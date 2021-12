Omicron Live Update: ओमीक्रोन से गहरी हो रहीं थर्ड वेव की आशंकाएं, 23 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या

एमपी में कोरोना केसों की बढ़ते संख्या के बीच ओमीक्रोन (Omicron Live Update) के भय का माहौल पैदा होने लगा है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे. वहीं महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के मामले मिलने के बाद मरीजों की संख्या 23 हो गई है. गोवा में भी पांच संदिग्ध बताए जा रहे हैं.

MP कांग्रेस का 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट, एक माह में ही आधे लक्ष्य के करीब पहुंची

कांग्रेस की प्रदेश इकाई का सदस्यता अभियान (mp congress membership campaign) जोरों पर है, जिसके तहत 50 लाख नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, एमपी कांग्रेस (Congress membership campaign achieved almost 50 percent target in one month) एक महीने के अंदर ही करीब 50 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच चुकी है.

Crime in Shahdol: धान के बंटवारे के लिए भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

शहडोल में धान के बंटवारे के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या (brother murdered brother in shahdol) कर दी. यहीं नहीं साक्ष्यों को छिपाने के लिए आरोपी घर के अंदर की गड्ढा खोदकर दफन कर रहा था. इस बीच आरोपी को पिता ने देख लिया तो वह पिता पर भी हमला करके फरार हो गया. शहडोल पुलिस (shahdol police arrested murderer) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Crime in Shahdol)

जन जागरण यात्रा के मंच पर कांग्रेस विधायक की फिसली जबान, अपनी ही पार्टी को बताया झूठा

मुरैना की कैलारस तहसील में कांग्रेस द्वारा आयोजित जन जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस से सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा (sabalgarh mla baijnath kushwaha) का मंच से भाषण देते समय अचानक जुबान फिसल गई.उनको ये नही पता कि खुद कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है.

ऑनलाइन होंगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, सीएम ने बदला फैसला

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों की प्रस्तावित ऑफलाइन (Rajiv Gandhi Technological University will conduct online exam) को निरस्त कर उसके बदले ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्रों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये, डीज़ल 90.86 रुपये प्रति लीटर

आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, वहीं पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. कैंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया है लेकिन ये ऊट के मुंह में जीरा के समान हैं. जानिए आज के पेट्रोल डीजल के रेट (MP Fuel Price Today):

Today Gold Silver Rate: आज भी स्थिर रहे सोने के दाम, जानें चांदी की कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे बदलाव से मंगलवार को भी राहत मिली. सोमवार की तरह आज भी सोने की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. हालांकि चांदी के दामों में प्रति किलो पर 100 रुपये की वृद्धि हुई है.

धर्मांतरण पर हंगामा ! विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में तोड़फोड़, 8 छात्रों के धर्म बदलने का आरोप

Uproar over conversion in Vidisha:विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. 8 स्कूली छात्रों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों (Hindutva organizations uproar) ने जमकर बवाल काटा(Vidisha St Joseph Convent School damaged). हंगामे के दौरान स्कूल में एग्जाम चल रहा था. हालांकि, प्रशासन ने आकर स्थिति को नियंत्रण में लाया.

MP Corona Update: 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 17 नए कोरोना संक्रमित, राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 8 मरीज मिले

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए मरीज मिले हैं (17 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस राजधानी भोपाल में मिले. जबकि इंदौर से 6 मरीज, जबलपुर से 2 और छिंदवाड़ा में 1नए केस की पुष्टि हुई है.

एमपी में गद्दारी पर गदर! बीजेपी ने जारी किया दिग्विजय सिंह के पिता का पत्र, 1939 में राजा बलभद्र ने अंग्रेजों को लिखा था

MP Political News: प्रदेश की राजनीति में गद्दारी पर गदर जारी है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया (Digvijay Singh on Scindia) को गद्दार बताया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है. अब एमपी बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के पिता राजा बलभद्र का लिखा एक पत्र जारी करते हुए उन्हें गद्दार ठहराया है. ये पत्र साल 1939 में राजा बलभद्र ने अंग्रेजों को लिखा था.