प्रवासी पक्षियों को आशियाना दे रही नर्मदा नदी, धार्मिक क्षेत्र होने से मिल रहा फायदा

नर्मदा नदी (narmada river hoshangabad) केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी जीवनदायनी है. अद्भुत पारिस्थितिक तंत्र के कारण इसके रिपेरियन जोन में कई पशु-पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं. यह पक्षी नर्मदा के गोंदरी घाट से लेकर हर्बल पार्क के क्षेत्र में रहते हैं.

फिर 50% क्षमता से खुलेंगे स्कूल, पिछले 1 महीने में विदेश से आए यात्रियों की होगी जांच, 7 दिन क्वारंटाइन भी होंगे

Corona New Variant Omicron को देखते हुए शिवराज सरकार ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब दोबारा से स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में सीएम शिवराज ने कई जरूरी फैसले लिए हैं.

बयान पर बवाल: सीएम की फटकार के बाद मंत्री बिसाहू लाल ने फिर मांगी माफी, वीडी शर्मा ने पार्टी की तरफ से जताया खेद

राजपूत महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी (Minister comment on upper caste women) कर मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह बूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं. पूरे मामले पर जहां पार्टी उनसे नाराज है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री बिसाहू लाल को तलब किया है.

शादियों में परोसा जा रहा 'सफेद ज़हर'! भिंड पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दूध-घी जब्त, 2 गिरफ्तार

Bhind Latest News: मिलावटखोरी के धंधे पर भिंड पुलिस ने शिकंजा कसा है. जिले के मानपुरा गांव में छापेमारी कर भिंड पुलिस ने भारी मात्रा में नकली दूध, घी, साथ ही नकली दूध बनाने के केमिकल जब्त किए हैं.इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

दर्दनाक हादसा: पुलिया से नीचे गिरी बाइक, हादसे में मां-बेटी और भतीजे की मौत

रीवा (Rewa Latest News) के गंगेव गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई (Bike Fell Over the Pull). दर्दनाक हादसे में मां-बेटी और भतीजे की मौत हो गई (Mother Daughter and Nephew Died in Accident). नाले में डूबने से तीनों ने दम तोड़ दिया.

Bank Holiday News: दिसंबर में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें छुट्टियों की लिस्ट

दिसंबर में 12 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा. देश में कई वजहों से अलग-अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा. इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे. (Bank Holiday News)इस हिसाब से दिसंबर में कुल 12 छुट्टियां रहेंगी. अगर आपका(bank holiday list december ) बैंकों में कोई काम है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है.

Ujjain Kaal Bhairav savari : नगर भ्रमण पर निकले नगर कोतवाल, जेल से कैदियों ने की फूलों की बारिश

भैरव अष्टमी(Bhairav Astami ujjain) पर दो दिवसीय जन्मोस्तव के तहत काल भैरव पालकी में सवार होकर दर्शन देने निकले . बड़ी संख्या में मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन कर स्वागत किया. संपूर्ण भैरवगढ़ क्षेत्र भैरव के जयकारों से गूंज उठा. जेल के कैदियों को दर्शन कराने के लिए विशेष रूप से बाबा की पालकी रोकी गई. कैदियों ने पालकी के दर्शन कर फूलों की वर्षा की. बाबा की आरती के दौरान उज्जैन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे .उज्जैन काल भैरव(Ujjain Kaal Bahirav) के जन्मोस्तव पर परंपरा अनुसार मंदिर में कालभैरव का पूजन किया.

एक आदमी की पहल पर जुटा पूरा शहर, मिलकर कर दी बेतवा नदी की सफाई, डेंगू-मलेरिया के खिलाफ विशेष अभियान

रविवार को विदिशा के बेतवा नदी घाट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिस देखकर हर कोई हैरान रह गया. घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई. सभी नदी की सफाई करने के लिए इकट्ठा हुए थे. स्वच्छता की पहल सबसे पहले पर्यावरण मित्र मनोज पांडे की थी. अब धीरे-धीरे इस अभियान में सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं.

बीजेपी नेता ने स्वीकारी गलती, बोले- मारपीट करना मेरा निजी मामला राजनीति न करें

सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष शिया शरण साकेत का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें उन्हें अपने परिवार की ही महिला के साथ मारपीट करते देखा गया. अब मामले पर जिला अध्यक्ष ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सफाई पेश की (BJP leader gave clarification). जिसमें उन्होंने फिर से एक बेतुका बयान दिया, और मारपीट को अपना निजी मामला बताया. बीजेपी नेता का सफाई देते हुए यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (BJP Leader Viral Video of Beating Woman Rewa).

अलसी के लड्डू खाकर आप भी बन सकते हैं शक्तिशाली, जानें बनाने की विधि और फायदे

अलसी बहुत फायदेमंद है. इसके लड्डू बनाकर सेवन करने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है. शहडोल में अलसी के लड्डू बनाना का बहुत क्रेज है. यहां हर घर में अलसी के लड्डू बनाये जाते हैं. उसमें उपयुक्त प्रोटीन और फाइबर शरीर को मजबूत बनाता है.