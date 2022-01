शिवराज सरकार के बस का नहीं 'कुपोषित' आंगबाड़ी केंद्रों का पोषण! सामाजिक भागीदारी से गोद देकर कराएगी कायाकल्प

प्रदेश के 'कुपोषित' आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषण अब शिवराज सरकार के बस का नहीं है, इसलिए सरकार इसके कायाकल्प के लिए (condition of Anganwadis will improve with public cooperation) इसे समाज से गोद लेने (Anganbadi adoption plan of Shivraj government) की अपील कर रही है.

मीडिया विभाग की लापरवाहीः दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर अब नहीं दिखेगी मध्य प्रदेश की झांकी

पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार भी मप्र आदिवासियों की आत्मनिर्भरता की थीम पर प्रस्तुत होने वाली झांकी नहीं दिखेगी. केंद्र सरकार की गठित विशेषज्ञ समिति ने झांकी को खारिज कर दिया है. (mp tableau rejected)

ETV Bharat Impact: दिव्यांगों को MP में मिलेगा ई-रिक्शा, खराब बैटरी वाली ट्राइसाइकिल की छुट्टी

केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को आने जाने में परेशानी न हो इसके लिए (etv bharat News impact) बैटरी चलित ट्राइसाइकिल दी थी. लेकिन वह ट्राइसाइकिल चन्द दिनों में ही खराब हो रही हैं. दिव्यांगों की परेशानी को देखते हुए ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की, जिसका असर यह हुआ कि निःशक्त जन आयुक्त ने इस मामले को गम्भीरता से लिया और कंपनी को ट्राइसाइकिल में सुधार का आदेश दिया है. (mp government orders e rikshaw to divyang)

कहीं आप में तो नहीं दिख रहे Omicron Variant के यह 2 लक्षण? तुरंत कराएं जाँच नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. मरीजों में दिखने वाले 2 लक्षण बेहद कॉमन हैं लेकिन इसे साधारण समझने की गलती जिसने भी की उस पर यह भारी पड़ गया. हाल ही में स्टडी में जो दो लक्षण सबसे ज्यादा चर्चा में है उस पर रिसर्च जारी है. साथ ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज्यादा तेजी से लोगों को ये इंफेक्ट कर रहा है और यही कारण है कि ओमिक्रॉन लेकर मेडिकल एक्सपर्ट लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं. जानिए कौन से हैं ये 2 लक्षण.

बिकाऊ के खिलाफ मैदान में टिकाऊ! ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के खिलाफ मैदान में पुराने भाजपाई: कांग्रेस

एमपी में आजकल बिकाऊ के खिलाफ टिकाऊ अभियान (Durable in field against Bikau) चल रहा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के खिलाफ पुराने भाजपाई मोर्चा खोल दिए हैं.

मिशन 2023 के लिए कांग्रेस का घर चलो घर-घर चलो अभियान, एक फरवरी से शुरू करेंगे कमलनाथ

एक फरवरी से प्रदेश कांग्रेस घर चलो घर-घर चलो अभियान (Ghar Chalo Ghar Ghar Chalo campaign of MP Congress) का शुभारंभ करेगी. इसके तहत पुराने कांग्रेसियों का सम्मान करेगी और भाजपा की दुष्ट आत्माओं से निपटने के लिए पुराने कांग्रेसियों की घर वापसी कराएगी.

Ambidextrous Girl: कभी हो गईं थीं कार्पेल टनल सिंड्रोम की शिकार, आज दुनिया भर में बजा जबलपुर की जाह्नवी का डंका

कार्पेल टनल सिंड्रोम जैसी घातक बीमारी से जूझने के बावजूद जबलपुर की जाह्नवी ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है. अब जाह्नवी अम्बिडेक्सट्रोउस गर्ल के नाम से जानी जाती हैं. राष्ट्रीय बालिका दिवस विशेष पर पढ़ें खास पेशकस-

MP में सरकार देने जा रही है महिलाओं को स्मार्ट निगरानी के लिए स्मार्टफोन! जानिए क्या है योजना

सीएम शिवराज सिंह चौहान पोषण आहार वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन देंगे. प्रदेश में अब तक 28 हजार कार्यकतार्ओं को स्मार्ट फोन दिए जा चुके हैं. पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन के जरिए केंद्रों की निगरानी की जाएगी. 25 जनवरी को सीएम शिवराज सीहोर की 1415 आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन का वर्चुअली वितरण करेंगे.

वंडर ब्वॉय अवि को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम मोदी ने की बातचीत, कहा- कैसे कर पाते हो इतना काम

इंदौर के अवि शर्मा को 250 शब्दों में रामायण लिखने के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवि शर्मा से बातचीत भी कीं. उन्होंने अवि के उज्जवल भविष्य की कामना भी कीं. (indore avi sharma won National Child Award 2022)

एमपी की बेटी बनीता दास को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम मोदी को बताया आदर्श

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय बाल (Banita das wins national children award) पुरस्कार से सम्मानित हुए बच्चों से मिले. अनूपपुर के अमरकंटक नवोदय विद्यालय की छात्रा बनीता दास को एक क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया. हालांकि समय के अभाव के कारण बनीता दास से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत नहीं हो सकी, फिर भी छात्रा ने कहा कि PM उसके आदर्श हैं.