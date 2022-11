राहुल ने टंट्या मामा को दी पुष्पांजलि, आम सभा को किया संबोधित, बोले- वनवासी नहीं देश के मालिक हैं आदिवासी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में आज दूसरा दिन है (bharat jodo yatra in khandwa). यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका ने भी कमदतला किया. राहुल गांधी आज खंडवा में यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान वे टंट्या मामा के गांव छैगांव माखन पहुंचे. जहां उन्होंने टंट्या मामा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी और सभा को संबोधित किया.

Bharat Jodo Yatra कांग्रेस-बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर, ट्रेंड में प्रियंका गांधी जवाब दो, कांग्रेस ने बताई बेचैनी

मध्यप्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है (bharat jodo yatra second day in mp). वहीं प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इसी बीच अब दोनों ही पार्टियों के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ गया है (twitter war between congress bjp). एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा कि गूगल पर प्रियंका गांधी जवाब दो ट्रेंट कर रहा है तो वहीं कांग्रेस ने जवाब में कहा कि कांग्रेस फॉर आदिवासी ट्रेंड में है.

बैंगलुरू में उद्यमियों से मिले CM शिवराज, निवेश का दिया निमंत्रण, बोले- MP में इंफ्रास्ट्रक्चर के अपार अवसर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यमियों को मध्य प्रदेश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित (CM Shivraj invites entrepreneurs) किया है. सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश कभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, लेकिन अब निवेश के लिहाज से सबसे अच्छा राज्य है. हम आपके सबसे अच्छे साथी के रूप में काम करते हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बेंगलुरु के यशवंतपुर स्थित ताज होटल में निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्यिमयों से बातचीत की.

राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में संदिग्ध व्यक्ति नागदा से गिरफ्तार, अब इंदौर क्राइम ब्रांच करेगी जांच

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इंदौर में मिली धमकी मामले में उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अब इंदौर क्राइम ब्रांच मामले की जांच पड़ताल करेगी.

Bharat Jodo यात्रा के रंग ! अदिवासियों के रंग में रंगे राहुल-प्रियंका, देखें 10 शानदार तस्वीरें

राहुल गांधी की यात्रा का मध्यप्रदेश में गुरुवार को दूसरा दिन है. राहुल यहां बोरगांव में सुबह साढ़े 6 बजे ही पहुंचे थे. इस यात्रा के सहारे कांग्रेस के नेता क्षेत्र के आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं. यात्रा के दौरान अदिवासियों के रंग में राहुल और प्रियंका नजर आए

Bharat Jodo Yatra: कार्यक्रम में बदलाव, 26 नवंबर को शामिल होंगे खड़गे, उज्जैन में 30 नहीं 29 को होगी जनसभा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Malikarjun Kharge) 26 नंबर को इंदौर पहुंच रहे हैं. इस दौरान वे राहुल गांधी के साथ महू में अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचकर संविधान रचयिता को नमन करेंगे. इस दौरान वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने खड़गे के पूरे दौरे का ब्यौरा मीडिया को दिया. यात्रा के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी किया गया है. पहले उज्जैन में 30 नवंबर को राहुल गांधी की जनसभा होनी थी, जो अब 29 नवंबर को होगी.

Bhaarat Jodo Yaatra आदिवासियों से जुड़ाव के लिए प्रियंका- राहुल ने मिलाया कदमताल, जोश में कांग्रेसी

मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस में जान फूंकने के लिए अपनी जी जान लगाए हुए हैं. राहुल गांधी की यात्रा का मध्यप्रदेश में यह दूसरा दिन है. राहुल यहां बोरगांव में सुबह साढ़े 6 बजे ही पहुंच चुके थे. राहुल गांधी इस यात्रा के सहारे क्षेत्र के आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं.

MP इस बार किसान करेंगे Congress व BJP का हिसाब, विधानसभा चुनाव से पहले आक्रामक मूड में किसान संगठन

मध्यप्रदेश में किसानों की ज़मीन पर सियासी बुआई भी खूब हुई. राजनीतिक दलों ने फसल भी खूब काटी है. 2013 के विधानसभा चुनाव में ब्याज जीरो शिवराज हीरो का दांव चलकर अन्नदाता के सहारे बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक बनाई तो 2018 में किसान कर्जमाफी का ट्रम्प कार्ड खेलकर कांग्रेस ने सत्ता का वनवास खत्म किया. लेकिन इस बार चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को (MP farmers angry on Congress and BJP) आईना दिखाता किसान मैदान में उतर आया है.

राहुल गांधी को BJP की नसीहत, अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचने से पहले कान पकड़कर लगाएं उठक बैठक [Video]

इंदौर। भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री के बाद से राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर हैं. अंबेडकर जन्मस्थली और टंट्या मामा की जन्मस्थली पहुंचने से पहले भाजपा ने उन्हें कान पकड़ कर उठक बैठक लगाकर माफी मांगने की नसीहत दी है. इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर ने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि, 67 साल पहले 1952 में कांग्रेस ने अंबेडकर के विरोध में अपना प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें संसद जाने से रोका था.

राहुल गांधी की Bharat Jodo Yatra के बीच इस दृष्टिबाधित युवक की यात्रा चर्चा में, जानें क्या है पूरा मामला

बाबा महाकाल की नगरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) के पहुंचने से पहले एक ऐसी यात्रा ने एंट्री ली है, जिसके चर्चे अब तक तो कहीं नही थे लेकिन अब हो सकता है कि होने लगें. हर कोई इस खास यात्रा में शामिल व्यक्ति की सेवा सत्कार में लगा हुआ है. दरअसल, एक 37 वर्षीय दृष्टिबाधित युवक नीलेश धनगर की (Visually impaired youth journey) यह यात्रा है, जो इंदौर से माता वैष्णोदेवी के धाम यानी 1400km का सफर तय करने वाली है. उसकी यात्रा बाबा महाकाल की नगरी में पहुंची.