सागर में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, परेशान किसान का तहसीलदार पर फूटा गुस्सा

सागर में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है. परेशान किसान अपने खेतों को देखकर जार जार रो रहा है. कभी वो फसल को देखता है और कभी गुस्से में सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाता है.

शहर-शहर ईटीवी भारत ने किया कोरोना का रियलिटी चेक, जानिए कितना तैयार है एमपी

एमपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी है, इसलिए वैक्सीनेशन (MP children vaccination) अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर क्या विशेष व्यवस्था की गई है, इसका रियलिटी चेक (MP corona reality check) किया ईटीवी भारत ने.

मर्डर मिस्ट्री: आग में जिंदा जला खेत में सो रहा आदिवासी दंपत्ति, कांग्रेस ने जताई हत्या की आशंका, उच्चस्तरीय जांच की मांग

बरगी इलाके में खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी में सो रहे किसान दंपति की जलकर (tribal couple murder mystery) मौत हो गई. घटना स्थल से पति-पत्नी के अधजले शव भी मिले हैं.

फिल्म यमला पगला दीवाना की तर्ज पर बच्चे का पहले किया अपहरण, फिर चार हजार रुपये की शॉपिंग कर हो गया फरार

इंदौर में फिल्म यमला पगला दिवाना की तर्ज पर ठगी की वारदात (kidnapping in indore) को अंजाम दिया. आरोपी ने पहले बच्चे को किडनैप किया फिर चार हजार रुपये की खरीदारी कर फरार हो गया.

दिग्गी राजा का विवादास्पद बयान, कहा- हिंदू धर्म को दीमक की तरह खा रही आरएसएस, वीडी शर्मा ने किया पलटवार

इंदौर में सोमवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला. यहां उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की. (digvijay singh statement on rss in indore)

77 के हो चुके कमलनाथ बोले- मुझे अब सीएम नहीं बनना, चाहता हूं सुरक्षित हाथों में रहे प्रदेश

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनना, लेकिन प्रदेश व्यवस्थित हाथों में जाना चाहिए. (kamalnath press conference in bhopal)

मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज एवं अन्य को भेजा नोटिस

सांसद विवेक तन्खा द्वारा लगाई गई याचिका को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है. मानहानि मामले में विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपये की राशि मांगी है.

हार वाले बयान से पलटी इमरती देवी, कहा- तोड़ मरोड़कर पेश किया मेरा स्टेटमेंट

ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने अपने हार वाले बयान को लेकर सोमवार को सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है. (former minister imarti devi statement on bjp in gwalior)

शोकोत्सव का उत्सव! कोरोना संक्रमण से बेफिक्र शिवराज सरकार सभी पंचायतों में मनाएगी आनंद उत्सव

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कहर से बेपरवाह सरकार पंचायतों में आनंद उत्सव (Anand Utsav in all panchayats of MP) मनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए 11 करोड़ 35 लाख रुपए का फंड भी जारी कर दिया है. ये उत्सव कहीं शोकोत्सव में न बदल जाए.

हीरा चोरी मामले में सिंधिया गिरफ्तार, इन्दौर क्राइम ब्रांच ने 55 नग हीरे भी बरामद किए

MP के इंदौर में हीरों की चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 55 हीरे और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है. आरोपियों ने हीरे गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से चोरी किए थे. पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.