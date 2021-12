MP: बीजेपी विधायकों को मिला विपक्ष को घेरने का टास्क! तैयार करना है नए साल का डेवलपमेंट प्लान

मुख्यमंत्री निवास पर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP MLAs meet at Chief Minister residence) में नए साल के प्लान पर चर्चा की गई, साथ ही विपक्ष की घेराबंदी के लिए रणनीति (mp bjp new year action plan) बनाई गई है.

अटल जयंती: सुशासन दिवस पर CM शिवराज ने किया नमन, कहा- आपका योगदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा

आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (atal bihari vajpayee jayanti celebrated in bhopal) है. इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद करते हुए नमन किया. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं.

Christmas 2021: आर्चबिशप ने बताई ईसा मसीह से जुड़ी रोचक कहानियां, सांता क्लॉस की कथा

क्रिसमस से पहले भोपाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. (Christmas 2021 Celebration) इस कार्यक्रम में मौजूद हुए आर्चबिशप ने प्रभू ईसा मसीह और सांता क्लॉस के बारे की कहानियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि प्रभू यीशु ने दुनिया को शांति का संदेश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि सांता क्लॉस की कहानी सांता निकोलस से जुड़ी है.

Jabalpur Wine Cake! सीएम से लेकर सितारे तक हैं इसके दीवाने, दोगुना कर देता है क्रिसमस का जश्न

पूरे देश में क्रिसमस की धूम है, गिरिजाघर रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर हैं. जबलपुर में क्रिसमस पर बनने वाला खास केक (Jabalpur Wine Cake for christmas) का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. विक्टर बेकरी ऑटोमैटिक ओवन नहीं बल्कि परंपरागत तरीके से केक तैयार करता है, जिसके स्वाद के दीवाने सीएम से लेकर सितारे तक हैं.

Jabalpur Food Mahotsav: मटर की जलेबी, खीर जैसे 100 से ज्यादा लजीज और अनूठे व्यंजन खाना है तो आइये जबलपुर

Jabalpur Food Mahotsav:'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में जबलपुरी मटर का चयन किया गया है. जिले के मटर को प्रमोट करने के लिए 5 दिवसीय फूड फेस्टिवल में शहर के विभिन्न होटलों द्वारा मटर के लजीज और अनूठे व्यंजन बनाए जा रहे हैं. इस फूड फेस्टिवल में कई ऐसे डिशेज हैं, जिनके शायद आपने नाम तक नहीं सुने होंगे.

शिवराज सरकार ने दी निगम मंडल में नियुक्ति को हरी झंडी, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा

एमपी कॉरपोरेशन बोर्ड (MP Corporation Board) में नियुक्तियां की गई हैं. जिसमें विनोद गोटिया को पयर्टन निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं इमरती देवी को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

Yearly horoscope 2022 : शनि प्रधान है वर्ष 2022 शनि का प्रभाव रहेगा सभी राशि वालों पर, 3 राशियों पर है शनि की साढ़ेसाती तो 2 पर रहेगा ढैय्या का असर

आने वाले नए वर्ष 2022 में सभी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है. वर्ष 2022 में शनि का प्रभाव दिखेगा. आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री के अनुसार वर्ष 2022 शनि की प्रधान (shani shadhe shati and dhaiya) स्थिति रहेगी. किसकी किस्मत चमकेगी, कौन हो जाएगा कंगाल. ये जानने की उत्सुकता सभी में रहती है. ऐसे ही कुछ सवालों पर ईटीवी भारत ने बात की ज्योतिषाचार्य धर्मेन्द्र शास्त्री से. Varshik rashifal 2022. Yearly horoscope 2022.

MP में लगेगा लॉकडाउन! कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत

MP में कोरोना के नए मामलों में उछाल के बाद सरकार ने संकेत दिए हैं कि हालात को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं. इसके लिए नाइट कर्फ्यू के बाद कंप्लीट लॉकडाउन पर भी सरकार विचार कर सकती है. लॉकडाउन से बचने के लिए सरकार अपील कर रही है कि आम लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें. जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. साथ ही सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा.

MP Panchayat Election: कानूनी पेंच में फंसे चुनाव, सरकार ने भी दिए टालने के संकेत, जानें SC ने क्या कहा

MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं. एक ओर जहां सरकार की ओर इसके संकेत मिल रहे हैं. वही दूसरी ओर चुनाव की प्रक्रिया कानूनी पेंच में फंस कर रह गई है. एमपी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

MP सप्लीमेंट्री बजट में आदिवासियों के लिए सिर्फ 400 रुपए का प्रावधान, कांग्रेस ने बताया अपमान, बीजेपी ने दी सफाई

प्रदेश सरकार के दूसरे अनुपूरक बजट (mp suplimentry budget) में जनजाति वर्ग के लिए सिर्फ 400 रुपए (bjp govt kept only rs 400 for tribals) का प्रावधान किए जाने के मुद्दे पर सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया है.