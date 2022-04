खरगोन हिंसा पर बोले ओवैसी, गरीब मुस्लिमों के मकान तोड़ना जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन, MP में कानून नहीं भीड़तंत्र हावी

देश के अगल-अगल हिस्सों में रामनवमी पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर हिंदूवादी संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हिंसा पर काबू में राज्य सरकारों को भी विफल बताया है. इसके साथ बुलडोजर से मकान तोड़े जाने को ओवैसी ने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है.

Khargone Violence: दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी! बीजेपी पहुंची क्राइम ब्रांच, FIR दर्ज

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गलत फोटो ट्वीट कर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, भाजपा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायत दर्ज कराई है, वहीं रीवा में भी कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है. (BJP lodged complaint against Digvijay Singh) (Digvijay Singh tweet on Khargone Violence)

महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए संतों को दिखाना होगा ID कार्ड, सिंहस्थ 2028 के लिए जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ेगा अखाड़ा परिषद

सिंहस्थ मेला क्षेत्र से सांवराखेड़ी और जीवनखेड़ी को मुक्त करने पर अखाड़ा परिषद् ने आपत्ति दर्ज कराई है. अखाड़ा परिषद् अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी महाराज ने इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की. (National President of Akhara Parishad visited Baba Mahakal)simhastha ujjain 2028

चुनाव से पहले दलितों को साधने की कवायद, भीमराव की जयंती पर कांग्रेस-भाजपा ने बनाया प्लान, करेंगे यह कार्यक्रम

आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस दलित वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई हैं. दोनों ही पार्टियां आगामी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी.

9वीं की छात्रा से अश्लील बातें करता था प्रिंसिपल, ऑडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय में मचा हड़कंप

रीवा के मार्तंड स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा के साथ अश्लील भरी बाते करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए टीम का गठन किया है. वहीं एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग की है.

प्लास्टिक मुक्त ग्वालियर के लिए अनोखी पहल: अब शादी विवाह में बर्तन देगा नगर निगम, जल्द खुलेगा बर्तन बैंक

ग्वालियर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जिले में बर्तन बैंक खोलने जा रहा है. इस बर्तन बैंक से शादी विवाह में कम किराये पर बर्तन मुहैया कराए जाएंगे. नगर निगम का कहना है कि इससे पर्यावरण में भी योगदान होगा.

'आधार' बना मिलन का आधार! 5 साल पहले परिवार से बिछड़ा था मानसिक विकलांग, जाने परिजनों को कैसे मिला लालू

5 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर मानसिक विकलांग महाराष्ट्र के जलगांव से मध्यप्रदेश के जबलपुर पहुंच गया था, जिसके बाद अब आधार कार्ड के जरिए वह अपने परिवार से दोबारा मिल पाया. जानिए पूरी कहानी.(aadhar became support for disabled of jabalpur)

रेप के मामले में जमानत पर छूटे एबीवीपी कार्यकर्ता ने लगवाए स्वागत के पोस्टर तो सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

हाईकोर्ट से जमानत पर छूटा रेप का आरोपी एबीवीपी कार्यकर्ता शुभम गोटिया पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. जमानत पर छूटने के बाद उसने अपने स्वागत में पोस्टर लगवाए थे. पीड़िता इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. (Supreme Court angry on ABVP worker) (rape accused posters to welcome)

खबर का असरः बिना ब्रेन वाली बहनों के लिए आगे आया जिला प्रशासन, कलेक्टर ने की मदद

शहर के मंडी मदार टेकरी में रहने वाली दो दिव्यांग सगी बहनों की मदद के लिए आखिरकार जबलपुर जिला प्रशासन आगे आया. कलेक्टर के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग ने दोनों ही दिव्यांग बहनों की आर्थिक रूप से मदद की है. (girl without brain in jabalpur)

पन्ना टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी की सुविधा, रात के अंधेरे में भी बाघों का दीदार कर रहे पर्यटक

पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी के नजारे भी पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं. हाल ही में रिजर्व में टूरिस्ट के लिए नाइट सफारी की सुविधा शुरू की गई है. जिसमें रात के अंधेरे में बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों का दीदार करने के लिए पर्यटक देश के कोने-कोने से पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी तक दिन में पर्यटकों को कभी -कभी बाघ दिखाई देते थे, लेकिन अब नाइट सफारी के दौरान भी टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटक बाघों की अठखेलियां रोमांचित कर रही हैं. सोमवार रात को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला. नाइट सफारी के दौरान एक बाघ तालाब किनारे अपनी प्यास बुझाते हुए पर्यटकों को दिखा, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो उठे. पर्यटकों ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.