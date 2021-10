Jobat By-Election 2021: बीजेपी प्रत्याशी ने सबसे पहले किया मतदान, पूजा-पाठ कर लगाया विजय तिलक

जोबट विधानसभा उपचुनाव (Jobat assembly By-Election) से भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने ग्राम कानाकाकड में बने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया. सुलोचना ने इस बूथ पर सबसे पहला वोट डाला. मतदान करने से पहले प्रत्याशी ने पूजा-पाठ भी की.

Khandwa By-Election: कांग्रेस प्रत्याशी ने पत्नी के साथ किया मतदान, पोलिंग बूथ का जायजा लेने निकले राजनारायण

खंडवा लोकसभा उपचुनाव (Khandwa Lok Sabha by-election) के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है. कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी ने भी पुरनी के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया. इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रही. वोट डालने के बाद राजनारायण मतदान केंद्रों का जायजा लेने निकले.

खंडवा उपचुनाव के लिए मतदान आज: वोट देने से पहले जाने अपनी प्रत्याशी का पूरा ब्योरा

मध्य प्रदेश में आज 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है. मतदान से पहले आपको अपने प्रत्याशी के बारे में जान लेना चाहिए, वो कौन है, उनका क्या व्यवसाय है समेत तमाम तरह की जानकारी.

17 साल का हिसाब मांगने वाले अपने 60 सालों का दें हिसाब, फेस-टू-फेस में बोले मंत्री भूपेन्द्र सिंह

मध्य प्रदेश में उपचुनाव में दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है. बीजेपी चारों सीटें जीतेगी, यह दावा किया है बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने. मंत्री भूपेन्द्र सिंह से खास बातचीत की ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ विनोद तिवारी ने.

आज पृथ्वीपुर की धरती हिलाएंगे मतदाता, EVM में कैद हो जाएगी नितेंद्र और शिशुपाल की किस्मत

पृथ्वीपुर में होने वाले उपचुनाव (Prithvipur By Election) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी आमने सामने हैं. दोनों ही पार्टी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार-प्रसार (Election Campaign in Raigaon) को लेकर कमर कस ली है. देखना यह होगा कि इस विधानसभा में उपचुनाव का परचम किसके सर लहराएगा.

जोबट उपचुनाव: सुलोचना रावत और महेश पटेल में सीधी टक्कर, जानिए दोनों प्रत्याशियों का लेखा-जोखा

जोबट उपचुनाव में आज मतदान हो रहा है. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है. बीजेपी ने यहां से सुलोचना रावत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां से महेश पटेल को टिकट दिया है.

By-Election: जानिए खंडवा लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे

मध्य प्रदेश में आज 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है. पिछले महीनेभर से दोनों प्रमुख पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे. आज इन सीटों पर मतदान होना है. इसमें सबसे अहम खंडवा लोकसभा सीट को माना जा रहा है. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है.

रैगांव में किसके सिर सजेगा ताज! भाजपा का पलड़ा भारी तो कांग्रेस भी नहीं है पीछे, आकंड़ों से समझें सीट का समीकरण

भाजपा के दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी (Jugal Kishore Bagri) के निधन से सीट खाली होने के बाद अब शनिवार को रैगांव विधानसभा सीट पर चुनाव हैं. सीट पर भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने से कड़ी टक्कर है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहा है. ऐसे में देखना होगा कि यह सीट किसके पाले में जाएगी.

कौन बनेगा पृथ्वीपुर का राजा! 2008 में बनी थी सीट, अब तक तीन बार हुआ चुनाव

पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आज भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. ऐसे में देखना यह होगा कि पृथ्वीपुर सीट किसके खाते में जाएगी.

रैगांव में कल्पना और प्रतिमा के बीच होगी कांटे की टक्कर, पढ़ें दोनों का Portfolio

रैगांव विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का ताज के लिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दावेदारों ने ताल ठोक दी है. अब ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी अपने-अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में कमर कसे हुए हैं. कांग्रेस से कल्पना वर्मा और भाजपा से प्रतिमा बागरी आमने सामने हैं.