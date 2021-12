हिंदू महासभा की छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी: कल गांधी जी की हत्या के दोषी की पूजा करेंगे , हिम्मत है तो रोक लो

कालीचरण की गिरफ्तारी से हिंदू महासभा गुस्से में है. महासभा ने कहा कि कल हम गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटने वाले दत्तात्रेय परिचुरे की पूजा अर्चना करेंगे. अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम है, तो रोक ले. (raipur police caught kalicharan in khajuraho)

कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी-छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने, नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल ने कसा तंज

राष्ट्रपिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने हैं. गृह मंत्री (Home Minister objected to arrest of Kalicharan) ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (raipur police not violated any protocol) ने दो टूक जवाब दे दिया. रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है.

'कालीचरण' को पेशी के लिए रायपुर कोर्ट लेकर पहुंची, समर्थकों ने कोर्ट परिसर में की नारेबाजी

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. आज सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) गिरफ्तारी हुई थी. 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी का किया था अपमान.

Face To Face Imarti Devi: सिंधिया मेरे भगवान, मुझे जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया, उनके लिए कुछ भी करूंगी

सिंधिया मेरे भगवान हैं. उन्होंने मुझे जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया है. शिवराज मेरे नेता, जो आदेश देंगे, जान लगाकर करूंगी. ये कहना है इमरती देवी का. उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है. वे लघु उद्योग नगम की चेयरमैन हैं.

MP के सभी 6 टाइगर रिजर्व फुल, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना के नए वैरिएंट के खतरे और कड़कड़ाती सर्दी के बीच नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग टाइगर रिजर्व (madhya pradesh all tiger reserves full) पहुंच रहे हैं. हालत ये है कि 4 जनवरी 2022 (tiger reserves full for new year celebration) तक प्रदेश के सभी 6 नेशनल पार्क और आसपास बने होटल फुल हो गए हैं.

Minister Mahendra Sisodia: 2022 के रोड मैप में गांव पहली प्राथमिकता, 2023 के चुनाव के पहले होंगे पूर्ण विकसित

2023 के चुनाव से पहले गांवों को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया जाएगा. ये दावा किया है पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने. मंत्री ने बताया कि 2022 के रोड मैप में भी गांव का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है.(MP Minister Mahendra Sisodia vision 2022 )

भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, पत्थरबाजी भी हुई, सीएम शिवराज के पुतला जलाने को लेकर हुआ था विवाद

पंचायत चुनाव में रोटेशन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन (cm chivraj effigy burn in chhindwara) करने का प्रयास किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और पुतला न जलाने की बात की. इस पर दोनों के बीच तीखी नोंकझोक हो गई. देखते ही देखते बात पत्थर बाजी पर पहुंच गई. सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया. इस दौरान पुलिस ने भाजपा-कांग्रेस (bjp congress skrimsh in chhindwara) के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया.

सरपंच, सचिव, इंजीनियर को 10-10 साल की जेल: कपिल धारा योजना में किया 12 लाख का गबन

कपिल धारा योजना में कुएं खोदने के नाम पर 12 लाख का गबन करने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला करीब 13 साल पुराना है.(sarpanch secretary engineer punishment for 10 years jail panna )

Betul Road Accident: बैतूल-इंदौर हाइवे पर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 5 की मौत, 1 की हालत गंभीर

बैतूल में जोगली शुगर मिल के पास अनियंत्रित कार आम के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 5 लोगों की मौत (5 died in betul road accident) हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं.

MP में प्याज के दाम में भारी गिरावट, इंदौर में 5 रुपए तो रतलाम में 1 रुपए किलो बिक रहा प्याज! किसान मंडी में छोडकर जा रहे हैं फसल

MP के इंदौर की चोइथराम मंडी में महाराष्ट्र और राजस्थान से प्याज की ज्यादा आवक होने के कारण प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है. रतलाम में प्याज 1 रुपए प्रति किलो, तो वहीं इंदौर में ये 5 रुपए तक आ पहुंचा है. मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में भी प्याज के दाम में भारी गिरावट आई है. लेकिन इस बंपर आवक से किसानों की लागत भी नहीं निकल रही. मजबूरन वो फसल मंडी में फेंककर जा रहे हैं.