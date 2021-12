गद्दार कौन राजा या महाराजा! गद्दारी पर फिर आमने-सामने दिग्विजय-सिंधिया

गद्दारी पर एक बार फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Union Minister Jyotiraditya Scindia Congress leader Digvijay Singh face to face) आमने सामने हैं. सिंधिया ने साफ कहा कि जो कांग्रेस की सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात करे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, गद्दार वो है या कोई और. अब ये जनता ही तय करे.

जाति पर जंग! बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति पूछने पर विवाद, बीजेपी बोली- बच्चों में घोला जा रहा जाति का जहर

सियासत में जातिवाद का चोली-दामन का साथ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, कमोबेश आजकल की स्थिति ऐसी ही है, भले ही कोई दल कितनी सफाई क्यों न दे, पर सब के सब जातिवाद में नंगे हैं. अब बच्चों में जातिवाद का जहर (Preparing to dissolve poison of casteism in children) घोला जा रहा है, बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में जाति पूछने (Ruckus on Asking Caste in Membership Form of Bal Congress) पर बीजेपी ने आरोप लगाया है तो कांग्रेस ने भी पलटकर आईना दिखाया है.

सतना में कोचिंग से घर लौट रहे छात्र को दबंगों ने पीटा, देखें VIDEO

सतना में दबंगों ने कोचिंग (student beaten in satna) से घर लौट रहे छात्र को जमकर पीटा. पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है. घायल छात्र ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है.

खबर का असरः ऑक्सीजन प्लांट के कंप्रेशर और एयर ड्राइर को कराया दुरुस्त, 97% हुई प्योरिटी

जबलपुर में ऑक्सीजन प्लांट में आई कंप्रेशर और एयर ड्राइर (compressor or air dryer issue in oxygen plant) की दिक्कत को दूर कर लिया गया है. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर (corona third wave in jabalpur) को देखते हुए मामले में संज्ञान लिया और उसे ठीक करा दिया है. अब विभाग ने ऑक्सीजन प्लांट को ड्राई रन करने के निर्देश दिये हैं.

उज्जैन खाद्य विभाग टीम ने जब्त किया 2000 किलो नकली मावा, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में होना था सप्लाई

उज्जैन में खाद्य विभाग की टीम ने रविवार को किये औचक निरीक्षण में 2000 किलो नकली मावा जब्त किया है. वहीं मावे के साथ पकड़े गए ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है. यहां से यह मावा दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे राज्यों में सप्लाई होता है, जिसकी शिकार आमजनता होती है.

कमलनाथ पर सिंधिया का तंज! सीएम रहते उनके पास कोरोना संकट पर मीटिंग के लिए नहीं होता था समय

MP political news: केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अशोकनगर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत हुआ. इस दौरान उन्होंने भारी भीड़ के बीच रोड शो भी किया. वहीं आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा, और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ें (Scindia praised PM Modi).

MP Weather Update: प्रदेश में फिर छाने लगे हैं बादल, अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड

MP Weather News: मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड पड़ने के आसार है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण कई जिलों में बादल भी छाये रहेंगे. मौसम विभाग की मानें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ेगी (MP may see coldest winter in december).

कांग्रेस महिला नेता नूरी खान ने एक घंटे में वापस लिया अपना इस्तीफा, फिर twitter से हटाया

उज्जैन में कांग्रेस की तेज तर्रार कांग्रेस नेता और प्रवक्ता नूरी खान (Congress Leader and Spokesperson Noori Khan) ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि नूरी खान ने एक घंटे में ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इस ट्वीट को नूरी खान ने डिलीट कर दिया है.

ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी ले रहा 'दीपक' हाईटेंशन लाइन में झुलसा, दोस्तों ने पहुंचाया अस्पताल

ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी (selfie on train) लेना एक युवक को महंगा पड़ गया. सेल्फी लेने के लिए ट्रेन पर चढ़ा युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया (Youth caught in high tension line). दोस्तों ने युवक को आस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज जारी है.

उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को मिलेगा प्रवेश, पूजन-आरती पर रहेगा प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी

Ujjain latest news: महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है. भक्त अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे. सोमवार से ये सुविधा शुरू हो रही है. हालांकि, भक्त गर्भगृह में पूजन-आरती नहीं कर पाएंगे. इस दौरान भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन (necessary to follow corona guidelines) करना जरूरी होगा.