कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी की मध्य रात्रि हुआ 'हरि-हर' का मिलन!

वैकुंठ चतुर्दशी पर बुधवार-गुरुवार की देर रात 12 बजे हरि हर का मिलन हुआ. बाबा महाकाल परंपरा अनुसार मंदिर से रात 11 बजे पालकी में सवार होकेर लाव लश्कर के साथ भगवान विष्णु 'हरि' से मिलने गोपाल मंदिर पहुंचे, जहां आतिशबाजी कर बाबा का स्वागत किया गया.

कच्ची शराब का पक्का कारोबार! घर-घर बिकेगी महुए से बनी शराब, हेरिटेज शराब नीति लाएगी सरकार

मध्यप्रदेश में जल्द ही कच्ची शराब का पक्का कारोबार शुरू होगा, सरकार इसका मसौदा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने ही दिया है. इसका मसौदा (Heritage Liquor Policy) तैयार कर जल्द इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा, ताकि नए वित्तीय वर्ष में महुआ शराब (New Excise Policy) को बनाने-बेचने का रास्ता साफ हो जाए, सरकार इसके लिए शराब की परिभाषा में भी संसोधन करेगी. इसके पहले सरकार महिलाओं के लिए अलग वाइन शॉप खोलने की तैयारी कर चुकी है.

MP में कोरोना खत्म! राज्य सरकार ने सारे प्रतिबंध हटाए, वैक्सीन का डबल डोज और मास्क जरूरी

मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं (Corona Restrictions Removed). मंत्रालय में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है.

तीन तलाक पर PM का आभार जताने वाली महिलाओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- बुर्के में नहीं थी मुस्लिम महिलाएं

सोमवार को भोपाल में एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) का बुर्का पहने महिलाओं ने स्वागत किया था. इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बुर्के में जो महिलाएं थी वह मुस्लिम नहीं थी. कांग्रेस प्रवक्ता (Congress spokesperson) ने ट्वीट कर लिखा कि महिलाओं के हाथों नें कलवा बंधा हुआ है.

प्राइवेट अस्पताल की मनमानी: बिल नहीं चुकाया तो प्रबंधन ने बच्चा देने से किया मना, परिजनों ने किया हंगामा

जिले में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी (Private Hospital Arbitrariness) एक शर्मनाक मामला सामने आया है. शहर के प्राइवेट अस्पताल ने एक परिवार को उनका नवजात बच्चा देने से मना कर दिया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन बिल में अधिक पैसे जोड़कर उसे चुकाने की बात कह रहा था. बिल में वो पैसे भी जोड़े गए थे जिन चीजों का इलाज में उपयोग ही नहीं किया गया. लवकुशनगर तहसील में रहने वाला वीरेंद्र शुक्ला अपनी पत्नी रागनी शुक्ला को डिलवरी के लिए जिला अस्पताल लेकर आया था.

'युवराज' ने तलवार से काटा केक, 26 साल के हुए महाआर्यमन सिंधिया (Mahaaryaman Scindia), देखें जश्न का Video

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के जन्मदिन (Birthday celebration of Mahaaryaman Scindia) का एक वीडियो सामने आया है (Video Viral). जिसमें उन्हें तलवार से केक काटते देखा जा रहा है (cuts cake with sword).

तेंदुए और इंसानों के को-एक्जिस्टेंस की संभावना, SFRI कर रहा रिसर्च, जबलपुर में बन सकती है Leopard Sanctuary

जबलपुर (jabalpur news) में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट SFRI (State Forest Research Institute) के वाईल्ड लाईफ साइंटिस्ट एक रिसर्च कर रहे हैं (Wild Life Scientist Research). जिसमें वह तेंदुए और इंसानों के को-एक्जिस्टेंस की संभावनाओं को तलाश रहे हैं (Possibilities of Co-existence of Leopards and Humans). जबलपुर में मध्य प्रदेश की पहली लैपर्ड सैंचुरी (Leopard Sanctuary) बनाने की भी राह अब खुल रही है.

देश में सबसे स्वच्छ इंदौर, अब जले हुए खाने के तेल से बनाएगा बायोडीजल, डोर-टू-डोर जाकर होगा कलेक्शन

आपको बता दें कि खाने-पीने का सामान बनाने या किसी चीज को तेल में तलने के बाद जो जला हुआ (अनुपयोगी) तेल बच जाता है उससे बायोडीजल तैयार किया जाएगा. प्रदेश के किसी शहर में यह अनूठी पहल पहली बार की जा रही है. खास बात यह है कि इसके लिए नगर निगम अब घरों और दुकानों से ऐसे जले हुए तेल को इकट्ठा करेगा. जला हुआ तेल के बदले में प्रशासन की तरफ से नकद राशि भी दी जाएगी.

मां पीतांबरा पीठ के दर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्र की रक्षा के लिए किया यज्ञ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर एयरपोर्ट से सीधे झांसी के कार्यक्रम में शामिल हुए. बाद में उन्होंने दतिया में मां पीतांबरा पीठ के दर्शन किया. मंदिर में 10 मिनट तक रक्षा मंत्री ने पूजा-अर्चना की. वो राष्ट्र रक्षा यज्ञ में शामिल हुए. इश दौरान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ रहें.

कांग्रेस विधायक अजब सिंह पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज, 2 महीने में तीसरी FIR, अबतक नहीं हुई गिरफ्तारी

मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा (Congress MLA Ajab Singh) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस (fraud case) दर्ज किया है. ग्वालियर पुलिस (Gwalior Police) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि अजब सिंह पर पहले भी फ्राड केस दर्ज हुए हैं, किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है.