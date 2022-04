VIDEO: खरगोन हिंसा के बाद चला मामा का बुलडोजर, कई मकान जमींदोज, 84 आरोपी गिरफ्तार

शहर में रामनवमी पर तालाब चौक क्षेत्र से निकल रही शोभायात्रा में पथराव के बाद फैली हिंसा पर सख्त नजर आ रही है. हिंसा के दौरान दूसरे दिन स्थिति नियंत्रण में रही. सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 84 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. छोटी मोहन टॉकिज और खसखसवाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गईं दुकानें और मकानों को बुलडोजर चला. इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस घटना में आतंकी संगठनों का भी हाथ हो सकता है, जिसे लेकर जेबीएम और सिमी के लिंक भी खंगाले जा रहे हैं.

MP में आग से कोहराम: थाने में खड़े शराब से भरे कंटेनर ट्रक में लगी आग, अन्नपूर्णा मंदिर के पास फल दुकान भी जलकर हुआ राख

मुरैना/इंदौर। प्रदेश में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है. मुरैना के सिविल लाइन थाने में जप्त रखे शराब के कंटेनर में भीषण आग लग गई. आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है. 2018 में अवैध शराब की तस्करी करते हुए इस कन्टेनर को सिविल लाइन थाना पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें 16 सौ पेटी अवैध शराब थी. आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई. इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक कंटेनर तकरीबन पूरा जल चुका था.

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया शुरू, जानें .. कैसी चल रही है तैयारी, कौन-कौन है दावेदार

अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा पर्व मध्यप्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होता है. इसको लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में तैयारियां शुरू हो गई हैं. आगामी 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को फार्म मिले. फार्म कल भी मिलेंगे. फार्म जमा होने की प्रक्रिया भी चल रही है. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के 3 हजार से ज्यादा अधिवक्ता इस पर्व में शामिल होकर मतदान करेंगे. 26 अप्रैल को मतगणना और उसी दिन परिमाण भी आएगा. (Madhya Pradesh High Court Bar Association) (High Court Bar Association voting on 25 April)

जलाभिषेक अभियान : अनूपपुर के जनपद बदरा में खाली कुसिर्यों ने सुना सीएम शिवराज का संवाद

अनूपपुर जिले के जनपद बदरा में जल अभिषेक अभियान को लेकर सरकारी अधिकारियों - कर्मचारियों के अलावा आम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी. कार्यक्रम में खाली पड़ी कुर्सियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संवाद सुना. यहां तक कि जनपद सीईओ भी यहां नहीं दिखाई दीं. (Jalabhishek campaign in Madhya Pradesh) (Jalabhishek campaign fail in Badra)

इंदौर में बाइक से स्टंट करना बना जानलेवा, एक छात्र की मौत, दो गंभीर घायल

इंदौर शहर में बाइक स्टंट करने के दौरान हुए हादसे में एक छात्र की मौत हो गई. इस हादसे में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों छात्र एक बाइक से सुनसान रोड पर स्टंट कर रहे थे. (Stunt on bike in Indore) (During bike stunt student died)

बाघ की मौत ने उठाए लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे पर सवाल, 960 करोड़ रुपये खर्च के बावजूद नहीं रुक रहीं जानवरों की मौतें

छिंदवाड़ा में देश का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे बनाया गया है. इस हाइवे में पेंच टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी आसानी से नीचे से आ जा सकते हैं और ऊपर से वाहन गुजरते हैं. इसके बावजूद भी वन्यजीवों की मौतें हो रही हैं.

प्यार का दर्दनाक अंत ! सनकी आशिक ने बेटे के सामने कर दी प्रेमिका की हत्या, 16 बार घोंपे चाकू

बैतूल में एक सनकी आशिक ने मासूम बेटे के सामने ही प्रेमिका पर चाकू से वार कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी फरार हो गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

व्यापमं पर हल्ला बोल के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी, चले लात-घूंसे, विक्रांत भूरिया समेत कई गिरफ्तार

इंदौर। मध्यप्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापमं के कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन कर रही है. इंदौर में भी व्यापमं घोटाले की जांच की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम था. एनएसयूआई के कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक-दूसरे पर लात- घूंसे बरसाने लगे. इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास करने लगे जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया.

कुत्तों का आतंक! घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया डॉग, जैसे-तैसे बची जान

छतरपुर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां घर के बाहर खेल रही बच्ची को आवारा डॉग उठाकर ले गया, जिससे बच्ची को गंभार चोटें आईं हैं. (Stray dog bite girl in chhatarpur)

उमा भारती ने त्यागा भोजन! सोमेश्वर धाम में शिव अभिषेक करने का संकल्प अधूरा, जनसभा को संबोधित करते हुए कही यह बात

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को रायसेन पहुंची, जहां उन्होंने सोमेश्वर मंदिर में लगे ताले के बाहर से ही भगवान शंकर का अभिषेक किया. इस दौरान उमा ने संकल्प लिया कि अब वह तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगी, जब तक भगवान शिव कैद से आजाद नहीं हो जाते. (Uma Bharti reached someshwar mahadev)