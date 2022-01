छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, वॉटर केनन का हुआ इस्तेमाल, जीवीजी यूनिवर्सिटी में NSUI ने किया प्रदर्शन

जीवाजी विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं और वर्तमान कुलपति अविनाश तिवारी को हटाकर धारा 52 लगाने की मांग के चलते एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. इसका नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने किया. छात्रों की भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय के गेट पर बैरिकेडिंग की गई. जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने वाटर केनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया. इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है.

नेमावर हत्याकांड प्रोटेस्ट पर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को घेरा, कहा- राज्यपाल के खिलाफ प्रर्दशन बड़े ही दुर्भाग्य की बात

नेमावर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन (vd sharma statement on digvijay singh in hoashangabad) को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को घेरा. उन्होंने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है.

क्या है bulli bai app और सुल्ली डील्स, जानिए controversy से जुड़ा सब कुछ, कैसे अरेस्ट हुआ डेवलपर

बुल्ली बाई ऐप (bulli bai app) इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. ठीक इसी तरह पिछले साल सुल्ली ऐप (sulli deals controversy) के सामने आने से भी काफी बवाल मचा था. इस ऐप के जरिये मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है. पुलिस ने दोनों ही अकाउंट ब्लॉक कर इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तारियां भी की हैं.

एमपी में 'चारा' घोटाला! डेढ़ माह में भूख से 15 गायों की मौत, बड़खेरा गोशाला बनी मौत की शाला

Fodder scam in MP ! जबलपुर में गायों के लिए आनेवाला चारा इंसान खा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जिले के बड़खेरा गोशाला में डेढ़ महीने में 15 गायों ने भूख से दम तोड़ दिया. सरकार से गोशाला के लिए मिलने वाली राशि का गबन हुआ है. आरोप है कि गांव के सरपंच ने आधी राशि की हेराफेरी की है. बदहाली का आलम ये है कि गोशाला मौत की शाला बनती जा रही है.

दीमक हैं दिग्विजय सिंह! मीडिया की वजह से जिंदा है कांग्रेस, 12 जनवरी को 5.26 लाख बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार: गृह मंत्री

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को साफ किया, इसके अलावा दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ के बयानों का जवाब भी दिया. साथ ही स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 5.26 लाख बेरोजगारों (Employment fair on birth anniversary of Swami Vivekananda in MP) को रोजगार दिलाने की भी बात कही.

नेमावर हत्याकांड की न्याय यात्रा पहुंची भोपाल, पीड़िता के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता

भोपाल में मंगलवार को नेमावर हत्याकांड की पीड़िता न्याय यात्रा निकालते हुए भोपाल पहुंची. इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पीड़िता के साथ हो गए. उन्होंने मिलकर राजभवन की ओर कूच किया. (nyay yatra of nemawar hatyakand in bhopal)

भोपाल की सरकारी इमारतों में खुलेंगे 'दीदी कैफे', वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा में भी शुरु करने की योजना

एमपी में सरकार स्व-सहायता समूहों के जरिए 'दीदी कैफे' का संचालन कर रही है. अभी प्रदेश में 127 दीदी कैफे संचालित किए जा रहे हैं, जल्द ही ये कैफे भोपाल की सरकारी ऑफिसेस और विंध्याचल, सतपुड़ा जैसी जगहों पर भी दिखाई देंगे. सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरा निपटान को लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र खोले जाएंगे.

हे भगवान! बिना सैंपल दिये ही दो महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेट करने पहुंची नायब तहसीलदार

अजब एमपी का गजब स्वास्थ्य विभाग है, जो आजकल अंतर्यामी हो रहा है. उज्जैन की लापरवाही कमोबेश इसी तरफ इशारा कर रही है. दो महिलाओं का आरोप है कि उनकी जांच भी नहीं (two women covid positive without sample collection) हुई और नायब तहसीलदार होम आइसोलेट करने पहुंच गईं.

सामूहिक सूर्य नमस्कारः कांग्रेस और सत्ता में तकरार, पूछा- क्या सरकारी आयोजन से नहीं फैलता संक्रमण

मध्य प्रदेश सरकार हर साल की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद जयंती (Swami Vivekananda birth anniversary) पर स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार (surya namaskar in mp school) का आयोजन कर रही है. साथ ही रोजगार मेला (MP Employment Fair) का आयोजन भी किया जा रहा है. हालांकि कार्यक्रम में ऐच्छिक रुप से भागीदारी होगी. लेकिन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. सवाल ये भी उठता है कि पाबंदियां क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है.

कार को टच करना पड़ा भारी, महिला ने सड़क पर बिखेर दिये रेहड़ी वाले के फल, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला रेहड़ी (woman scattered fruits on road in bhopal) वाले के सारे फल सड़क पर फेंक रही है. ठेला वाला महिला से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है, लेकिन महिला फिर भी फल फेंके जा रही है. बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़ी कार से ठेले वाले की रेहड़ी टच हो गई थी. महिला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बताई जा रही है.