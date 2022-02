अब एमपी के स्कूलों में लगेगी 'हैप्पीनेस की क्लास' 9-12वीं के छात्रों को पढ़ाया जाएगा जीवन में आनंद का महत्व

मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को खुश रहना, जीवन का आनंद लेना सिखाया जाएगा. इसके लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए हैप्पीनेस क्लास होगी. अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की योजना है. (Happiness Class in MP Schools)

इम्यूनिटी से हारा कोरोना, बच्चों पर नहीं दिखा तीसरी लहर का अधिक प्रभाव

बताया जा रहा था कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों पर हावी होगी. इस लहर में देखने में आया कि बच्चों ने हंसते-खेलते ही संक्रमण को मात दे दी. जिले में लगभग 50 से 60 फीसदी ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने परिवार के कोरोना की तीसरी लहर को निकाल दिया. (corona third wave impact on children in gwalior)

मास्क लगाने की दी सलाह तो पड़ गई सैंडल, देखें वायरल वीडियो

जिला अस्पताल में एक युवती ने मास्क बेचने वाले को सैंडल से पीट दिया.य इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के बाहर एक मास्क बेचने वाले व्यक्ति ने युवती से बस मास्क लगाने को कहा. इतनी सी बात पर वो आग बबूला हो गई और मास्क बेचने वाले शख्स को ये बोलकर पीट दिया कि वो चाहता है कि युवती को कोरोना हो जाए. हालांकि वीडियो में व्यक्ति युवती को सॉरी बोलता भी दिखाई दे रहा है.

Election 2022: दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, ओवैसी और बीजेपी दोनों के बीच बताई साठगांठ

केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 से ही लोगों को ठगने का काम किया है. इसमें किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर आवास देने तक की जो बातें कही गई वह सब झूठी निकली. बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी काफी पीछे खड़ा कर दिया है. दिग्विजय ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ओवैसी के बीच साठगांठ है. (Congress leader digvijay singh targeted bjp)

क्या भोपाल अब भोजपाल होगा ? नाम बदलने के लिए मंत्री विश्वास सारंग सीएम को लिखेंगे पत्र

मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और शिवपुरी के नाम बदल दिया गया है. वहीं अब भोपाल के नाम को लेकर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बदलने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह सीएम शिवराज को पत्र लिखेंगे.

भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आगः ट्रॉफी फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान

राजधानी के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया अचारपुरा में आग लगने की खबर है. यहां एक ट्रॉफी की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया. दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार दोपहर में हुई. हालांकि आग कैसे लगी इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में कोई जन हानि नहीं हुई है. (Fire in Bhopal Acharpura Industrial Area)

एमपी में शहरों के नाम बदलने पर सियासत, कांग्रेस का आरोप सरकार नाम बदलकर असफलता का कलंक छुपा रही

प्रदेश के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार मध्यप्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है. इसी कड़ी में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने पर प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसते हुए भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार नाम बदलकर अपनी असफलता के कलंक को छुपा रही है. (politics intensified in name of the city)

ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरे पर बोले भूपेश बघेल, 'एयर इंडिया को बेचने के लिए उनका सम्मान होना चाहिए'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सिधिया अब किस चीज के मंत्री हैं. बघेल ने कहा कि एयर इंडिया को सफलतापूर्वक बेचने के लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए. एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी 6 फरवरी को रायपुर दौरे पर रहेंगे.

MP Budget 2022: वैट में राहत की उम्मीद लगा रहा बिजनेसमैन, व्यापारिक संगठनों ने सरकार को भेजे सुझाव

मध्य प्रदेश सरकार सात मार्च से बजट सत्र लाने जा रही है. वहीं व्यापारियों ने बजट से वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) में राहत की उम्मीद लगायी हैं. इसके लिए व्यापारी संगठनों ने सरकार को सुझाव भेजे हैं. सरकार ने 1 महीने पहले से ही व्यापारिक संगठनों, उद्योग जगत और विशेषज्ञों से बजट में प्रावधान करने को लेकर सुझाव मांगे थे. (mp budget 2022)

बच्चों की सुपर हीरो बन रही पुलिस ! प्ले ग्राउंड बनाने के लिए मजदूर बन गए थाना प्रभारी

जिले में पुलिसकर्मी अब लोगों के मित्र बनकर पुलिस के प्रति बनी लोगों की छवि को सुधार रहे हैं. पहले जहां बच्चों और लोग थाने के सामने तक से निकलने में डरा करते थे. बच्चे अब उनके पास अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं. पुलिसकर्मी भी उनकी मदद कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही देखने को मिला धरमपुर थाना क्षेत्र में, जहां थाना प्रभारी सुधीर बेगी और उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों ने मजदूर बन कर बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया है. (panna police good work)