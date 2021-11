सीएम ने मृतक के परिजनों को फोन कर जताया दुख, आदिवासी गौरव दिवस से लौटते वक्त मिश्रीलाल की हुई थी मौत

छिंदवाड़ा के पठारा गांव से आदिवासी गौरव दिवस (Adivasi Gaurav Diwas) में शामिल होने भोपाल गए मिश्रीलाल कुमरे की कार्यक्रम से लौटते वक्त मंडीदीप में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों से गुरुवार को फोन (CM Shivraj Singh talk to family of Mishrilal Kumre through mobile) पर बात कर संवेदना व्यक्त की. इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की मौजूदगी में ₹6 लाख का चेक भी दिया गया.

शर्मनाक: रीवा में 6 साल की बच्ची के साथ भाई ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

रीवा में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म (girl raped in rewa) का मामला सामने आया है. रिश्ते के भाई ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ जनेह थाना (janeh police station) में शिकायत की है. रीवा पुलिस (rewa police) ने आरोपी को गिरफ्तार (rewa accused arrested) कर लिया है. वहीं बच्ची को मेडीकल के लिए भेज दिया है.

दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर, आरोपी के परिजनों की धमकी से परेशान हो गई थी युवती

जबलपुर में रेप (rape in jabalpur) पीड़िता पर केस वापस लेने के दबाव बनाने के चलते युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. आनन-फानन में पीड़िता को जबलपुर जिला अस्पताल (jabalpur district hospital) पहुंचाया, जहां पीड़िता की हालत बाहर बतायी जा रही है.

आज CM Shivraj करेंगे 8 मेट्रो स्टेशनों का भूमिपूजन, 426 करोड़ की लागत होगा निर्माण

सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) आज राजधानी भोपाल (Bhopal News) में 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का भूमिपूजन करेंगे (Bhoomipujan of 8 Metro Stations). कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से 8 मेट्रो स्टेशन बनाये जाएंगे (Construction Costs 426 Crore Rupees).

World Toilet Day: एमपी के 60 फीसदी पुलिस थानों में नहीं है महिला शौचालय

19 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शौचालय दिवस (world toilet day 2021) को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था. तब से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है. पीएम मोदी ने भले ही हर घर फ्री शौचालय बनवाने का काम किया हो, लेकिन एमपी में अभी भी कई इलाकों में लोग शौचालयों की किल्लत से जूझ रहे हैं. वहीं एमपी के 60 फीसदी पुलिस थानों में महिला शौचालय नहीं हैं. (world toilet day theme 2021)

अल्प प्रवास के लिए आज खुजराहो आएंगे PM Modi, कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत

पीएम मोदी (PM Modi) आज यानी शुक्रवार को अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे. 19 नवंबर को मोदी खजुराहो विमानतल पर उतरेंगे. इसके बाद पीएम महोबा, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे.

रानी लक्ष्मीबाई जयंती स्पेशल : ऐसी थी वीरांगना झांसी की रानी, जिसके शव को भी नहीं छू पाए थे अंग्रेज

बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. जी हां एक ऐसी वीरांगना की बात कर रहे हैं जिसकी बहादुरी ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी. वो वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. जिनके युद्ध कौशल और वीरता के किस्से सुनकर आज भी नसों में खून खौल जाता है,

BJP-कांग्रेस के लिए BSP Breaker! कभी हाथ को हराया तो कभी हाथी के पंजे से कमल को मसला

मध्यप्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लिए स्पीड ब्रेकर (Speed Breaker of Politics) बन चुकी बसपा का कद भले ही बहुत छोटा है, लेकिन यहां की सियासत पर एक कहावत सटीक बैठती है कि 'देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर'. हर चुनाव में बसपा जैसी छोटी पार्टी (Jeet Breaker of Politics) कई सीटों के नतीजों में बड़ा उलटफेर (Speed Breaker for BJP Congress) कर चुकी है. कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कमल खिला देती है तो कभी कमल को ही 'हाथी के पंजे' से मसल देती है.

Balveer 2021: डेयरिंग दुर्गेश ने हत्यारों से कैसे बचाई अपने भाई-बहनों की जिंदगी, जानिए यहां

दुर्ग (Durg) जिले के खुड़मुड़ा गांव (Khudmuda Village) के रहने वाले 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर (Durgesh Sonkar) ने सूझ-बूझ से अपने छोटे भाई-बहनों (younger brothers and sisters) की जान बचाई(Saved lives ). राज्य सरकार (State government) की ओर से उन्हें वीरता पुरस्कार ( state gallantry award) से नवाजा जाएगा.

भारत समेत दुनिया के कई देशों में आज मना रहे अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस

80 से अधिक देशों में 19 नवंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है. हालांकि भारत में पहले इसे उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी, लेकिन धीरे-धीरे यह लोकप्रिय होता जा रहा है.