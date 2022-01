ओमीक्रॉन का असर, इंदौर में 4 फ्लाइट्स कैंसिल, नहीं मिले पैसेंजर, कई कंपनियां उडान रद्द करने की तैयारी में

कोरोना का हॉटस्पाट बने इंदौर में बढ़ते संक्रमण (omicron effect)का असर अब हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है.इंदौर से संचालित होने वाली फ्लाइट्स को यात्री(four flights canceled from indore) नहीं मिल रहे हैं. 4 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है.

लापरवाही का संक्रमण, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जमीन पर बिखरी दिखाई दी कोरोना टेस्टिंग स्वाब स्टिक

MP में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है. इसमें लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें यात्रियों की जांच के लिए इस्तेमाल की गई स्वाब स्टिक जमीन पर बिखरी दिखाई दीं.

जा रहे हैं शिवराज, अब कौन आएगा! कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का दावा, बीजेपी में चल रही है कुर्सी की जंग

प्रदेश को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा. इसके लिए बीजेपी नेताओं में खींचतान चल रही है. ये दावा किया है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने. उन्होंने दावा किया है कि सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी नेता ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं.(cm of madhya pradesh will be changed soon pc sharma )

आकाश विजयवर्गीय का अल्टीमेटम इंदौर में 48 घंटे में बंद करो जावेद हबीब के सेलून, महिला के सिर पर थूकने का मामला

महिला के सिर पर थूकने का जावेद हबीब के शो का वीडियो वायरल होते ही विधायक (bjp mla akash vijayvargiya)आकाश विजयवर्गीय खासे नाराज नजर आए. उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन से शहर में स्थित जावेद हबीब के सभी ट्रेनिंग सेंटर (shut javed habib salon 48 hour in indore) अगले 48 घंटे में (akash vijayvargiya ultimatum) बंद कराने का अल्टीमेटम दिया है.

पीएम मोदी पर खतरे को लेकर ज्योतिषाचार्य ने की थी भविष्यवाणी, ईटीवी भारत ने दिखाई थी खबर

ज्योतिष डॉ. बसन्त सोनी ने बताया कि हमने वर्ष 2007 में नरेंद्र मोदी (pm modi kundali) के पीएम बनने की भविष्य वाणी की थी. उसके बाद से लगातार भविष्यवाणियां सच होती आ रही हैं. शारदीय नवरात्रि के दौरान ईटीवी के माध्यम से कहा था कि वर्ष 2022 में शीर्ष नेताओं पर गुप्त शत्रुओं से घटना की बात कही थी. जो 4 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक के रूप में सामने आई है. डॉ. सोनी (khargone astrologist) ने बताया कि ईटीवी पर नवरात्र के दौरान कहा था कि इस वर्ष माता डोली में बैठ कर आई है, जिससे शीर्ष नेतृत्व कर नेताओं की जान का संकट है. हम पीएम की कुंडली को देखते है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है.

संत अवधेश पुरी का बहिष्कार:साधु समाज और अखाड़ा परिषदों की बैठक में हुआ फैसला, अनर्गल बयानबाजी का है आरोप

महाकाल मंदिर में हुई बैठक के बाद संतों और पुजारियों ने संत अवधेश पुरी का बहिष्कार कर दिया है. बैठक में ये भी फैसला हुआ कि शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर संत इसी महीने सीएम शिवराज सिंह से मिलेंगे. (boycott saint avdhesh puri ujjain meeting)

MP weather update: 3 दिनों तक चमकेगी बिजली, होगी बारिश, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 20 में येलो अलर्ट

अगले तीन दिनों तक राज्य में ज्यादातर जिलों में बिजली चमकने के साथ-साथ बारिश होगी. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है.(mp weather update)

जनता की जान से खेल रही सियासत! आवाम के लिए कोरोना गाइडलाइन, 'खास' तो संक्रमण फैलाने में मस्त

भले ही कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पर है. सियासत अपनी ही चाल में चल रही है. जिसका खामियाजा आने वाले समय में आवाम को उठाना पड़ेगा. कोरोना गाइडलाइन भले ही जारी (Public Forced to Follow Corona Guidelines) की गई है, पर ये सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास आदमी के लिए (Politicians Break corona Protocols in MP) तो इसके मायने ही शून्य हैं.

MP Vyapam Exam 2022: अब 4 नहीं 6 हजार पदों पर होगी भर्ती, 12 लाख अभ्यार्थी देंगे एग्जाम

शनिवार से मध्य प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल अभ्यार्थियों के एग्जाम लेने जा रहा है. इस बार 12 लाख अभ्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं. इनके लिए 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 4000 पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा अब 6000 पदों के लिए होगी. (mp vyapam exam 2022)

फग्गन सिंह कुलस्ते ने महाकालेश्वर में करवाया जाप,पीएम मोदी की सलामती के लिए प्रार्थना, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में जाप करवाया. कुलस्ते ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि साजिश के तहत कांग्रेस ने पीएम की जान को खतरे में डाला.(faggan singh worship mahakal for pm modi)