MP के युवक का UP में एक्सीडेंट, रात भर डेड बॉडी को रौंदती रहीं गाड़ियां, पुलिस ने फावड़े से बटोरे शव के चिथड़े

आगरा में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ. दिल्ली में एक युवती को कार काफी दूर तक घसीटती हुई ले गई थी. वहीं, आगरा-दिल्ली हाईवे पर एक बाइक सवार की किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत के बाद शव के ऊपर से रात भर गाड़ियां निकलती रहीं .

छिंदवाड़ा की आदिवासी बेटी का अनोखा आविष्कार, पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को लगेंगे पंख

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा की आदिवासी बेटी ने ऐसा अनोखा आविष्कार किया है कि उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पंख लग जाएंगे. जिले के जनजाति विकासखंड बिछुआ के सरकारी छात्रावास की बेटी सुलोचना काकोड़िया ने एक ऐसी ऑटोमैटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है, जिसके जरिये कम पानी खर्च में बगैर हाथ लगाए अच्छी तरह सफाई की जा सकती है. देश में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद उसके इस आविष्कार की कंबोडिया में भी चर्चा हो रही है.

कोरोना की दूसरी लहर में धूल खा रहे थे आक्सीजन प्लांट, 1 साल में 4 करोड़ की खपत, कांग्रेस ने उठाए सवाल

ग्वालियर के जयारोग्य-कमलाराजा अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में खपत हो रही है. यहां पर कोरोना की दूसरी लहर में शासन ने 5 पीएसए प्लांट लगाए थे, जिसमें से अब 2 प्लांट बंद पड़े हैं. इसी वजह से प्लांट होने के बावजूद भी कॉलेज-अस्पताल प्रबंधन को ऑक्सीजन पर हर साल करोड़ों रूपए खर्च करना पड़ रहा है(huge amount oxygen consumed in Gwalior). इस पर कांग्रेस के नेता सतीश सिकरवार ने सवाल उठाए हैं.

जबलपुर में लड़खड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था, कर्मचारियों ने आंदोलन उग्र करने का किया ऐलान

जबलपुर। 20 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद सरकार द्वारा मांगे न मानने से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं. आंदोलन के 21 वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने न्याय यात्रा निकालने का ऐलान करते हुए जल्द से जल्द मांगों के पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवाज बुलंद की है. कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि कोरोना के संकट काल में उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा की थी. बावजूद इसके सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है.

नए साल के जश्न में 'डॉन' बने कांग्रेस विधायक ने की हवाई फायरिंग, केस दर्ज

अनूपपुर कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ (MLA Suneel Saraf) पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. विधायक सराफ ने नए साल के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

MP में पोस्टर विवाद पर गरमाई सियासत, वीडी शर्मा का कमलनाथ पर तंज, सपने देखना गलत नहीं

नए साल में कांग्रेस के पोस्टर को लेकर मध्यप्रदेश की राजनीति गरमा गई है. बीजेपी के सभी बड़े नेता कमलनाथ को भावी सीएम बनाने वाले पोस्टर पर तंज कस रहे हैं. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को सपने देखना है तो देख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है.

Uma on Rahul Gandhi उमा भारती की राहुल गांधी को नसीहत, जोड़ना है तो POK को जोड़ो, नहीं तो यात्रा रोक दो

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमवार को बैतूल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी को यह संदेश दे रही हूं कि, उनकी यात्रा में एक चीज छूट रही है और वह है पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) है(Bharti said Rahul take Bharat Jodo Yatra to POK). उन्होंने कहा, राहुल गांधी को भारत छोड़ पाकिस्तान को जोड़ने का काम करना चाहिए.

MP में पोस्टर विवाद!, पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, नरोत्तम मिश्रा बोले-ख्याली पुलाव पका रही कांग्रेस

नया साल शुरू होते ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर विवाद शरू हो गया है(poster controversy in mp). कांग्रेस के 'नया साल नई सरकार'(naya saal nayi sarkar) के नारे पर बीजेपी ने निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को अपने वादे पूरे करने की नसीहत दी है.

अरुण यादव पहुंचे विदिशा, बोले- 2023 में आएगी कांग्रेस, घर के भेदियों ने BJP से मिलकर गिराई थी सरकार

विदिशा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सोमवार को विदिशा पहुंचे. यहां उन्होंने नागरिक सहकारी बैंक के कैलेंडर का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, "राहुल गांधी ने सही कहा है कि 2023 में हमारी सरकार बनेगी. 2018 में जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन हमारे घर के भेदियों ने भाजपा से मिलकर हमारी सरकार गिरा दी. आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. मोदी जी ने 1 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल में उन्होंने 10 लाख नौकरियां भी नहीं दी. यह युवाओं के साथ धोखा है(Arun Yadav said in mp 2023 congress come). उन्होंने प्रदेश में महंगी बिजली महंगी खाद होने का भी आरोप लगाया है."