गुना में शनिवार तड़के पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वहीं एक ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना स्थल से पुलिस को काले हिरण के शव भी बरामद हुए हैं.

पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़, फायरिंग में तीन पुलिसकर्मियों की मौत; काले हिरण के अवशेष मिले, मंत्री ने कहा- दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहित वर-वधुओं के लिए बुंदेली गारी गाई. इस दौरान उन्होंने सभी जोड़े की भविष्य में सुरक्षा को लेकर आठवां वचन लिया. कार्यक्रम में 175 वर-वधुओं के विवाह सम्पन्न हुआ. (group marriage function in sagar)

सागर में 175 जोड़ों का विवाह संपन्न, मंत्री गोविंद सिंह ने गायी बुंदेली गारी; कहा- वर-वधु की सुरक्षा का मैं देता हूं आठवां वचन

मध्य प्रदेश के कॉलेजों में गीता के पाठ्यक्रम की शुरुआत को लेकर ईटीवी भारत ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात की. उन्होंने कहा कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें इसके लिए जरूरी है कि कॉलेजों में गीता भी पढ़ाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर ईटीवी भारत से बात की.

Face to Face: कॉलेज पाठ्यक्रम में इसी सत्र से शुरू होगी गीता, ईटीवी भारत से बात करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कही ये बात

जिन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रकोप रहता है, उस राशि के जातकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कई जातक शनि की साढ़ेसाती के प्रकोप को कम करने के लिए, तरह-तरह के उपाय भी करते हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अभी शनि किन-किन राशियों में अपना असर दिखा रहा है. साथ ही किन राशियों से उतर रहा है .इसके अलावा शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाएं. आइऐ जानते हैं पंड़ित सुशील शुक्ला शास्त्री से

शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान तो करें ये उपाय, जानिए अभी किन-किन राशियों में है शनि का प्रकोप

बीते कई दिनों से दोनों के दाम स्थिर बने हुए हैं. शनिवार को भी प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118.14 और डीजल 101.16 रुपये प्रति लीटर ही रहे.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें अपने शहर का भाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मध्‍य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया. पीएम ने बटन दबाकर वित्तीय सहायता देने के साथ ही स्‍टार्ट अप पोर्टल का भी शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि आज भारत स्टार्टअप का हब बन रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर को दिया स्टार्ट अप का तोहफा बोले, भारत बन रहा है हब, बीते 8 साल में आई क्रांति

ओबीसी आरक्षण को लेकर 10 मई को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसपर 17 मई को सुनवाई होगी.

ओबीसी आरक्षण: MP सरकार की संशोधन याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, 17 मई को होगी सुनवाई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण में शामिल हुए. यहां सीएम शिवराज ने जनजाति बंधुओं के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदल बजाकर कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया. यहां उन्होंने कलाकारों के साथ मांदल बजाकर डांस किया. भोपाल में शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ. सीएम और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने इसका शुभारंभ किया.

गले में मांदल डालकर खूब थिरके सीएम शिवराज, मस्ती करते हुए मामा ने भांजियों को किया याद

वारणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बीच उज्जैन के एक अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने दानी गेट स्थित बिना नींव की मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया है. अतुलेशानंद ने जल्द ही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है. चालीसा पाठ को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है. शहर का माहौल खराब नहीं हो, इसके लिए मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.(Claim of Hanuman Chalisa in a mosque) (Police force deployed around mosque) (Now a dispute over a mosque in Ujjain)

उज्जैन की एक मस्जिद पर विवाद, शिव मंदिर होने का दावा, हिंदू संगठनों का हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा, आसपास पुलिस बल तैनात

गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 2022 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव सम्पन्न हों, जिसकी तैयारी राज्य सरकार ने की है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका के तहत अतिरिक्त समय देने के लिए मांग की है. याचिका पर सुनवाई 17 मई को होना है. (Home Minister Narottam Mishra statement) (elections on basis of delimitation of 2022) (Modification petition in Supreme Court) (Hearing of petition held on May 17)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले - 2022 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में सरकार