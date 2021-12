कैबिनेट बैठक के बाद आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज, यूपी से लौटते ही बुलाई थी मंत्रिमंडल की आपात बैठक

यूपी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक्शन में हैं, रामलला के दर्शन कर अयोध्या से लौटते ही उन्होंने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और सबको टास्क दिया. इसके बाद आज दिन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे, इसके बाद दिल्ली (CM Shivraj singh will go to Delhi today after cabinet meeting) रवाना हो जाएंगे.

आज भोपाल आयेगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, कल पूरे सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

कर्नाटक के कुन्नूर (coonoor helicopter crash) में सीडीएस विपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रेश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (group captain varun singh) का बुधवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्‍कार भोपाल में किया जाएगा. आज शाम को कैप्टन वरुण का शव वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि यहां कल यानी 17 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

ETV Bharat Impact: आखिरकार कनाडा की अनुप्रीत को मिला मैरिज सर्टिफिकेट, डेढ़ साल में फूंक चूकी हैं नौ लाख रुपये

पिछले एक साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहीं कनाडा निवासी अनुप्रीत कौर संधू को बुधवार को मैरिज सर्टिफिकेट (canadian woman marriage certificate gwalior) मिला गया है. गत दिनों इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्ट्रे ने निर्देश दिये. इसके बाद अपर कलेक्टर एचबी शर्मा ने उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट सौंपा.

SC ने खारिज की SLP: मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पर HC का स्टे बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार की (Supreme Court has rejected SLP of Shivraj government) एसएलपी खारिज कर दी है, इसके बाद अब मेयर से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर सुनवाई हाई कोर्ट में ही होगी.

भोपाल में बच्ची का अपहरणः पुलिस ने चार घंटे में दबोचा आरोपी, पूछताछ जारी

भोपाल में बुधवार को अपराधी ने एक चार साल की बच्ची का किडनैप (girl kidnapped in bhopal) कर लिया. इसके बाद आरोपी बच्ची को रायसेन ले गया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महज चार घंटे में आरोपी को गिरफ्तार (bhopal police arrested accused) कर लिया है.

MP Fuel Price Today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

MP Vaccination Maha Abhiyan: टीका लगवाने से आज न चूकें, कोरोना से बचाव का यही है रास्ता

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन की दस्तक के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को और तेज़ करने के लिए पूरा ज़ोर लगा दिया है. आज कोविड वैक्सीनेशन के एक और चरण में 100 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जायेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan on corona vaccination) ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो टीका लगवाने के लिए आगे आएं. Etv Bharat भी आपसे अपील करता है कि अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन(Corona vaccination in MP) की पहली या दूसरी डोज़ नहीं लगवाई है तो इसबार न चूकें क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है.

"टीका नहीं तो फांसी", कोविड टीकाकरण में ढिलाई पर भड़के ग्वालियर कलेक्टर, सोशल मीडिया पर खिंचाई

ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोविड टीकाकरण को लेकर बरती जा रही ढिलाई पर अपने मातहत कर्मचारियों को फांसी पर लटकाने की बात कह दी. टीकाकरण को लेकर अधिकारियों पर काफी दबाव है, माना जा रहा है आवेश में आकर कलेक्टर ने फांसी पर लटकाने की बात कही. हालांकि उनके इस बयान को आम लोगों ने पसंद नहीं किया और सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब को ट्रोल किया (Gwalior Collector trolled on social media)

मध्य प्रदेश में 30 हजार किन्नरों की बदलेगी तकदीर, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, जानिए क्या-क्या लाभ मिलेंगे

एमपी में 30 हजार से ज्यादा किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. किन्नरों को उनका अधिकार दिलाने और तरक्की के ज्यादा मौके देने की तैयारी की जा रही है. (mp government new scheme trangenders)ट्रांसजेंडर के लिए अलग से राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा. सरकार की मंशा है कि किन्नरों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी संस्थानों में भी अवसर मिलें.

युनुस मुल्ला ने नाम बदलकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में ली एंट्री, मंदिर में मचा हड़कंप

महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान मुस्लिम युवक ने प्रवेश किया. (Muslim Boy Entered in Mahakal Bhasma Aarti) इसके बाद मंदिर में हड़कंप मच गया. मंदिर के कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि युवक ने अपनी दोस्त के भाई का आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में प्रवेश लिया. युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरु कर दी है.