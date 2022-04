प्राथमिक शिक्षक ने पूरे गांव को ही बना दिया स्कूल, तस्वीरों में देखें जबलपुर का यह विलेज

मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा गांव है, जिसकी हर दिवार आपको शिक्षा का संदेश देती नजर आएगी. एक ओर जहां सरकारी स्कूलों को पढ़ाई न होने के नाम पर बदनाम किया जाता है, वहीं दूसरी ओर यह गांव शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए मिशाल बन गया है.

Viral Video: जन्मदिन के मौके पर तमंचे से ठांय-ठांय, खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं बदमाश

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिले के कुछ शातिर बदमाश खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं. वीडियो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें कुछ शरारती तत्व बर्थडे पार्टी मनाते हुए हवा में फायरिंग कर रहे हैं. फायरिंग कर रहे बदमाश अपने किसी साथी का जन्मदिन मना रहे हैं.

'भाषा के विकास' पर सीएम शिवराज का जोर! उज्जैन होटल मालिकों से की अपील, साइन बोर्ड पर अंग्रेजी में नहीं हिंदी में लिखें नाम

12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की 400 से अधिक होटलों के नाम अब हिन्दी में देखने लिखे जाएंगे. इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि इंग्लिश में लिखे नामों को बदलकर अब हिन्दी में लिखवाया जाए. (CM Shivraj appeal to Ujjain hotel owners)

क्रिकेट की पिच से राजनीति में एंट्री को तैयार एक और 'सिंधिया', पीढ़ियों से यही है परिवार का पैटर्न

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है. इसको लेकर मध्यप्रदेश की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है. दरअसल, महाआर्यमन की सियासत में एंट्री के लिए वही रास्ता अपनाया गया है, जो माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया था. दरअसल, महाआर्यमन को ग्वालियर डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनाया गया है.

मुनाफा कमा कर देने का वादा कर नौ लोगों से ठगे करोड़ों रुपये, जांच में जुटी पुलिस

ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स द्वारा नौ लोगों को करीब पौने दो करोड़ की चपत लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.(fraud in gwalior)

कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायक बिरला की सदस्यता निरस्त नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसे दिया झटका

मध्यप्रदेश की बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला दलबदल करने के बावजूद अपनी विधायकी कायम रखे हुए हैं. भाजपा का दामन थामने के बाद भी तकनीकी कमियां पाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उनकी सदस्यता बरकरार रखी है. (Membership of MLA Birla countinue) (Speaker cancelled congress appeal)

पुलिस को अधिकारी के नाम से फोन करना पड़ा महंगा, गिरफ्तार

भोपाल में पुलिस को फेक कॉल कर खुद को अधिकारी बताने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है. (fake call in bhopal)

MP अजब है गजब है ... शराब को बढ़ावा देने के साथ ही अब नशाबंदी के लिए चलेगी मुहिम

मध्यप्रदेश वाकई में अजब है और गजब है. एक तरफ शिवराज सरकार शराब पर मिल रहे टैक्स से उत्साहित होकर शराब सस्ती कर रही है. यानी शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, प्रदेश में नशाबंदी के लिए सामाजिक आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है. नशाबंदी के लिए बाकायदा 10 करोड़ का बजट रखा गया है. (Campaign for prohibition in MP) (Liquor promoting in MP)

'हिंदुस्तान' पर विवादित बयान देने वाला कव्वाल को जेल भेजा गया, कानपुर से गिरफ्तार हुआ था शरीफ परवाज

उर्स के दौरान कव्वाली सुनाते परवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को लेकर टिप्पणी की थी. कव्वाल ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा था कि इनकी तो बिसात क्या है अगर गरीब नवाज चाहें हिंदुस्तान को गायब कर देंगे. पता ही नहीं चलेगा हिंदुस्तान कहां है, कहां बसा था उसका नामोनिशान तक नहीं होगा. इस टिप्पणी को लेकर रीवा में परवाज शरीफ के खिलाफ एफआईआर हुई थी. रविवार को कव्वाल शरीफ परवाज को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद एमपी पुलिस उसे लेकर रीवा आई. सोमवार को परवाज शरीफ को रीवा कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने कव्वाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया है.

महाकाल मंदिर में वीआईपी एंट्री को लेकर गार्ड से भिड़ गया बीएसएफ सोल्जर, कलेक्टर ने लिया संज्ञान, कहा- निष्पक्ष होगी जांच

उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर में हुई मारपीट मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. (ujjain baba mahakal temple entry case)