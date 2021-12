जीत गई दिव्यांशी: छतरपुर में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी डेढ़ साल की बच्ची का सफल रेस्क्यू

देवदूत बनी सेना और एसडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार डेढ़ साल की बच्ची को सफलतापूर्वक निकाल लिया है. बीती शाम बच्ची खेलते वक्त 80 फीट गहरे बोरवेल (18 months old divyanshi successfully rescued) में गिर गई थी. बोरवेल से रोने की आवाज आने के बाद परिजनों को बच्ची के गिरने का पता चला, जिसके बाद बचाव प्रशासन को सूचना दी गई. फिर रेस्क्यू के लिए ग्वालियर से SDRF और सेना के एक दल को बुलाया गया.

आखिरी सलाम: शहीद ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव देह घर पहुंचने पर बहन ने लगाया गर्व का टीका

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए.शहीद कैप्टन की पार्थिव देह गुरूवार को भोपाल पहुंची. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज सैन्य सम्मान के साथ बैरागढ़ स्थित विश्राम घाट पर सुबह 11 बजे किया जाएगा. (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash). गुरुवार शाम जब कैप्टन की पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो बहन ने उन्हें तिलक लगाया.

ब्रिटिश कंपनी को काशी विश्वनाथ मंदिर की बागडोर सौंपने का विरोध शुरू, कांग्रेस बोली- यही आत्मनिर्भरता है क्या

प्रयागराज में काशी विश्वनाथ मंदिर के संचालन की कमान योगी सरकार ने ब्रिटिश की एक कंपनी को दी है. एमपी कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की दुहाई दे रही है, जबकि भारत की आस्था के केंद्र मंदिरों को भी विदेशी हाथों में सौंप रही है

एमपी में अब Drone Policing, VVIP मूवमेंट और भीड़भीड़ वाले इलाकों में तीसरी ऑंख आसमान से रखेगी नजर

प्रदेश के दो शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद सरकार पुलिस हाईटेक बनाने की कोशिशों में जुट गई है. ऐसा ही एक तरीका है (Drone Policing). ड्रोन पुलिसिंग. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) को ड्रोन पुलिसिंग (Drone Policing)का यह प्रजेंटेशन पसंद आया है, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन से प्रदेश के सभी बड़े शहरों में निगरानी के आदेश जारी किए हैं.

Bank Strike in Madhya Pradesh: कल भी रहेगी बैंक कर्मियों की हड़ताल, पहले दिन प्रदेश और देश की बैंकों में ठप रहा कामकाज

बैंक यूनियन ऑल नेशनल इम्प्लाइज फेडरेशन (Bank Union All National Employees Federation) के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को की है. जिसके चलते भोपाल सहित प्रदेश में सारे सरकारी बैंक बंद रहे. हड़ताली बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया.

MP Fuel Price Today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल के रेट में आज बदलाव नहीं, ग्वालियर में सबसे महंगा बिक रहा है डीज़ल 91.20 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

'मामा' के राज में 'भांजा' किडनी बेचने को मजबूर! लकवाग्रस्त पीड़ित की पुकार, काम करने लायक नहीं रहा, तो क्या करूं

लकवा से पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किडनी बेचने की इजाजत मांगी है. (Paralyzed Patient Wants to Sell His Kidney) पीड़ित का कहना है कि 8 महीने पहले डॉक्टर की लापरवाही से उसे लकवा लग गया था. अब उसे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा. इसलिए वह अपनी किडनी बेचना चाहता है.

शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले, जानिए दंगा भड़काने और तोड़फोड़ पर किस कानून के तहत कुर्क होगी संपत्ति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक (madhya pradesh cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानसभा में लाया जाएगा.

अस्पताल में अमानवीयता: नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया, मेडिकल ऑफिसर बोले यह महिलाओं की ही गलती

विदिशा जिले के त्योंदा गांव में महिलाओं के साथ अमानवीयता की तस्वीर सामने आई है. अस्पताल प्रबंधन ने महिलाओं को नसबंदी के बाद जमीन पर सुला दिया. इतना ही नहीं मेडिकल ऑफिसर ने इस लापरवाही में गलती भी महिलाओं की ही बता दी.

CM Shivraj Appeal: सीएम ने कहा फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, सावधान हो जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं

सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj statement on corona in bhopal) ने कोरोना के केसों को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है. हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाना बिल्कुल न छोड़े, भीड़ में जाने से बचें.