खेती के लिए मिली पट्टे की जमीन बेचने का मिलेगा अधिकार, कैबिनेट बैठक में आज पास हो सकता है प्रस्ताव

खेती के लिए मिली पट्टे की जमीन बेचने का अधिकार (Right To Sell Leased Land for Agricultural Use) जल्द ही मिल सकता है, आज प्रस्तावित कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) में इसका मसौदा पेश किया जाएगा, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, वहीं सौर ऊर्जा पार्क से होने वाली बिजली को खरीदने की भी सरकार गारंटी देगी.

दो साल बाद पहली बार निकली बाबा महाकाल की सवारी, भक्तों की उमड़ी भीड़

कोविड 19 नियम (covid 19 guideline) के कारण विगत दो वर्षों से सवारी मार्ग में परिवर्तन कर छोटा रुट तय किया गया था. 22 नवंबर को दो साल बाद पहली बार अगहन माह के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल भक्तों को परंपरागत मार्ग से दर्शन देने रजत पालकी पर चंद्रमौलेश्वर (bhagwan chandramoleshwar) रूप में नगर भ्रमण पर निकले.

MP Board Exam का टाइम टेबल जारी, 10वीं की 18 फरवरी, 12वीं की 17 फरवरी से होगी परीक्षा

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) 2 साल बाद Offline Exam आयोजित करेगा. 10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है. 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2022 तो 12वीं की 17 फरवरी 2022 से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलने पर सीएम शिवराज का बड़ा एलान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Tribal University) अमरकंटक का नाम बदलकर आदिवासी आइडल के नाम पर रखने की मांग लंबे समय से हो रही है, आदिवासी गौरव सप्ताह के समापन पर सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh) ने आदिवासियों का गौरव लौटाने की बात कही है, यानी संभव है कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसी आदिवासी महापुरुष के नाम पर किया जाए.

...जब जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह में झूम उठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देखिए वीडियो

मंडला के रामनगर में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ढोलक बजाते (CM Shivraj Singh Chouhan plays dhol) हुए एक अलग अंदाज में नजर आये. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के बीच (Tribal Community in Mandla) ढोलक बजाते हुए झूमते नजर आये.

वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला, राघवेंद्र सिंह तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बने

मध्यप्रदेश में एक बार फिर सीनियर आईएस अधिकारियों को राज्य सरकार ने इधर से उधर (Many senior IAS transfers in MP) कर दिया है, यानि तबादला कर दिया है. वाणिज्य कर आयुक्त राघवेंद्र कुमार सिंह को तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, जबकि तकनीकी शिक्षा के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

रेलवे ने Ramayan Express में सर्विस स्‍टाफ की ड्रेस बदली, लोगों की आपत्ति के बाद किया फैसला

स्टाफ की ड्रेस पर संतों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद रेलवे की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया है. रामायण एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ का ड्रेस कोड बदल दिया गया है. रेलवे की ओर से कहा गया है, 'श्रीरामायण यात्रा एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ की ड्रेस को पूरी तरह से बदल दिया गया है. अब सर्विस स्टाफ प्रोफेशनल कपड़ों में दिखेगा. असुविधा के लिए खेद है।'

MP में पूरी क्षमता के साथ पहली से 12वीं तक के खुले स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, अब देनी होगी पूरी फीस

मध्य प्रदेश में अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे. राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम की मंजूरी मिलने के बाद इसके आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा.

हैरान करने वाली घटना: स्कूल बस छूटी तो रोते हुए घर पहुंचा 9वीं का छात्र, यूनिफॉर्म में ही लगा ली फांसी

बैतूल (Betul News) के आमडोह गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां स्कूल बस छूट जाने पर कक्षा 9वीं का छात्र डिप्रेशन (depression) में आ गया, और अपने घर में लगे आम के पेड़ से फंदा बांधकर झूल गया (student committed suicide).

MP में जारी है...नेम चेंज पॉलिटिक्स

Name change politics in MP: प्रदेश की राजनीति इन दिनों नामकरण और नाम बदलने के इर्द-गिर्द घूम रही है. बीजेपी (BJP) जहां इसे जायज ठहराते हुए राष्ट्र के स्वाभिमान को बढ़ाने की बात कर रही है. वहीं कांग्रेस (Congress) की दलील है कि काम किया होता तो नाम बदलने की राजनीति नहीं करनी पड़ती.