Tansen Festival Gwalior: सीएम शिवराज ने किया कार्यक्रम का आगाज, दो मुख्य घोषणाएं भी कीं, जानें

पांच दिवसीय तानसे समारोह (Tansen Festival Gwalior) का आगाज हो गया है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. यहां सीएम शिवराज ने दो मुख्य घोषणाएं कीं.

नरोत्तम मिश्रा के अल्टीमेटम के बाद बैकफुट पर सनी लियोनी, सारेगामा ने किया लिरक्स चेंज करने का ऐलान

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मधुबन गाने पर अल्टीमेटम देने के बाद अब सारेगामा (saregama stand on madhuban song after resisting in mp) ने तीन दिन के अंदर गाने के लिरक्स में बदलाव करने के बात कही है. ऐसे में सारेगामा और सनी लियोनी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.

MP में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव : सरकार ने वापस लिया अध्यादेश, राज्यपाल ने नोटिफेशन पर लगाई मुहर

शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी किया अध्यादेश वापस ले लिया है. सरकार का कहना है कि हम 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा मुश्किल है. चुनाव निरस्त को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है. राज्यपाल के फैसले के बाद विधि और विधाई कार्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

2021 में MP के नेताओं के विवादित बयान, कहीं गोमूत्र से कोरोना खत्म होने का दावा, तो कहीं 370 वापस बहाल करने का वादा

वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के नेताओं के विवादास्पद बयान काफी चर्चा में रहे. इन बयानों और घटनाओं ने देशभर में सुर्खियां बटोरी. सांसद प्रज्ञा ठाकुर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कई नेताओं के बयानों से प्रदेश और देश की राजनीति में भी हलचल मची थी. आइए जानते है प्रदेश की प्रमुख विवादित घटनाओं के बारे में...

MP Crime 2021: कई घोटालों का गवाह रहा साल 2021, अनाज से लेकर बैंक स्कैम, एडवांस पेमेंट के नाम पर भी हुई धोखाधड़ी

साल 2021 बितने को है. ये साल मध्य प्रदेश कई घोटालों का गवाह रहा. कहीं गरीबों के निवाले पर घोटालेबाजों की नजर रही, तो कहीं बैंक धोखाधड़ी. कार्य आवंटन को लेकर एमपी हॉर्टिकल्चर विवादों में घिरा. वहीं एडवांस पेमेंट स्कैम में 800 करोड़ की हेराफेरी हुई.

Vaccines for Children: एमपी सरकार ने भी शुरू की तैयारी, प्रदेश के 49 लाख बच्चों का होगा टीकाकरण

मध्य प्रदेश में भी 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन (Vaccines for Children) शुरू होगा. इसे लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि एमपी में 49 लाख से अधिक बच्चे 15-18 साल की आयु वर्ग में आते हैं. जबकि 71 लाख बुजुर्ग है, जिनकी आयु 60 से अधिक है.

कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री तोमर की सफाईः सरकार वापस नहीं लाएगी बिल, राहुल गांधी पर हल्की राजनीति करने का लगाया आरोप

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के कृषि कानूनों के बयान पर गहराते विवाद के बाद नरेंद्र तोमर ने सफाई (Tomar clarification on Farm Law) दी है. उन्होंने साफ किया कि मोदी सरकार फिर से बिल नहीं लाने जा रही, साथ ही बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया.

सिंधिया ने रच दिया 'इतिहास' : जानिए क्यों पहली बार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचा राघराने का मुखिया

गद्दारी का आरोप झेल रहे सिंधिया परिवार के मुखिया केन्द्रीय मंत्री ज्योंतिरादित्य सिंधिया आज रानी लक्ष्मी बाई के समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की. पहली बार सिंधिया राजघराने का कोई मुखिया रानी लक्ष्मीबाई के (scindia rani laxmibai samadhi sthal gwalior )समाधि स्थल पर पहुंचा है.

जानें क्या है बाबा महाकाल का इतिहास, मंदिर की नींव से लेकर अब तक की कहानी

नव वर्ष शुरू होने जा रहा है. ऐसे में श्रद्धालु नए साल पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंच रहे है. दरअसल महाकाल मंदिर में परम्परा है कि हिन्दू रीती रिवाज से मनाये जाने वाले सभी त्योहार महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाये जाते हैं. आएये जानते हैं, बाबा महाकाल का इतिहास.