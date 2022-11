Jhabua Accident सड़क किनारे खड़े परिवार को डंपर ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत

झाबुआ में सड़क किनारे खड़े एक परिवार को डंपर ने टक्कर मार दी (dumper hit family in jhabua). घटना में परिवार के चारों सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

भारी सुरक्षा के बीच लंगड़ाता हुआ कोर्ट में पेश हुआ डकैत गुड्डा गुर्जर, पुलिस ने रिमांड के लिए मांगा समय

ग्वालियर। दो दिन पहले शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए 60 हजार के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया (Dacoit Gudda Gurjar Present In Gwalior Court). कोर्ट में पेश होने के दौरान भारी सुरक्षा के बीच गुड्डा गुर्जर को कोर्ट लाया गया. शॉर्ट एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के कारण डकैत गुड्डा गुर्जर लगड़ाते हुए कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के सामने पेश हुआ. बताया जा रहा है कि ग्वालियर पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट से समय मांग रही है.

Indore DAVV News: विश्वविद्यालय का कारनामा, कई साल पहले पढ़ाई छोड़ चुकी स्टूडेंट का जारी कर दिया रिजल्ट

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore) हमेशा विवादों को लेकर चर्चा में रहा है. एक ओर जहां विश्वविद्यालय अपनी (A+) ग्रेड के लिए जाना जाता है तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता रहा है. विश्वविद्यालय से अब एक नया अजीबोगरीब मामला सामने आया है. (Indore Devi Ahilya University Exam Result) यहां एक ऐसी छात्रा जिसने परीक्षा नहीं दी विश्वविद्यालय ने उसका परिणाम जारी कर दिया.

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - दो बालिग युवतियों को साथ रहने का अधिकार, अदालत भी नहीं रोक सकती

दो बालिग लड़कियां अगर अपनी मर्जी से साथ रहना चाहती हैं तो अदालत भी उन्हें रोक नहीं सकती. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) चीफ जस्टिस रवि मलिमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला सुनाते हुए दो बालिग लड़कियों को साथ रहने की इजाजत दे दी. कोर्ट के समक्ष युवती ने अपनी दोस्त के साथ रहने की स्वीकृति मांगी.

CM शिवराज का ऐलान, MP में हिंदी में लिखे जाएंगे सभी जगहों के नाम, महापुरुषों के पूरे नाम के लिए ये प्रावधान

सीएम शिवराज से मुरैना से सीधे ग्वालियर पहुंचे. जहां वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत के अधिवेशन में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने दो बड़े ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में महापुरुषों नाम अधूरे या शॉर्ट कट में नहीं लिए जाएंगे (great men names not use in shortcut in mp), बल्कि पूरा नाम लिया जाएगा. साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की धरती पर सभी नाम हिंदी में लिखे जाएंगे.



MP Morena : CM शिवराज ने किया कृषि मेले का शुभारंभ, चंबल संभाग के 35 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

मुरैना में शुक्रवार को तीन दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ (CM Shivraj inaugurated agriculture fair) हुआ. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्री उपस्थित हुए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में आज अंचल की किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है. इस मेले में हमारे किसान भाई खेती की नई टेक्नोलॉजी और खेती में अपनी आय कैसे दोगुना करें, इसका प्रशिक्षण लेकर लाभ प्राप्त करेंगे. कृषि मेले के माध्यम से हमारे किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे.

बीजेपी सांसद केपी यादव का राहुल गांधी पर निशाना, बोले-पूर्वजों ने हमेशा लिए गलत फैसले

गुना। भाजपा सांसद केपी यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष (MP KP Yadav statement on rahul gandhi) किया है. सांसद ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी आखिर भारत जोड़ने क्यों निकले हैं ये समझ से परे है. सांसद ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने और अखण्ड भारत के लिए यात्रा निकालते तो बेहतर होता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने हमेशा गलत निर्णय लिए(KP Yadav said Rahul ancestors made mistake), देश के प्रति विभाजनकारी निर्णय लिए गए. जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, तब से कांग्रेस टूटती जा रही है.

Indore Business News: इंदौर की जीआईएस में देश-दुनिया के निवेशकों को लुभाने की कवायद शुरू, कांग्रेस ने की श्वेत पत्र जारी करने की मांग

Indore Business News: मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में अगले साल जनवरी माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स (global investors) को सफल बनाने की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने थाम ली है. वे सीधे उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी देकर उन्हें निवेश के लिए न्यौता देने में जुटे हैं.

Indore Police Meeting: ताई से मुलाकात के बाद पुलिस कमिश्नर ने बुलाई अधिकारियों की बैठक, सतर्कता बढ़ाने की कही बात

इंदौर। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन (Former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan) ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारयण चारी मिश्र (Harinarayan Chari Mishra) से मुलाकात की. मुलाकात के कुछ ही घंटे बीते थे कि, इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें अपराधिक किस्म के लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए साथ ही रात्रि गश्त में पुलिस की सतर्कता को बढ़ाने की बात कही है.

MP अतिक्रमण कारियों की दिलेरी, सरकारी भूमि पर किया कब्जा, चिपका दिया अपने नाम का नोटिस

एमपी में अगर आपको अतिक्रमण कारियों की दिलेरी को देखना है तो अनुपपुर चले जाइए, यहां अतिक्रमण कारियों द्वारा चोरी के साथ-साथ सीना जोरी का खेल खेला जा रहा है. सरकरी जमीन पर बड़ी ही दबंगई के साथ नोटिस चस्पा कर कब्जा किया जा रहा है. हालांकि, जानकारी के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर जमीन को मुक्त कराया है.