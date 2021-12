राज्य सेवा के 29 अफसर होंगे प्रमोट, IAS, IPS पद पर पदोन्नति के लिए इसी हफ्ते जारी होंगे आदेश

राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को (29 officers will promoted) प्रमोट किया जाएगा. इन अफसरों को आईएएस, आईपीएस (officers will promoted to ias and ips)अवार्ड करने के लिए आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाएंगे.

MLA प्रदीप लारिया को गोली मार दूंगा, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, वारयल ऑडियो पर बवाल, एक्शन की मांग

बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया को गोली मारने की बात करने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है. विधायक समर्थकों का आरोप है कि गोली मारने की बात सागर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन (farukh khan threats bjp mla pradeep laria) के सचिव फारूख खान ने कही है. विधायक समर्थकों ने पुलिस थाने में केस भी दर्ज (sagar cricket association secretary audio viral) करवाया है.

MP Cold Wave 2021: ठंड से ठिठुरा एमपी, शीतलहर का अलर्ट जारी, पचमढ़ी में माइनस में पारा

सर्द हवाओं से एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. (mp chilled winter severe cold wave alert 2021)मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड वेव यानि बहुत ज्यादा ठंड का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है.

नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को दिखाया आईना! जनता की अदालत से डर गई कांग्रेस, इसलिए गई कोर्ट, अपनी गलती छिपाने के लिए दिया नोटिस

ओबीसी आरक्षण पर एमपी में सियासत जोरों पर है. ओबीसी आरक्षण को अटकाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जनता की अदालत में जाने से डर (mp congress has fear to go in janata ki adalat) रही है, इसलिए कानून की अदालत में गई है.

MP panchayat chunav 2022: तय तारीख पर होंगे पंचायत चुनाव, OBC आरक्षण वाली सीटों पर नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. लेकिन जो OBC सीटों के लिए आरक्षण था फिलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को OBC आरक्षण सीटों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद से ही आरोप प्रतयारोप का सिलसिला जारी हो गया है. (MP panchayat chunav 2022)

MP अजब है...इस बार 'लॉटरी'निकाल कर चुन लिया सरपंच, विकास के लिए देने होंगे साढ़े 4 लाख रुपए

MP Panchayat Election 2022: सीहोर के एक गांव में सदियों की रंजिश मिटाने के लिए चार उम्मीदवारों में से एक की कन्या से पर्ची उठवाकर निर्विरोध सरपंच चुना गया. यही नहीं इस दौरान चुनावी खर्च का आकलन कर 4 लाख 20 हजार मंदिर विकास के लिए सरपंच को जमा करने होंगे.

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण: उमा भारती की शिवराज से चर्चा, ओबीसी आरक्षण के बिना 70% आबादी के साथ अन्याय होगा

MP में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने का मामला गर्माया हुआ है. इस मसले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा की है. उमा भारती ने कहा मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा.

Fake Marriage in Katni: दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने को तैयार, दुल्हन फरार, पढ़ें क्या है मामला

कैमोर थाना पुलिस ने एक महिला सहित गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. चारों आरोपी नकली शादियों (fake marriage in katni) के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करते और फिर फरार हो जाते थे.

panchayat election 2021 सरपंच के लिए लगी लाखों की बोली, उन्हीं चुनावों में खर्च की सीमा तय नहीं

मध्यप्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव(Madhya Pradesh panchayat election 2021)में सरपंच पदों की नीलामी की खबरें भी आ रही हैं. हाल ही में अशोकनगर जिले में एक सरपंच पद की 44 लाख में नीलामी होने का मामला सामने आ चुका है. बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार, प्रसार के खर्च की कोई सीमा तय नहीं (no expenditure limit)की है.

Winter Session of MP Assembly: ओबीसी आरक्षण पर सदन में घमासान! कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को बीजेपी ने बताया पश्चाताप

मध्यप्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म किये जाने पर (Congress gave notice of adjournment motion on OBC reservation in house) बवाल मचा है. कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिसि दिया तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पश्चाताप बताया है.