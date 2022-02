MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी 3 जिलों के कलेक्टर बदले, कई AIS अफसरों के भी तबादले

मध्यप्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी (administrative reshuffle in madhya pradesh)हुई है. प्रदेश में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है. मंगलवार को तीन आईपीएस अधिकारियों और 4 जिलों के कलेक्टर की तबादला सूची जारी की गई.

देवास से कमलनाथ का प्रहार, बोले- मोदी की दाड़ी के साथ बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का भाव

भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का आम बजट पेश (Union Budget 2022) किया है. जिस पर कांग्रेस विधायक एवं पूर्व वित मंत्री तरुण भनोट से ETV Bharat ने प्रतिक्रिया ली. बजट पर चुटकी लेते हुए भनोट ने कहा कि, 'बिल्कुल यह ऐतिहासिक बजट है, जहां पर हीरा सस्ता और जीरा महंगा कर दिया गया है. यह अभूतपूर्व बजट है, जिसमें महंगाई की मार साफ झलक रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि, 'अब लग रहा है मोदी सरकार में मुगल साम्राज्य वापस आ रहा है जहां पर जनता का खून चूस कर टैक्स वसूला जाता था.'

Budget 2022 बुंदेलखंड को मिलेगा 'वरदान', केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 44 हजार करोड़ का प्रावधान, 5 नदियां और जुड़ेंगी

बजट में (what is ken betwa link project) केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट आवंटन और पांच अन्य (nirmala sitaraman mention specially in budget speech) नदियों को जोड़े जाने की योजना से बुंदेलखंड के किसान खुश हैं. परियोजना के लिए 44,605 ​​करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 39,317 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है.

बजट में ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वित्त मंत्री को कहा थैंक यू

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यावाद करता हूं. उन्होंने कहा कि ड्रोन के प्रयोग से ड्रोन इंडस्ट्री और ड्रोन उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा. (jyotiraditya scindia on budget 2022)

एमपी के वित्त मंत्री ने बजट को बताया अभूतपूर्व, कमलनाथ बोले- आंकड़ों की बाजीगरी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश कर दिया है. मध्य प्रदेश वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट की तारीफ की. वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार का आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है. (union budget 2022)

Union Budget 2022: देखें बजट पर क्या हैं महिलाओं के रिएक्शन

शहडोल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश करने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. इस बीच महिलाओं ने भी अपनी राय रखी. कुछ महिलाएं बजट को सराह रही हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं बजट न नाखुश हैं. (women reactions on budget 2022)

बजट के दौरान सिर पकड़े दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे मीम

केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में राहुल गांधी आम बजट के दौरान अपना सिर पकड़े हुए दिख रहे हैं. (congress leader rahul gandhi)

Union Budget 2022: केंद्र सरकार का बजट आम आदमी का बजट, किसानों को दोगुना फायदा: मुख्यमंत्री शिवराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में पेश किए बजट को किसानों और आम आदमियों का बजट बताया. सीएम ने कहा कि खेती में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाभदायक होगा, इससे किसानों की आय दोगुना होगी. सीएम ने केन-बेतवा नदी जोड़ने के लिए मिले 1400 करोड़ पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया.

AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान की गांधीगिरी! मुंह काला करने को बताया समर्थक का प्यार, कहा- चेहरे पर कालिख नहीं काजल लगाया

इंदौर में एक शख्स द्वारा चेहरे पर कालिख पोतने को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बयान सामने आया है. उन्होंने इसे समर्थक का प्यार बताया और कहा कि बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया गया है. (AIMIM spokesperson Waris Pathan)

अवैध शराब की खेप जब्तः 50 लाख रुपए की देसी-विदेशी दारू बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दमोह पुलिस ने 800 पेटी शराब जब्त की है. पकड़ी गई शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है. वहीं ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. (Illegal liquor seized in Damoh)