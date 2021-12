होशंगाबाद 2021: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के 10 माह बाद भी नहीं हुआ नर्मदापुरम का 'सवेरा'

खट्टी-मीठी यादों के साथ साल 2021 दुनिया को अलविदा कहने को तैयार है, वहीं 2022 के आगमन की जोर-शोर से तैयारी भी चल रही है. कहीं कुछ बदला तो कहीं बहुत कुछ बदला. पर होशंगाबाद साल 2021 में भी नर्मदापुरम (Hoshangabad name not changed to Narmadapuram) नहीं हो पाया, जबकि 10 माह पहले मुख्यमंत्री ने खुद ही नर्मदा जयंती पर (CM Shivraj Singh announced on Narmada Jayanti 2021) नाम बदलने का आश्वासन दिया था. होशंगाबाद कमिश्नर का ऑफिशियल ट्विटर नर्मदापुरम के नाम से है.

राज 'काज' 2021: कोरोना से जागरूकता पर स्वास्थ्य आग्रह, आदिवासी वोट के लिए गौरव दिवस! सरकारी आयोजनों की देखें झलकी

हर साल अपने साथ कुछ कड़वी-कुछ अच्छी यादें छोड़ जाता है. साल 2021 भी कुछ ऐसा ही था. कोरोना काल के बीच सरकार ने भी कुछ कार्यक्रम सीमित तो कुछ भव्य तरीके से किए. साल 2021 में आयोजित कुछ प्रमुख महोत्सव के बारे में आप भी जानें (year ender 2021).

MP Corona Update: 24 घंटे में 30 नए मामले, इंदौर से मिले 14 संक्रमित- भोपाल में 10 नए केस

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए मरीज मिले हैं (17 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस राजधानी भोपाल में मिले. जबकि इंदौर से 6 मरीज, जबलपुर से 2 और छिंदवाड़ा में 1नए केस की पुष्टि हुई है.

उमा भारती ने खोला राज़! आखिर बीजेपी को दलितों और ओबीसी से क्यों है इतना लगाव

बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी क्यों ओबीसी आरक्षण पर अड़ी हुई है. उमा भारती ने बताया कि देश की 70 फीसदी आबादी दलित या ओबीसी है. इसे नाराज कर देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं.(uma bharti tweet on obc reservation in panchayat elections)

Vaccines For Children: बच्चों को स्कूलों में ही दी जाएगी वैक्सीन, 3 जनवरी से लगेगा टीका, 15-18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन

शिवराज सरकार बच्चों के टीकाकरण (Vaccines For Children) पर खास ध्यान दे रही है. 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के लिए शुरूआत में स्कूल में ही व्यवस्था किए जाने की तैयारी है. खबर है कि शुरूआत में स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी.

सरपंच को 15 लाख तक भ्रष्टाचार की छूट! भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा बोले- 7 लाख खर्च करके वो जीतता है, फिर अगला चुनाव भी लड़ना है

भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है.(rewa sansad janardhan mishra corruption bayan ) वीडियो में सांसद ने भ्रष्टाचार की अजब गजब परिभाषा गढ़ी है. उन्होंने भरी सभा में कहा कि सरपंचों द्वारा किए गए 15 लाख रुपए तक के भ्रष्टाचार पर उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा खर्चा तो उनका चुनाव में हो जाता है. जब जनार्दन मिश्रा ऐसा कह रहे थे, (janardan mishra sarpanch corruption video viral)लोग खूब ठहाके लगा रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर सरपंच 15 लाख रुपए तक का करप्शन करता है तो उसकी शिकायत मत करना.

जबलपुर कलेक्टर नहीं लेंगे इस महीने का वेतन, वजह जानकर खुश हो जाएंगे आप !

लंबित पत्रों और सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने पर जबलपुर कलेक्टर ने एक्शन लिया है. सबसे पहले उन्होंने खुद का इस महीने का वेतन रुकवाया. (jabalpur collector will not take salary of this month )फिर बाकी अफसरों का वेतन और एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए.

कोरोना की तीसरी लहर का भय! बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए 35 किमी की दंडवत यात्रा

महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों की संख्या में श्रध्दालु बाबा महाकाल के दर्शन को आते हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है. इस संक्रमण और तीसरी लहर (Fear of third wave of Corona) को रोकने की मन्नत के साथ पंडित ईश्वर लाल मेहता ने 35 किमी की दंडवत यात्रा शुरू की है. तहसील उन्हेंल से उज्जैन के बाबा महाकाल (Ujjain Baba Mahakal) मंदिर से 35 km की दूरी पर है, पंडित ईश्वर ने 27 दिसंबर सोमवार से ये यात्रा शुरू की. पूरे रास्ते में पंडित ईश्वर के 5 पड़ाव रहेंगे.

नरोत्तम मिश्रा के अल्टीमेटम के बाद बैकफुट पर सनी लियोनी, सारेगामा ने किया लिरिक्स चेंज करने का ऐलान

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मधुबन गाने पर अल्टीमेटम देने के बाद अब सारेगामा (saregama stand on madhuban song after resisting in mp) ने तीन दिन के अंदर गाने के लिरक्स में बदलाव करने के बात कही है. ऐसे में सारेगामा और सनी लियोनी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.

MP Fuel Price Today: MP में आज पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.