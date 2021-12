हाईकोर्ट की केन्द्र को अंतिम चेतावनी, भोपाल गैस पीड़ितों का हो सही इलाज, वर्ना केबिनेट सचिव को करेंगे तलब

भोपाल गैस पीड़ितों को समुचित इलाज की सुविधा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने केन्द्र को अंतिम चेतावनी दी है. कोर्ट के निर्देश पर केन्द्र ने परिपालन रिपोर्ट पेश की थी. (bhopal gas victims hc jabalpur warns center )इस रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.

बड़ा खुलासा! 5 साल में MP में 68 हज़ार नवजात शिशुओं की अस्पतालों में मौत, सरकार ने सदन में दी जानकारी

प्रदेश में 2020-2021 में 13 हजार 530 नवजात बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पिछले पांच सालों में ऐसे नवजात बच्चों की संख्या 68 हजार से ज्यादा है. जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी ने सदन में ये जानकारी दी. लेकिन हमीदिया आगजनी मामले में दोषियों पर कार्रवाई के बारे में मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था.(68 thousand newborns died in hospitals in MP in 5 years)

उज्जैनः किसानों के लिए मुसीबत बनी ठंड, फसल खराब होने पर वीडियो बनाकर सरकार से मांगा मुआवजा

उज्जैन में ठंड की मार किसानों की फसल पर (crop destroyed after bitter cold in ujjain) भी पड़ी है. ऐसे में किसानों वीडियो बनाकर सरकार से मुआवजे की मांग की है.

बच्चों की खुशी के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे पिता, किसी ने चांद पर खरीदी जमीन तो कोई बैंड बाजे के साथ लाया फोन

हर पिता का ख्वाब होता है कि वह अपने बच्चों को वह सब कुछ (parents gave happiness to children in mp) लाकर दे, जो भी उन्हें चाहिए. ऐसे में यह मायने नहीं रखता कि वह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. बच्चों की खुशी के लिए पिता तरह-तरह के जतन कर रहे हैं.

इतने लाख करोड़ की कर्जदार है शिवराज सरकार! मंत्री ने सदन में बताया, कब-कब उठाया कितना उधार

मध्य प्रदेश ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है. कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में ये जानकारी दी. (MP 2 lakh 53 thousand crore debtor)

कल से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में कल से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal)

आरक्षण पर बहस, आमने सामने आए कमलनाथ-शिवराज, cm का दावा दे के रहेंगे रिजर्वेशन, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ में जोरदार बहस हुई.(mp assembly winter session second day 2021 ) इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के(mp government going supreme court on obc reservation ) साथ ही होंगे.

Omicron Variant in MP: इंदौर में ओमीक्रोन के 2 संदिग्ध मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया सैंपल

मध्य प्रदेश में ओमीक्रोन के 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में ओमीक्रोन के 2 संदिग्ध मरीजों के मिलने की पुष्टि की (Two Omicron suspects found in Indore). फिलहाल इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं. इन्हे आइसोलेशन में रखा गया है और लगातार निगरानी की जा रही है. पिछले दो दिनों में विदेश यात्रा से इंदौर लौटे 12 यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी.

सर्दी में और शानदार हुई पचमढ़ी, बॉलीवुड स्टार्स की भी बनी पसंद, देखें खूबसूरत नजारे

होशंगाबाद। उत्तरी भारत में बर्फ गिरने के बाद से मध्यप्रदेश में भी सर्दी अचानक बढ़ने लगी है. रविवार का रात पचमढ़ी का -0.5 डिग्री तापमान रात में रहा. वहीं दिन का तापमान 21.5 डिग्री दर दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में होशंगाबाद का तापमान दिन का 25.5 डिग्री, तो वहीं रात का तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया. सोमवार रात के तापमान में रविवार की अपेक्षा कुछ उछाल आया है. सोमवार रात का तापमान 2.2 डिग्री न्यूनतम देखा गया.

Shivpuri: चाय वाले ने मोबाइल के संग खरीदीं बच्चों की खुशियां, जानें ऐसा क्या किया जो बजे ढोल हुई आतिशबाजी

शिवपुरी। आपने अभी तक शादी समारोह राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ढोल नगाड़े, बग्गी और आतिशबाजी देखी होगी, लेकिन शहर के नीलगर चौराहा पुरानी शिवपुरी के मुरारी चाय वाले ने एक नया मोबाइल (shivpuri tea seller bought mobile in unique way) बाजार से 12500 रुपये में खरीदा. मुरारी के मोबाइल खरीदने की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. मुरारी ने जिस दुकान से मोबाइल खरीदा वहां से अपने घर तक ढोल, बाजे, बग्गी और आतिशबाजी के साथ नाचते गाते हुए अपने घर गया.