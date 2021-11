Bhopal Suicide Case: देखिए भाजपा नेत्री की संवेदनशीलता, चेक देकर गमजदा परिवार के साथ कराया फोटो सेशन

राजधानी में एक ही परिवार के पांच लोगों ने कर्ज के चलते जहर खाकर अपनी जान (Bhopal Suicide Case) दे दी. वहीं पीड़ित परिवार के साथ नेतागण हमदर्द के बहाने फोटो सेशन कराने में लगे हैं. इस संवेदनशील मामले में मदद को लेकर भाजपा विधायक कृष्णा गौर ने सीएम शिवराज (CM Shivraj) का दो लाख रुपये का चेक दिया. इसके बाद भाजपा विधायक ने चेक देते हुए गमजदा परिवार के साथ फोटो खिंचवाये.

अब कलेक्टर रखेंगे अचलेश्वर महादेव न्यास ट्रस्ट का लेखा जोखा, न्यायालय ने सुनाया फैसला

ग्वालियर जिला न्यायालय (gwalior district court verdict) ने अचलेश्वर महादेव न्यास ट्रस्ट मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. अब कलेक्टर (gwalior collector) की अध्यक्षता में गठित कमेटी ही अचलेश्वर महादेव मंदिर न्यास ट्रस्ट की रोजाना आने वाली चढ़ोत्तरी, वहां के खर्चे और रखरखाव पर सीधे तौर पर कमेटी का हस्तक्षेप रखेगा.

पचमढ़ी हिल स्टेशन पर अपनी मस्ती में घूम रहा टाइगर, पर्यटकों ने बनाया वीडियो

प्रदेश के पचमढ़ी हिल स्टेशन (Pachmarhi Hill Station) पर जल गली के पास पर्यटकों को एक बार फिर से बाघ दिखा. इस समय पर्यटकों से पचमढ़ी हिल स्टेशन गुलजार है. एक सप्ताह में दूसरी बार पर्यटकों को बाघ दिखा है. ऐसे में पर्यटक बाघ (tiger in hoshangabad) का वीडियो बना रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर भरी अखंड भारत की 'हुंकार', कहा- पाकिस्तान बना क्योंकि हम भूल गए कि हम हिंदू हैं

ग्वालियर (Gwalior Latest News) की जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत को लेकर बात कही. उन्होंने कहा कि अगर हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनना ही पड़ेगा.

कमलनाथ का अजीबो गरीब बयान, बोले पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ी तो पेट्रोल के दाम बढ़े, कटी तो घट गए

किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते (kamal nath targeted pm modi) हुए शनिवार को एक अजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने अपने बयान में पेट्रोल और डीजल के घटते बढ़ते दाम (petrol diesel price hike) का पीएम मोदी दाढ़ी (kamal nath compared modi beard) से कनेक्शन जोड़ दिया. कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा.

Corona New Variant: अनजान हैं एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, खतरे को बताया काल्पनिक

कोरोना के नये वेरिएंट (Corona New Variant) ने जहां देश-दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. कई जगहों पर पाबंदियां लगाने की मांग हो रही है. इस बीच मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (MP Higher Education Minister Mohan Yadav) ने खतरे को काल्पनिक बताया है. दरअसल, कॉलेजों के खुलने के बाद संक्रमण बढ़ने के आसार पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री मोहन यादव ने इसे काल्पनिक बताया. हालांकि कहा अगर परिस्थितियां बदली तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा.

बयान पर मंत्री बिसाहू लाल की माफी,नहीं थमा बवाल-करणी सेना ने घेरा, क्षत्रिय समाज की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग

MP Latest News: मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह (Food Minister Bisahu Lal Singh) अपने एक बयान पर मचे बवाल के बाद बैकफुट पर नजर आए, उन्होंने महिलाओं को लेकर किए अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, हालांकि माफी के बाद भी बवाल थम नहीं रहा है.

Bhopal Suicide Case: एक्शन में सरकार, सीएम शिवराज बोले- सूदखोरों के खिलाफ एमपी में चलेगा अभियान

Bhopal Suicide Case: सूदखोरों के चंगूल में फंसे एक ही परिवार के 5 सदस्यों द्वारा जहर खाने के मामले को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री (CM Shivraj Singh Chouhan) ने मध्य प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ सघन अभियान (Campaign against usurers in MP) चलाने के निर्देश दिए है. साथ ही कहा कि बिना लाइसेंस ब्याज पर ऋण देने वाले सूदखोरों ने जिन गरीबों को ऋण दिए हैं, ऐसे 20 अगस्त तक के ऋण स्वत: माफ हो जाएंगे.

खाद की किल्लत के बाद एमपी के किसान बिजली कटौती से परेशान! सरकार से पूछा- आखिर कैसे करें सिंचाई

मध्य प्रदेश (MP Latest News) के अन्नदाता इनदिनों काफी परेशान हैं. पहले तो खाद की किल्लत के कारण उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है. अब बिजली कटौती से परेशान किसान कहीं रतजगा कर रहा है तो कहीं कड़कड़ाती ठंड में सिंचाई करने को मजबूर है.

जनपद CEO की फटकार से सचिव हुआ नाराज, छत से कूदकर जान देने की कोशिश की, साथियों ने बचाया

चंदेरी जनपद कार्यालय में बैठक के दौरान एक सचिव को काम न करने को लेकर जनपद सीईओ ने जमकर फटकार लगाई. जिससे नाराज होकर सचिव ने आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि समय रहते बाकी लोगों ने सचिव को पकड़ लिया.