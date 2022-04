पीएम मोदी के उज्जैन पहुंचने से पहले उनके नाम पर फ्रॉड करने का मामला सामने आया है. एक ठग ने मंदिर का पुजारी बनकर एक ही मोबाइल नंबर से कॉल कर पैसों की ऑनलाइन डिमांड करने लगे हैं.

बैतूल में 13 वर्षीय मासूम के साथ 3 नाबालिगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सीएम शिवराज सिंह गुरुवार को दिल्ली में मप्र भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे. हालांकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है. गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए. पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की.

मध्यप्रदेश बीजेपी कोर कमेटी (BJP Core committee) की बैठक गुरुवार को दिल्ली में होने जा रही है. हालांकि बैठक के एक दिन पहले ही प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंच गए. नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की. नरोत्तम मिश्रा के एक दिन पहले दिल्ली पहुंचने से सियासी हलचल तेज हो गई है.

भोपाल के महिला थाने में आईएएस अफसर मोहित बुंदस पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है. बुंदस की पत्नी अखिल भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं. उन्होंने मोहित के साथ ही उनकी मां और बहन को भी आरोपी बनाया गया है. महिला थाने में धारा 498A,323,506/34 के तहत मामला दर्ज हुआ है.

मजहब नहीं सिखाता...मौजूदा दौर में इन लाइनों को अपने जीवन में उतार लेने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो हैं वे सर्वधर्म समभाव और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाए हुए हैं. इसका एक उदाहरण है भोपाल के लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल. ये रमजान में दिनों में पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं और रोजा भी रखते हैं.लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल अजमेर शरीफ और विष्णों देवी की पैदल यात्रा भी कर चुके हैं.

सागर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किस तरह किसानों से वसूली की जाती है. इसकी सच्चाई आपको वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगी. जिसमे खरीद केंद्र प्रभारी कह रहा है कि पैसा तो ऊपर से लेकर नीचे तक देना पड़ता है, नहीं दे सकते तो पार्टी फंड में देना होगा.

सतना के अपर कलेक्टर राजेश शाही प्रकृति के संरक्षण की अपनी इस अनोखी पहल में कोर्ट मैरिज करने आने वाले जोड़ों से वर-वधू से यह आग्रह करते हैं कि वे 5 फलदा पौधे लगाएं और मैरिज सर्टिफिकेट ले जाएं.

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड (MP Board) परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा. दोपहर 1 बजे दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे. इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में लगभग 18 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था. रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है. (MP Board 10th and 12th Result) (MP Board Result on 29th April) (Where You can check your result)

बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने के मामले में सुनवाई होगी. ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई जस्टिस शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की डिवीजन बेंच में होगी.

