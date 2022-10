Khargone Land Scam मुस्लिमों का खौफ दिखाकर हिंदू संगठनों ने सस्ते दामों पर खरीद ली किसानों की जमीन, मचा हड़कंप

वर्तमान समय की राजनीति हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर चल रही है. इसी परिप्रेक्ष्य में एक और चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से आयी है. यहां मुस्लिमों का डर दिखाकर हिंदुओं से खुद हिंदू संगठनों द्वारा जमीन औने-पौने दामों पर खरीदने का मामला उजागर हुआ है. बजरंग दल के नेता और हिंदू संगठनों ने मिलकर करीब 200 एकड़ जमीन बहुत कम कीमतों पर खरीद कर वहां कॉलोलियां काटनी शुरू कर दी हैं.

नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों पर डालिए नजर

नवंबर में आपको बैंक में काम है तो छुट्टियों पर नजर जरूर डाल लें, इस महीने 10 दिन बैंक बंद रहेंगे (Banks will remain closed for 10 days in November). किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

Khargone Tanker Blast हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 10, इलाज के दौरान रविवार को 3 और लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में डीजल से भरे टैंकर में 26 अक्टूबर को आग लग गई थी. हादसे में 23 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 17 लोगों को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था. एमवाय हॉस्पिटल में रविवार को तीन घायलों ने दम तोड़ दिया. इससे पहले शनिवार को 5 गंभीर घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. ऐसे में अब हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है.

BJP Mission 2023 वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों संग लिया महाकाल का आशीर्वाद, चुनाव तैयारियों को लेकर की बैठक

भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे. उन्होंने अपने अधिकारिक कार्यक्रम के पहले श्री महाकाल लोक जाकर महादेव का पूजन अर्चनकर आशीर्वाद लिया. उनके साथ भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि भी दर्शन करने पहुंचे थे.

Singrauli: एक परिवार पर 20 से 25 दबंगों ने किया वार, सामान फेंक घर से निकाला बाहर, सड़क पर बैठा पीड़ित परिवार

सिंगरौली से एक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को कुछ लोगों ने मिलकर पहले खूब मारा और फिर घर से सारा सामान निकाल बाहर फेंक दिया. पीड़ित का कहना है कि कुछ दबंग रात को घर आए और उनके साथ मारपीट की. पुलिस ने 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भिंड में मंत्री के मोहल्ले में फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, लगवाए ये नारे

भिंड। कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को शहर के अलग अलग इलाकों में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी ‘अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’ कहते हुए नजर आए. जानकारी के मुताबिक मीरा कॉलोनी के रहने वाले फरियादी विमल दुबे ने 26 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस में मामले की शिकायत की थी.

Hyderabad: योग से वश में होते हैं तन, मन और मस्तिष्क, कान्हा शांति वनम में सहज योग कार्यक्रम में बोले शिवराज सिंह

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में सहज योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. सीएम के साथ उनकी धर्म पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थीं.

Mann ki Baat में रीवा से वर्चुअली जुड़े जनप्रतिनिधि, पीएम मोदी ने सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने की कही बात

रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया. कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के जरिए जुड़कर पीएम ने सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही. मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े जिन्हें सुनने के लिए सभी ग्राम पंचायत के सरपंच और नगर निगम के कर्मचारी सम्मिलित हुए.

नेता प्रतिपक्ष Govind Singh ने सीएम को लिखा पत्र, करोड़ों के घोटाले पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीएम चौहान पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना करने और सिर्फ जनता के बीच जीरो टॉलरेंस को लेकर बयानबाजी का आरोप लगाया है. साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भिंड जिले के तमाम विभागों में हुए करोड़ों के घोटाले पर कलेक्टर और पुलिस पर भी कई गम्भीर आरोप लगाए हैं.

Guna Gang Rape आरोपियों के मकानों पर चला बुलडोजर, एक दिन पहले किया था नोटिस चस्पा

गुना जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था. पीड़िता का गुना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. गैंगरेप के आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है. शनिवार को आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था. नोटिस में भवन निर्माण की अनुज्ञा संबंधी आदेश थे. चाचौडा नगरपरिषद सीएसओ ने नोटिस भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया है.