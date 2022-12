हड़ताली स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का आंदोलन तेज, मंगलवार को करेंगे विधानसभा का घेराव, नियमितीकरण की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार को विधानसभा का घेराव करेंगे (mp contract workers gherao assembly). अपनी मांगों को लेकर ये सभी हड़ताल पर हैं. इनका कहना है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने सहित उनकी अन्य मांगों को स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है. जिसके बाद इन्होंने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है. महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वह अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इस आंदोलन में शामिल हुई हैं. ऐसे में मामा को अपने भांजे भांजियों का ध्यान रखना चाहिए.

MP में प्रियंका का बड़ा दांव, चुनावी साल में मामा की भांजियों पर फोकस, महिला क्राइम रेट के आंकड़े गिनाएगी कांग्रेस

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2023 में होना है, इससे पहले कांग्रेस बीजेपी की हर उस कमजोर नस पर हाथ रखने को तैयार है, जिससे उसे चुनाव में जीत हासिल हो सके. लिहाजा प्रियंका गांधी एमपी मामा के भांजियों पर फोकस करने वाली हैं. वे प्रदेश की जनता और महिलाओं को महिला अपराध, पोषण आहार घोटाला और मातृ मृत्यु दर के बारे में बताएंगी, कि किस तरह शिवराज राज में कैसे भांजिया बेबस हैं.

Tansen Samaroh 2022 हंसराज हंस ने अपने गायन से बांधा समा, 19 से 23 दिसंबर तक ग्वालियर में गूंजेंगी स्वरलहरियां

ग्वालियर में हंसराज हंस ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव 'तानसेन समारोह', इस बार 19 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है. सोमवार से इसकी शुरूआत हो गई है.(tansen samaroh 2022). सूफी और पंजाबी लोक संगीत के विश्व विख्यात गायक और सांसद पद्मश्री हंसराज हंस ने जब अपनी जादुई आवाज में सूफियाना कलाम और गीत सुनाए. जिसके बाद वहां बैठे श्रोता झूम उठे.

CM शिवराज का बड़ा ऐलान, नगर सरकार के प्रतिनिधियों का मानदेय और भत्ता दोगुना किया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj big announcement) ने नगर सरकार में चुने हुए प्रतिनिधियों का मानदेय और भत्ता दोगुना (Doubled Maandey and allowance) कर दिया है. दस रुपये में भोजन के लिए हर निकाय में रसोई खोलेंगे. सीएम शिवराज ने कहा कि अब नई कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनेगी.सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में सड़कें खराब हो रही हैं, पैसे की कमी है. लेकिन उसके बाद भी हम सड़के बना रहे हैं.

दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में MP ने हासिल की जीत, महाकाल के दरबार पहुंच बाबा को समर्पित की ट्रॉफी

उज्जैन। प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में आयोजित हुआ दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश की टीम ने जीत हासिल की है. पूरी टीम जीत के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने, उनको धन्यवाद देने और ट्रॉफी बाबा को समर्पित करने महाकालेश्वर धाम पहुंची. यहां नंदी हॉल से टीम ने बाबा को ट्रॉफी समर्पित कर पूजन अर्चन किया(divyang cricket team reach mahakaleshwar temple). प्रतियोगिता शुरू होने के पहले भी मध्य प्रदेश टीम के खिलाड़ी बाबा महाकाल के मंदिर आए थे और प्रार्थना की थी कि अगर वे ट्रॉफी जीतते हैं तो सबसे पहले बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे. राष्ट्रीय स्तर की इस दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को हराकर फाइनल में जीत हासिल की है.

BJP MLA जज्जी को बड़ी राहत, डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर दिया स्टे, फिलहाल बने रहेंगे विधायक

मध्यप्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी के अशोकनगर से विधायक जजपाल जज्जी को कोर्ट से बड़ी राहत (Big relief to BJP MLA Jajji) मिली है. अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी पाए जाने पर हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ द्वारा उनकी विधासनभा सदस्यता निरस्त कर एफआईआर करने के साथ ही जुर्माना लगाने के मामले में खंडपीठ की डबल बेंच ने फैसला सुनाया. डबल बेंच ने सिंगल बैंच के निर्णय पर स्थगनादेश जारी कर दिया है. इससे उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है.

MP assembly session कमलनाथ ने पहले दी शिवराज को बधाई फिर बोले, विपक्ष की कुर्सी गरम कर रखी है, सदन में उठा ये मुद्दा..

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन अपेक्षा के विपरीत हल्का रहा. कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. उम्मीद की जा रही थी यह सत्र काफी हंगामेदार होगा. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कमलनाथ ने सदन में शिवराज सरकार द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था आदि मुहैया कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. उनपर तंज भी कसा कि अगले साल सदन की स्थिति बदली हुई होगी. हमने शिवराज सिंह के लिए विपक्ष की कुर्सी गरम करके रखी हुई है. साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह को शुभकामनाएं भी दीं. (MP assembly winter session)

रीवा में रोती हुई SP ऑफिस पहुंची बुजुर्ग महिला, बोली-मोदी राज में नहीं हो रही सुनवाई

रीवा। एसपी कार्यालय में आई आज एक वृद्ध महिला ने अपनी समस्या को लेकर रोना शुरु कर दिया और एसपी कार्यालय के बाहर वह महिला घंटों रोती रही. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने महिला की शिकायत पर जांच का भरोसा दिया है. रोती बिलखती महिला ने कहा की मोदी राज में भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है. महिला का कहना है की उसके पति और बेटे को एससी एसटी के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है. जिसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए पिछले 3 सालों से महिला भटक रही है. वह अपनी फरियाद लेकर आईजी डीआईजी समेत तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती.

VIDEO: चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां करतीं हैं ये काम.. MP कृषि मंत्री ने खोला राज

रतलाम। मध्यप्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल का आज बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल निजी कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम पहुंचे कमल पटेल ने चुनाव को कृष्ण नीति बताया है, उन्होंने मीडिया से चर्चा में यह बात कही. उन्होंने कहा कि, राजनीति में पर्दे के पीछे होता तो यही है कि चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां साम-दाम-दंड-भेद का उपयोग करतीं हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहने से बचतीं हैं. इसी के साथ मध्यप्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने दावा किया है कि, विधानसभा में 230 में से 200 से ज्यादा सीट और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतेंगे और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही उन्हें हराकर जीत का परचम लहराऐंगे.

MP High Court जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अमल क्यों नहीं किया, सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अमल न होने को हाईकोर्ट में (Why not implement population control policy) चुनौती दी गई है. एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में (Government to answer in 4 weeks) जवाब मांगा है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है. उधर, अनूपपुर में विशेष न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व रेप के मामले में युवक को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है.