प्यार में मांगी 'कैद', प्रेमिका ने बनाया ऐसा प्लान, प्रेमी से मिलने पहुंची जेल

ग्वालियर में एक प्रेमिका ने शादी के लिए बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर बना लिया. जब प्रेमी के परिजन उसकी ज्वॉइनिंग कराने के लिए गए तब मामले का खुलासा हुआ.

प्रवीण भाई तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा- केंद्र सरकार ने छात्रों को यूक्रेन से लाने में देरी की

बालाघाट में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों को यूक्रेन से लाने में देरी की है, जिससे इस तरह के हालात बने.

अम्बेडकर की मूर्ति हटाने गए प्रशासन की टीम पर हमला, एसडीएम को जिंदा जलाने की कोशिश

लहार जनपद के जनकपुरा गांव में अम्बेडकर की मूर्ति हटाने गए एसडीएम और तहसीलदार को ग्रामीणों ने ज़िंदा जलाने की कोशिश की है. दरअसल, जानकारी के मुताबिक़ लहार एसडीएम प्रशिक्षु आईएएस केवी विवेक और तहसीलदार नवीन भारद्वाज तहसील के वार्ड 14 में विवादित जमीन से डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटवाने पहुंचे थे, इस दौरान स्थानीय लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि, लोगों ने एसडीएम और उनकी टीम पर पहले गोबर और कंडे फेंके, जिसके बाद पथराव, लाठी, और डंडे चलाए.

फौजी का ग्रैंड वेलकम, रिटायरमेंट पर पत्नी ने पूरी की इच्छा, हाथी पर बैठा कर बैंड-बाजा से किया स्वागत

एक फौजी जब लंबे समय तक देश सेवा कर घर लौटता है तब उसका स्वागत पूरे सम्मान के साथ कैस किया जाता है इसकी सीख दी है फौजी की पत्नी ने. पत्नी ने अपने रिटायर पति का ऐसा स्वागत किया कि परिजनों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया. ग्वालियर में एक फौजी को उसके परिवार वाले हाथी पर बिठा कर घर लाए.

भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस का एक्शन, बनाई थीं कई समीतियां, सरकार ने नहीं दिया कोई रिएक्शन

प्रदेश में कांग्रेस पिछले दो वर्षों में दो दर्जन से ज्यादा जांच समीतियां बना चुकी हैं. इसके बावजूद इसका नतीजा सिफर रहा है. कांग्रेस का कहना है कि जांच समीतियां ने जो रिपोर्ट बनाकर सौंपी हैं. उन पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है.

ऑपरेशन गंगाः यूक्रेन से घर लौटे भिंड के ऋषिकेश नरवरिया ने ईटीवी भारत को सुनाई अपनी आपबीती

यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन गंगा' के तहत बुधवार को कई छात्र अपने वतन लौटे. इसी बीच भिंड का ऋषिकेश नरवरिया भी अपने घर वापस आ गया है. ऋषिकेश नरवरिया ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उसके लिए यूक्रेन एक अलग अनुभव रहा. आप भी सुनिए ऋषिकेश की दास्तां...

सावधान! बकाया है जल कर तो जल्द करें भुगतान, कहीं नगर निगम की टीम आपकी भैसों की ना कर ले कुर्की

इस समय ग्वालियर नगर निगम लगातार वसूली अभियान चला रही है. दरअसल, शहर में रहने वाले एक उपभोक्ता की द्वारा जल कर का भुगतान न करने पर नगर निगम ने उसके घर में बंधी भैंसो की जब्त करके गौशाला भिजवा दिया. हालांकि, बाद में भुगतान होने पर नगर निगम ने भैसों को वापस किया.

यूक्रेन में फंसे मध्यप्रदेश के 454 लोगों की सूची जारी, परिवारों के साथ संपर्क में है प्रशासन, बीती रात 200 बच्चे सुरक्षित वापस लौटे

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार लगातार फंसे हुए बच्चों को वापस लाने में जुटी है. इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, विदेश मंत्रालय द्वारा 454 लोगों की सूची विभाग को दी गई है. बीती रात के आंकड़ों के अनुसार 202 बच्चे वापस आ चुके हैं. इसके अलावा 454 लोगों की सूची में से 430 परिवारों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी संपर्क में हैं.

अब पार्कों की देखरेख करेगा वन विभाग, कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई निर्णयों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. बैठक में सीपीए को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.

HC का ऑर्डर: हटेगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति, 2013 के बाद चौराहों पर प्रतिमा लगाने पर लगी है रोक

मध्यप्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों (Remove the statue of former cm arjun singh) को हटाया जाएगा. हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी.