क्या बोल गये कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह, ज़रा आप भी सुनिए...

भिंड के लहार से कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जब नगर का नाम बदल रहे हैं तो भाजपा वाले अपने पिताजी का भी नाम बदल लें. सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस में प्रताड़ना की ट्रेनिंग दी जाती है. (Politics Of Name Change In MP)Singh)

हिजाब पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, स्कूलों में समानता नहीं होगी तो परिणाम खतरनाक होंगे

देश में हिजाब पर बढ़ते विवाद पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि स्कूलों में समानता जरूरी है.असमानता के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं. (MP hijab controversy)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 6 नये जज, कुल न्यायाधीशों की संख्या हुई 35

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पिछले काफी दिनों से जजों की कमी से गुजर रहा था. अब 6 जजों की नियुक्ति के साथ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है. हालांकि, हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं. (MP High court News)

इंदौर में तीन दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, देखें वीडियो...

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के पल्हर नगर में तीन दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया है. आगजनी में दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

सावधान! तीसरी लहर में भी आया ब्लैक फंगस, प्रदेश के इस शहर में मिला में मरीज

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है, वहीं, दूसरी ओर इंदौर में तीसरी लहार में पहली बार ब्लैक फंगस का मरीज मिला है. दरअसल, खरगोन की 37 वर्षीय महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है. फिलहाल संक्रमित महिला का इलाज इंदौर के ही एक निजी अस्पताल में जारी है.

Jabalpur: NGT ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, यह थी वजह

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह द्वारा चंबल नदी में अवैध रेत खनन को लेकर NGT में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस पर एनजीटी ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और सरकार से जवाब मांगा.

लाखा बंजारा झील को लेकर एनजीटी ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- जिम्मेवारी आपकी है फिर लापरवाही क्यों ?

लाखा बंजारा झील को लेकर एनजीटी ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. एनजीटी ने कहा कि झील को बचाना सरकार की ही जिम्मेदारी है और अगर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं. फिलहाल एनजीटी ने सरकार को 3 हफ्ते का समय देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. (lakha banjara jheel sagar)

खुशखबरी! रानी कमलापति के बाद अब भोपाल रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं

भोपाल स्टेशन का नया भवन पर यात्रियों को जल्द ही नई सुविधाएं देने जा रहा है. जिसके पहले चरण की का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा. फिलहाल, नई बिल्डिंग का काम 80 फीसदी तक पूरा कर लिया गया है.

11 फरवरी का पंचांगः आज इस दिशा में न करें यात्रा, हो सकता है कुछ गलत, जानें आज की शुभ चौघड़िया

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

11 फरवरी का राशिफलः शुक्रवार को इन राशियों का खुला भाग्य, जानिए अपना शुभ रंग और उपाय

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.