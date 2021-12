जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई नहीं होना बताया जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में मनमानी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) सुनवाई होनी है.

ऑनलाइन नहीं अब ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं, प्रदेश के सभी कुलपतियों के साथ जल्द बैठक करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री

एमपी में कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबन्ध और नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब प्रदेश में सभी छात्रों की परीक्षाएं (corona impact on student exam in mp) पहले की भांति ऑफलाइन होगी. इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के सभी कुलपतियों की बैठक बुलाएंगे.

बाघों की मस्ती देखना है तो जल्दी कीजिए, पेंच नेशनल पार्क की फुल होने लगी है बुकिंग

यदि आप जंगल सफारी के शौकीन हैं और नए साल का स्वागत जंगल सफारी के साथ करना चाहते हैं तो पेंच नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको टिकट कन्फर्म करना होगा क्योंकि 3 जनवरी तक पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों (Pench National Park filled for tourists till first week of new year) की क्षमता पूरी हो चुकी है, इस समय यहां पर 64 बाघ हैं.

ओमीक्रान से जंग की तैयारी: वार्ड स्तर पर खुलेंगे 'संजीवनी क्लिनिक', लोगों पर होगी निगरानी

मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट से जंग के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. (Third Wave of Corona Infection in Madhya Pradesh) ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीसरी लहर को रोकने के लिए वार्ड स्तर पर संजीवनी क्लीनिक (Sanjeevani Clinic Will Open at Ward Level in Gwqalior) बनाने की तैयारी कर रहा है. इन क्लिनिक के माध्यम से लोगों पर निगरानी भी रखी जाएगी.

NCPCR Report Jabalpur: करूणा शेल्टर होम के खिलाफ हो FIR , बच्चों को जबरन पढ़ाई जा रही थी ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं

एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में जबलपुर के करूणा नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर में अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणियां की गई हैं. यहां बच्चों को जबरन ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाने पर सख्त नाराजगी जताई है. (NCPCR Report Jabalpur)आयोग ने संस्थान के खिलाफ जांच करने की सिफारिश की है.

Fuel Price Update today: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

Zero Waste Wedding: ना खाना बर्बाद होगा, ना होगा डिस्पोजल, इस संकल्प से बनेगा सुनहरा कल

राजधानी में अब जीरो वेस्ट वेडिंग की ओर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है. (Zero Waste Wedding)मतलब ये है कि शादियों में खाना वेस्ट नहीं हो. बचा हुआ खाना जरूरतमंदों में बांटा जाए. (wastage of food in world) इसके लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं.

जेल में कैदियों की मारपीट का Video Viral, तमाशबीन बनी रही जेल पुलिस

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की नौगांव जेल से कैदियों में मारपीट का वीडियो सामने आया है. (Prisoners Assaulted in Chhatarpur jail) वायरल वीडियो नौगांव जेल के अंदर का है, जिसमें तीन बंदी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. (Video of Prisoners Fighting in Jail Goes Viral) चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह झगड़ा हो रहा था, उस समय जेल पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की.

Comedian कुणाल कामरा और फारूकी को न्योता देने पर कांग्रेस में ही हुई दिग्विजय सिंह की किरकिरी, नहीं मिला पार्टी का साथ- बताया निजी बयान

Stant Up Comedian Controversy: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ताजा बयान से फिर विवाद पैदा हो गया है. दिग्विजय सिंह ने स्टैंडअप काॅमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में शो कराने का न्योता दिया है (digvijay singh invites stand up comedians kunal kamra munawar faruqui)और कहा कि पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी. इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर शो नहीं होने देंगे.

शादी के 4 साल बाद भी नहीं हुआ बच्चा, मां बनने की चाहत में किया मासूम का अपहरण, आरोपी दंपत्ति गुजरात से गिरफ्तार

उज्जैन के शंकराचार्य चौराहे से अपहृर्त मासूम बच्ची को पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 23 दिन बाद गुजरात के मोरवी से बरामद कर लिया है. अपहरणकर्ता दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों का कहना है कि चार साल से उन्हें बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए यह गलत कदम उठाया.