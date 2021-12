कोरोना पर CM का संदेश: MP में रात 11 से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर के जश्न के लिए वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से सचेत रहने की अपील करते हुए प्रदेश की जनता को संदेश (night curfew imposed in madhya pradesh)भी दिया. इसके साथ ही प्रदेश में रात ( night curfew will remain from 11-pm-to-6-am 11) बजे से सुबह 5 बजे का नाइट कर्फ्यू (night curfew will remain in mp) लगाने का एलान भी कर दिया गया है

व्यापमं घोटाले का भंडाफोड करने वाले RTI activist आशीष चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी, किडनैपिंग की भी हुई कोशिश

RTI activist और मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी (rti activist ashish chaturvedi)को कुछ बदमाशों ने (Kidnaping in gwalior)किडनेप (threatening to kill rti activist) करने की कोशिश की गई.

सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

गुना जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. (Arrest warrant issued against Subrata Roy)

छात्राओं को पोर्न मूवी की क्लिप दिखाने वाला टीचर अरेस्ट, निलंबन की कार्रवाई शुरू, गुना के सरकारी स्कूल का मामला

गुना के एक सरकारी स्कूल के टीचर (guna teacher arrested) पर छात्राओं ने पोर्न मूवी दिखाने का (teacher arrested for doing obscene acts) आरोप लगाया है. बायोलॉजी के टीचर प्रदीप सोलंकी पर स्कूल की ही छात्राओं ने क्लास के दौरान पोर्न मूवी दिखाने की शिकायत दर्ज कराई थी.

एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ताली और थाली बजाकर किया सरकार का विरोध

प्रदेश भर में नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है. इंदौर में भी तीन दिनों से लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं (third day of junior doctors strike in indore). इसी दौरान जेडीए ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर सरकार प्रदर्शन किया.

मध्य प्रदेश में कदम रखने से डर रहे राहुल गांधी, इसलिए प्रियंका को सौंपी कमान- गृहमंत्री

प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने से डर रहे है. (Narottam Mishra targets Rahul Gandhi) क्योंकि कमलनाथ ने राहुल बाबा से किसानों का कर्जा माफ करने का वादा करवाया और पूरा नहीं किया. इसलिए प्रदेश प्रभारी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी है.

Panchayat Election 2022: सरकार का 'संकल्प', OBC आरक्षण के साथ होंगे चुनाव, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर ही चुनाव होंगे. (Panchayat Elections will Held on OBC Reservation in MP) इसके लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पास करवा दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प लेकर आए. इसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया. हालांकि विपक्ष का हंगामा इसके बाद भी जारी रहा.

तीन करोड़ की सरकारी जमीन को पटवारी ने कराया पत्नी के नाम, एसडीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

शिवपुरी के पटवारी ने तीन करोड़ रुपये की शासकीय जमीन को खुर्दबुद कर अपनी पत्नी के नाम करवा लिया. इस मामले का खुलासा होने पर एसडीएम ने पटवारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मध्य प्रदेश में शीतलहर से कांपे कई इलाके, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं! ठंड से किसानों की फसलें हो रहीं बर्बाद

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है (severe cold wave conditions in mp). इस कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ में किसानों पर भी इस ठंड की मार पड़ रही है. ठंड के चलते पड़ रहे पाले से किसान की फसल बर्बाद हो रही है. मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है.

अद्भुत है कलचुरि काल का विराटेश्वर शिव मंदिर, एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ होते हैं दर्शन

कलचुरि कालीन शिव मंदिर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है. कलचुरि कालीन इस विराट शिव मंदिर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही बारह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ एक साथ ही मिल जाता है. इतना ही नहीं यह शिव मंदिर पुरातात्विक धरोहर है. यह मंदिर आखिर इतना खास क्यों है. जानिए इस खास रिपोर्ट में.