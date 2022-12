नारायण त्रिपाठी ने लिखा जेपी नड्डा को पत्र, बीजेपी विधायक ने की ये मांग

हमेशा अपने बयानों और रवैया के चलते चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है (narayan tripathi wrote letter). पत्र में बीजेपी विधायक ने एमपी में साल 2023 में होने वाले चुनाव में गुजरात फार्मूले पर टिकट बांटने की मांग की है. विधायक ने लिखा कि प्रदेश में नए युग की शुरूआत हो ताकि जनता के बीच एन्टी इन्कबेंसी समाप्त हो (narayan tripathi said no anti incumbency in mp).

Ujjain Sant Sammelan बाबा महाकाल की नगरी में विराट संत सम्मेलन, CM शिवराज-योगी सहित देश-दुनिया के साधू संत होंगे शामिल

उज्जैन के चार धाम मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद (Peethadhishwar Swami Shanti Swaroopanand) के सानिध्य में विराट संत सम्मेलन 13 दिसंबर को भव्य शोभायात्रा के साथ प्रारंभ होगा. सम्मेलन की तैयारियों और शोभायात्रा के संदर्भ में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया. स्वामी स्वरूपानंद ने बताया कि 5 दिवसीय आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, संभवतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु रामदेव बाबा और साध्वी ऋतंभरा सहित देश दुनिया के तमाम साधु-संतों आने वाले हैं.

BJP vs Congress कमलनाथ ने किया पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया है. कमलनाथ के ऐलान पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, झूठे वादे करने वालों पर भरोसा नहीं किया जाता. 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करने वाले आप ही थे. मध्यप्रदेश आपके पिछले चुनाव के वादे भूला नहीं है, एक भी किसान का दो लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ.



अपनी ही पार्टी को नारायण त्रिपाठी ने दी चेतावनी, अलग विंध्य प्रदेश के साथ पार्टी बनाने की रखी मांग

इंदौर पहुंचे बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपने ही पार्टी को घेरा है. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि, "विंध्य काफी संभावनाओं से भरा प्रदेश है और वहां पर भारी मात्रा में अलग-अलग तरह के स्त्रोत हैं. अगर उसे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाएगा तो वह तेजी से आगे बढ़ेगा. उन्होंने इस दौरान एक अलग पार्टी बनाने की बात भी कही है.

अधिकारियों को सस्पेंड करने पर जीतू पटवारी का CM पर तंज, बोले- आप नायक नहीं खलनायक

भोपाल में जीतू पटवारी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा है. जीतू पटवारी ने कहा कि, जो कार्रवाई कलेक्टर और एसपी को करना चाहिए वह सीएम शिवराज करके वाह वाही लूटने का काम कर रहे हैं(Jeetu Patwari slams Shivraj). जिस सीएम को जनता ने सस्पेंड कर दिया वह अधिकारियों को सस्पेंड कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने और कई सारे मुद्दों को उठाया.

आगरा में आयोजित हुआ 70वां वार्षिक सम्मेलन, जबलपुर के डॉ वाईआर यादव बने NSI के अध्यक्ष

आगरा में हाल ही में आयोजित 70वे वार्षिक सम्मेलन (70th annual conference in agra) में जबलपुर के डॉ वाईआर यादव को न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (NSI) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. वाई आर यादव एमपी या छत्तीसगढ़ के पहले न्यूरोसर्जन न्यूरोफिज़िशियन हैं, जिन्हें एनएसआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है (dr yr yadav of jabalpur elected chairman of nsi).



बहन का प्रेम देख रह जाएंगे दंग, भाई की जमानत के लिए रिश्तेदार के घर की चोरी, फिर जो हुआ...

इंदौर से चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने भाई की जमानत के लिए अपनी ममेरी बहन के घर चोरी की(Indore sister become theft for brother bail). आरोपी ने बताया कि उसका भाई हत्या के आरोप में जेल में बंद है जिसकी जमानत के लिए उसने पैसे के लिए ऐसा काम किया. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है.

CBSE and ICSE Exam for 10th and 12th : 15 फरवरी से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, जनवरी में होगें प्रैक्टिकल

सीबीएसई की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी. हालांकि, 10वीं और 12वीं के लिए अभी डेटशीट जारी नहीं की गई है. प्रैक्टिकल की परीक्षाएं जनवरी महीने में ही शुरू होगी. CBSE and ICSE Exam for 10th and 12th.

MP Assembly Winter Session: कांग्रेस ने सरकार को घेरने की जिम्मेदारी युवा और पूर्व मंत्रियों को सौंपी, 19 से शुरू हो रहा है सत्र

एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है. कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है. पार्टी ने इस बार सदन में आक्रामक रुख बनाने का फैसला करते हुए युवा विधायकों और पूर्व मंत्रियों को विभागवार जिम्मेदारी सौंपी है. [MP Assembly Winter Session 2022 ]

Bhopal Rape Case मैकेनिक ने समाज सेविका से किया दुष्कर्म, 2 लाख रुपये भी हड़पे, वीडियो वायरल करने की धमकी

भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक मैकेनिक ने समाज सेविका के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला. इतना ही नहीं आरोपी ने महिला के 2 लाख रुपये भी हड़प लिये. आरोपी ने पहले महिला से नजदीकियां बढ़ाई फिर मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए. आरोपी ने इस दौरान वीडियो भी बना लिया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.