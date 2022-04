एमपी में आयुष की 'वैद्य आपके द्वार' योजना शुरू, 40 हजार मोबाइल पर ऐप डाउनलोड

राज्य में 'वैद्य आपके द्वार' योजना शुरू की गई है. इसके लिए विभाग ने एक ऐप भी बनाया है. प्रदेश में करीब 40 हजार मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया जा चुका है.

खरगोन हिंसा बनी सियासी मुद्दा! दिग्विजय पर हमलावर हुई भाजपा, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए ये आरोप

खरगोन में हुई हिंसा अब सियासी मुद्दा बनती जा रही है, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर विजयवर्गीय ने दिग्विजय पर निशाना साधा. (khargone violence becomes political issue in Madhya Pradesh)

दिग्गी की गलती कैलाश ने दोहरायी ! फाॅलोअर्स ने वीडियो को बताया फर्जी, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के फेक ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने भी अब कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर की मांग की है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शेयर किया गया वीडियो तेलंगाना का है.

छात्रा से अश्लील बातें करने वाले प्रिंसिपल पर गिरी गाज! शिक्षा विभाग ने थमाया निलंबन नोटिस, पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ मामला

रीवा के मार्तंड स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा के साथ अश्लील बातें करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब जिला शिक्षा विभाग ने प्राचार्य को निलंबन नोटिस जारी किया है. इसी के साथ प्राचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है. (rewa martand school case) (suspension notice given to martand school rewa principal)

Drink and Drive बैक करने के दौरान अनियंत्रित हुई कार, कुएं में गिरी कार सवार युवक की मौत

मामला सिरमौर थाना क्षेत्र के उमरी बदरांव गांव का है. जहां कार, सवार सहित कुएं में समा गई. जिसमें कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

जबलपुर में बाबा साहब की जयंती पर गरमाई राजनीति, भाजपा-कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर बोला जुबानी हमला

जबलपुर में बाबा साहब की 131वीं जयंती (Ambedkar birthday) पर जमकर राजनीति हुई. यहां भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने डॉ. अंबेडकर को अपना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दोनों पार्टियों के नेताओं ने बाबा के सहारे एक दूसरे पर जुबानी हमला बोला. (Babasaheb ambedkar jayanti BJP Congress face to face)

सागर नगर निगम का कारनामा : ठेकेदार को तय राशि से 18 करोड़ से अधिक कर दिया भुगतान

सागर नगर निगम ने एक ठेकेदार को तय राशि से 18 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया. बड़ी बात यह है कि ठेकेदार ने तय काम को पूरा नहीं किया लेकिन नगर निगम ने पूर्णता प्रमाण पत्र भी उसे जारी कर दिया. इस मामले में सागर कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं.(Corruption in Sagar Municipal Corporation) ( Complaint of Corruption to Commissioner)

15 जून से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र, इंदर सिह परमार ने किया स्पष्ट, कहा- 1 मई से 14 जून तक रहेंगी समर लीव

मध्यप्रदेश में कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक का नया शिक्षा सत्र 15 जून से प्रारंभ होगा. यह जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने शाजापुर दौरे के दौरान दी. स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी शिक्षक 13 जून से अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे.

रीवा में आग का तांडव ! 60 एकड़ गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, सूचना पर भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड

रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत 5 अलग-अलग स्थानों में स्थित गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई. मगर फसल नष्ट हो जाने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची. ऐसे में किसानों ने खुद ही फसल को पीट-पीटकर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि त्योंथर तहसील के मलपार, परसादा, ढेढर पांच अलग-अलग गांव में यह आगजनी की घटना हुई है. जहां पर तकरीबन 60 एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई.

चौतरफा घिर गए दिग्विजय सिंह, अब प्रहलाद पटेल ने साधा निशान, कहा- जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जा रही अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. यहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.