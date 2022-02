मन्नत पूरी होने पर यहां आकर प्रसाद चढ़ाती हैं उमा भारती, 2024 लोकसभा चुनाव पर साफ किया अपना रुख, जानें लड़ेंगी या नहीं

केन बेतवा परियोजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार को हनुमान कुटी गंज मंदिर पहुंची. यहां उन्होंने प्रसाद चढ़ाया. उन्होंने कहा कि यहां मन्नत मांगने पर हमेशा पूरी होती है. वहीं 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगी.

गे ट्राएंगल ने ले ली व्यापारी की जानः दोस्त को लव करता था नाबालिग, तीनों की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान

प्रदेश में व्यापारी नीरज कोठारी की हत्या का कारण गे ट्राएंगल (raisen neeraj kothari murder case) सामने आया है. दरअसल, मामला रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज का है जहां दो गे ने मिलकर तीसरे गे कपड़ा व्यापारी नीरज कोठारी (45) का मर्डर कर दिया.

कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान: आया नया ट्विस्ट! कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया यह उपाए

प्रदेश कांग्रेस द्वारा शुरू किए जा रहे डिजिटल सदस्यता अभियान में अब कार्यकर्ता घर बैठे सदस्य नहीं बना सकेंगे. दरअसल, कांग्रेस के आईटी डिपार्टमेंट द्वारा तैयार कराए गए नए सिस्टम में ऐसे साॅफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, जिससे कार्यकर्ता घर बैठे सदस्यों की फोटो अपलोड नहीं कर सकेंगे.

70 मिनट में 3 एटीएम काटकर 45 लाख की लूटः CCTV में दिखे 3-4 बदमाश, व्हाइट i20 कार की पुलिस को तलाश

ग्वालियर में बीती रात पुलिस की गश्त और चौकसी के दावों के बीच शहर के एक नहीं बल्कि 3 एटीएम को अपराधियों ने निशाना बनाया. बदमाशों ने अभी तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. 3 एटीएम तोड़कर करीब 45 लाख रुपए चोरी की गई है. यह अभी तक की सबसे बड़ी वारदात है. वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. (45 lakh looted by cutting 3 ATM)

जादू-टोना के शक में हत्या: जबलपुर में परिवार के सदस्यों की बिगड़ी तबीयत तो काट दी बुजुर्ग की गर्दन

बुजुर्ग की खेत में हत्या (murder in jabalpur tilwara) के बाद सिर काट कर साक्ष्य को मिटाने के लिए नया गांव इलाके में जमीन में गाड़कर छिपाया गया था. वारदात की वजह बताते हुए विजय ने बताया कि (suspicion of witchcraft in jabalpur) उसके एवं अन्य आरोपियों के परिवार में सभी लोग अक्सर बीमार रहते थे. witchcraft crime in jabalpur

17 साल के बच्चे का कमाल: फोन ट्रेकिंग से पहुंचा चोर के पास, आप भी ऐसे ढूंढ सकते हैं खोया हुआ मोबाइल

राजधानी के एक 17 साल के बच्चे ने अपने पिता का चोरी हुआ महंगा मोबाइल एक घंटे में ही ढूंढ निकाला. दरअसल, मोबाइल चुराने वाले आरोपी को पता ही नहीं था कि, मोबाइल में ट्रेकिंग डिवाइस है, इससे वह जहां-जहां जा रहा है, उसकी लोकेशन बच्चे के दूसरे नंबर पर मिल रही थी.

शादी में हुई बहस को लेकर वधू पक्ष पर किया जानलेवा हमला, जानें क्या है पूरा मामला

फिजीकल थाना क्षेत्र में विष्णु मंदिर के पास स्थित होटल शिवम पैराडाइज में बीती रात एक शादी में पहले हंगामा हुआ. अगले दिन रविवार को वधू पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गई. दरअसल मुन्नालाल भार्गव के बेटे विवेक की शादी में शामिल हुए हरेंद्र गुर्जर व विजय गुर्जर का वधु पक्ष के लोगों से लड़कियों से छेड़छाड़ करने को लेकर झगड़ा हुआ, बात हाथापाई तक पहुंच गई.

चंबल हादसे में 9 लोगों की मौतः तीन बहनों की आनी थी बारात, अब सिर्फ दो की उठेगी डोली

राजस्थान के कोटा शहर से उज्जैन जा रही बारात की एक कार चंबल नदी की रियासत कालीन पुलिया से नदी में गिर गई, जिसमें सवार दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई है. (Car Fell In Kota Chambal River)

नशेड़ी पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने कर दी हत्या, फिर थाने में जाकर बनाया ये बहाना

सतना में पत्नी ने शराबी पति को हंसिये से मारकर मौत के घाट उतार दिया है. घटना मैहर देवी चौकी अंतर्गत महाराजा नगर इलाके की है. हत्या कर पत्नी ने शव को चादर में लिपेट कर बेड के नीचे छिपा दिया और खुद थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

फेसबुक से हुई दोस्ती फिर प्यार लेकिन जिंदगी निकली बेवफा! शादी से पहले दूल्हा और परिवार हादसे का शिकार, 9 की मौत

उज्जैन की रहनेवाली जया को फेसबुक के जरिए उसका प्यार अविनाश वाल्मिकी के रूप में मिला. दोनों के परिवार ने भी रिश्ते को मंजूरी दी, लेकिन प्यार को मंजिल मिल पाती इससे पहले जिंदगी ने धोखा दे दिया. शादी के लिए आ रही दूल्हे की गाड़ी कोटा में चंबल नदी में गिर गई. जिसमें दूल्हे सहित 9 लोगों की मौत हो गई. (groom and his family died)