MP के मंत्री कमल पटेल का बयान, नाग हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सपेरा

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने (minister kamal patel told kamal nath as snake) कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को सपेरा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को नाग बताया है.

बापू की पुण्यतिथि पर गोडसे-आप्टे रत्न सम्मान बांटेगी हिंदू महासभा, कालीचरण को करेगी सम्मानित

ग्वालियर में हिंदू महासभा लगातार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रमोट करने में लगी रहती है. इसी कड़ी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुर्खियां बटरोने के लिए हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे ओर नारायण आप्टे स्मृति दिवस मनाया जा रहा है. साथ ही उनके नाम से लोगों को सम्मानित भी कर रही है. (Godse-apte ratna in gwalior)

कैसे लगेगी बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोजः ना स्कूल, ना अभिभावक के पास जानकारी, ना ही स्वास्थ्य विभाग की तैयारी

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है. देश में 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चों का टीकाकरण (MP children vaccinations) शुरू हुआ, इसकी दूसरी डोज 31 जनवरी से दी जानी है. लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में इसकी प्लानिंग नहीं दिखती. वैक्सीनेशन को लेकर ना ही स्कूल के पास कोई जानकारी है, और ना ही पेरेंट्स को किसी तरह की सूचना दी गई है. ऐसे में 31 जनवरी से शुरू होनेवाला टीकाकरण सवालों के घेरे में है. (MP Health department)

एमपी में नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन शुरू, संशोधित समय सारणी जारी

प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन को लेकर संशोधित समय सारणी जारी की गई है. जिसमें ग्राम जनपद और जिला पंचायत की परिसीमन के लिए 11 फरवरी तक दावे, आपत्ति और सुझाव पेश किए जा सकेंगे. (New delimitation of panchayats in MP)

सतना दौरे पर सीएम शिवराज के हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, सड़क मार्ग से पहुंचे

सतना में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेलिकॉप्टर अचानक खराब हो गया. ऐसे में उन्हें नागौद से दुर्गापुर हेलिकॉप्टर से जाना पड़ा. (technical issue in cm shivraj helicopter)

अचानक ट्रेन की पटरियों से निकलने लगीं आग की लपटें, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

शिकागो का ट्रेन की पटरियों में आग लगने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि, (Chicago railway track fire viral video) यह आग किसी उपद्रवी द्वारा नहीं बल्कि, रेलवे द्वारा ही लगाई गई है. आइए जानते हैं पटरियों पर उठती आग की लपटों की वजह.

प्रदेश में नहीं थम रहा सिनेमा पर संग्राम! शूटिंग पर संकट के बीच कैसे पूरा होगा फिल्म सिटी का सपना

मध्य प्रदेश में यूं तो कई फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है. लेकिन लगभग हर शूटिंग के साथ किसी ना किसी तरह का विवाद सामने आया है. एक ओर मामले की शिकायत तो होती है, लेकिन दूसरी ओर कार्रवाई नहीं होती. सवाल ये भी उठ रहा है कि विवादों के बीच प्रदेश को शूटिंग हब बनाने का सपना कैसे साकार होगा.

देश के लिए कलंक और समाज के लिए कैंसर हैं मुनव्वर राणा जैसे लोग,MP के मंत्री विश्वास सारंग का बयान

मुनव्वर राणा के यूपी में (minister viswas rarang told munawwar rana) बीजेपी की फिर से सरकार बनने पर यहां से पलायन कर जाने वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने (munawwar rana cancer for country and society) मुनव्वर राणा पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही और देश के लिए कलंक कहा है.

....नहीं तो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लटका दूंगा-अधिकारियों पर बरसे बसपा विधायक

भिंड में सड़क मरम्मत के नाम पर हो रहे घटिया काम को देख स्थानीय विधायक संजीव सिंह कुशवाह भड़क गए. काम का निरीक्षण करने पहुंचे बसपा विधायक ने इंजीनियर और ठेकेदार को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर काम ढंग से नहीं हुआ तो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लटका दूंगा. (BSP MLA furious over poor construction)

तीसरी लहर का खौफ! वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरुक हुए लोग, खुद ही पहुंच रहे हैं टीकाकरण सेंटर, MP में टारगेट से ज्यादा लगा पहला डोज़

भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए (MP corona third wave) लोग अब सजग हो गए हैं. अब लोग टीकाकरण कराने खुद ही टीकाकरण सेंटर आ रहे हैं. जिसके चलते (mp vaccination update) एमपी ने टारगेट से ज्यादा लोगों को पहला डोज़ लगाया है.