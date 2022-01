हमारे बाबा भी थे कांग्रेसी, कहकर हंस पड़े मुख्यमंत्री शिवराज! सुने पूरा बयान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहगंज में नगर परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, यहां तक हमारे बब्बा भी कांग्रेस में ही थे. तब सब कांग्रेस में ही होते थे, आप दो सरकारों का अंतर समझिए. हम अंधेरे में पढ़े थे, कभी भलाई विकास के काम नहीं किए.

कब्रिस्तान की दीवार पर चला बुलडोजर! राज्य मंत्री ने अवैध निर्माण के लिए आवंटित कराया फंड

कब्रिस्तान के नवनिर्मित बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने सरकारी बुल्डोजर (Administration demolished illegal cemetery wall) चलवा दिया, दीवार निर्माण के लिए राज्य मंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग से राशि का आवंटन कराया था.

गोरक्षा के नाम पर पिटने वाले सैफुद्दीन का छलका दर्द, कहा- आरोपी की भी सरे बाजार हो बेइज्जती

रतलाम में गोरक्षा की आड़ में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट के मामले में पीड़ित ने अपना दर्द बयां किया है. बुजुर्ग का कहना है कि उसने गाय के पास पेशाब नहीं किया था, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वैसे ही आरोपी की भी बेइज्जती होनी चाहिए. (beating video of ratlam)

गौ-तस्करी करानी पड़ी महंगी! सब इंस्पेक्टर पर FIR दर्ज, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

गौ तस्करों से सांठगाठ के आरोप में निलंबित (pandhurna sub inspector get suspended) बढ़चिचोली चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर जितेन्द्र यादव के खिलाफ पांढुर्णा थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर की गई है, जिसके बाद फरार एसआई ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का 'बापू ज्ञान' सुनकर रह जाएंगे हैरान!

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भोपाल में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने श्रद्धांजलि दी. इस दौरान महात्मा गांधी पर बात करते हुए उनकी जुबान फिसल गई, जिसके बाद बीजेपी इसपर चुटकी लेने से नहीं चूकी.

12 फरवरी से किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशिः शिवराज सिंह चौहान

सीएम शिवराज रविवार को होशंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी के पिता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए. सीएम (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि दूधी नदी डैम में आ रही तकनीकी समस्या का सर्वे कर जल्द दूर किया जाएगा.

गोडसे-आप्टे अवॉर्ड अभिव्यक्ति की आजादी! बापू की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का देशद्रोही ज्ञान

ग्वालियर दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोडसे-आप्टे अवॉर्ड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है. (vd sharma statement on godse apte award)

हे राम! पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने बांटा गोडसे-आप्टे भारत रत्न सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी बता बीजेपी कर रही बचाव

ग्वालियर में रविवार को महात्मा गांधी की जयंती पर गोडसे आप्टे अवॉर्ड दिया गया. इस दौरान संत कालीचरण और अन्य पांच हिंदू कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया. (godse apte award to kalicharan in gwalior)

एमपी में कोरोना संक्रमण पर लापरवाह लगाम! एक ही मोबाइल नंबर पर 21 सैंपल का रजिस्ट्रेशन, वो भी गलत

कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कई बार सामने आई है. अब पन्ना के देवेन्द्रनगर में डाटा एंट्री में हुई त्रुटि के कारण एक ही शख्स का मोबाइल नबंर 21 सैंपल्स के लिए डाला गया. और ये नबंर भी छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है.

'अयोध्या' के जन्म पर छाई खुशियां, अस्पताल से लेकर मोहल्ला तक गुलजारः गरीब बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे पिता

विदिशा में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर इस तरह से खुशियां मनाई की, वो चर्चा का विषय बन गया. जिला अस्पताल से ढोल-बाजे के साथ बच्ची को घर लाया गया. वहीं निजी स्कूल चला रहे बच्ची के पिता ने कहा कि वो अपने स्कूल में संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रह रही बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे. (celebration of birth of daughter in Vidisha)