालवीय का कहना है कि मामला में जांच की जा रही है. (illegal mining in sheopur) (case ragistered against bjp mla son in sheopur)

ईटीवी भारत की खबर का असर: वनकर्मियों से मारपीट करने वाले विधायक पुत्रों पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होने कहा है कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं. हालांकि उनका यह बयान शुक्रवार को शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान का जवाब माना जा रहा है.

शिवराज के मंत्री के बयान पर कमलनाथ का पलटवार बोले- बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में, सोशल मीडिया पर कांग्रेस दूसरों से ज्यादा मजबूत

पन्ना में भीषण जल संकट की अब साफ दिखाई देने लगा है. जिले में इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से सभी तालाब, कुएं बावड़ी सूख गए हैं या खाली हो गए हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं. लोगों की प्यास बुझाने के लिये मात्र 31 जून तक के लिए ही पानी बचा हुआ है. वहीं पानी की कमी का सामना वन्यजीवों को भी करना पड़ रहा है.

भीषण गर्मी के बीच पन्ना टाइगर रिजर्व में जल संकट, वन्य जीवों को ऐसे उपलब्ध कराया जा रहा है पानी

जबलपुर में कलेक्टर इलैयाराजा टी. (Collector Dr. Ilaiyaraja T ) की हिदायत के बाद अधिकारी-कर्मचारी साफ-सफाई करते नजर आए. कलेक्टर की फटकार के बाद अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी के दिन भी कर्यालय (Collector office jabalpur) पहुंचे और खुद ही अपने ऑफिस में साफ-सफाई की.

अब जबलपुर पर छाया स्वच्छता का जुनून, छुट्टी के दिन भी अपने ऑफिस की साफ-सफाई करने में जुटे अधिकारी-कर्मचारी

कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज कमलनाथ ने एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली. इस दौरान जब कमलनाथ कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया के नारे लगाए.

MP Mission 2023: अब कमलनाथ के सामने लगे शेर आया..शेर आया के नारे, जानें क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश में बिजली समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक के दौरान मंत्रीजी ने कहा कि प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है. गर्मी बढ़ने से समस्या आ रही है. गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ जाती है. (Electricity problem in Madhya Pradesh)

बिजली समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री का बयान, प्रदेश में कोयले की कमी नहीं, गर्मी में बढ़ी मांग

पलाश का पेड़ भारत भर में पाया जाता है. इसके फूलों को टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है. पौधे के विभिन्न भागों जैसे फूल, छाल, पत्ती और बीज का उपयोग औषधी के लिए किया जाता है. वहीं गर्मी के दिनों में पलाश का फूल जंगलों की शोभा बढ़ाता है. अभी तक आपने लाल रंग के पलाश के पेड़ देखे होंगे. लेकिन सतना के मझगवां क्षेत्र में पलाश का एक ऐसा पेड़ है, जिसमें पीले रंग का फूल पाया जाता हैं. इसका एक अलग ही महत्व है, इस फूल का उपयोग जड़ी बूटियों और दवा बनाने में किया जाता है.

सतना में मिलता है ऐसा दुर्लभ फूल, जड़ी बूटियों और दवा बनाने में होता है उपयोग

राज्य सरकार भूमाफिया के खिलाफ सख्त है. प्रदेश में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है. जिला प्रशासन ने भूमाफिया आदतन अपराधी मनमोहन अवस्थी के घर पर बुलडोजर चलाया. प्रशासन की टीम ने कार्रवाई कर उसके एक मकान को ध्वस्त कर दिया. नौगांव के अलीपुरा थाना क्षेत्र के गांव करारा गंज में अपराधी मनमोहन अवस्थी और उसका बेटा संदीप अवस्थी लंबे समय से अपराधों को अंजाम दे रहे थे.

माफियाओं की खैर नहीं: अवैध निर्माण पर चला 'मामा' का बुलडोजर, अपराधी के मकान को किया धराशायी

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में दुनिया भर के 30 प्रजातियों के 300 से ज्यादा दुर्लभ पक्षी मौजूद हैं, जिन्हें चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने लैला-मजनू, करण-अर्जुन, मोर-मुकुट और ओम-सुंदरी जैसे नाम दिए हैं. खास बात यह है कि ये पक्षी अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया भी देते हैं.

इंदौर ZOO यहां मौजूद हैं 30 प्रजातियों के 300 ज्यादा दुर्लभ पक्षी, लैला-मजनू, करन-अर्जुन भी हैं मौजूद

खंडवा: अमलपुरा गांव के पास निर्माणाधीन सोलर प्लांट में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई. घटना की जानकारी लगने पर जावर पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड (fire brigade) की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. एक निजी कंपनी द्वारा यहां प्लांट (Solar plant amalpura khandwa) लगाया जा रहा है.

खंडवा में निर्माणाधीन सोलर प्लांट में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान का अनुमान, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड

एक युवक ने अपनी प्रेमिका को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी रचा ली. वह दुल्हन लेकर घर वापस आया कि दरवाजे पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़ी थी. पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दरअसल, युवती ने शादी की भनक लगते ही पुलिस में शिकायत की थी कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे लगातार संबंध बनाए हैं.

प्रेमिका ने सिखाया सबक.. शादी करके दुल्हन को घर लाया दूल्हा कि सामने खड़ी थी पुलिस, दू्ल्हे को भेजा जेल

अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के सुदूर गांवों में लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. सरकार की पेयजल योजना यहां कागजों में हीं संचालित हैं. हालात इतने भयावह हैं कि यहां लोग सूखे तालाब के पास गड्ढे खोदकर मटमैला पानी से ही प्यास बुझा रहे हैं. आदिवासी बाहुल्य इन गांवों में हालात बहुत भीषण हैं. पढ़ें ...